Több száz millió forintot kapott ez a vidéki település: mutatjuk, mire költötte az ingyenpénzt

Vasárnap délben átadták a 912 millió forintból megújult eleki óvodaépületet a Táncsics és a Szent István utca sarkán. A beruházás során összesen 150 férőhely jött létre.

A mintegy 4500 lelkes település az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból nyert el támogatást, amelyet uniós többlettámogatással, és mintegy 140 millió forint hazai forrással kellett kiegészíteni a költségek ugrásszerű növekedése miatt.

A támogatásból a jelenleg három telephelyen működő óvodából két telephelyet újítottak fel komplex módon, energetikailag is; összesen 150 férőhely jött létre. Az összegből 60 parkolót is kialakítottak, és a pedagógusi munkához eszközöket, játékokat is vásároltak.

