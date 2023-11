Hiába van meg a felelős: még mindig nem tudni, mi lesz a recski károsultakkal

Lassan fél éve, hogy a helyi kőbánya hibájából hatalmas mennyiségű iszap ömlött a falu végi házakra Recsken. A kormány megígérte a kártalanítást, az érintettek mégis átverve érzik magukat - írja a 24.hu.

Ahogy a portál írja, most a történtek után újra a településre látogattak, mivel hivatalos ítélet született, mely szerint:

a sárlavina a bányavállalkozás hibájából szakadt a helyiek nyakába, miután a cég nem jól, ráadásul rossz helyre húzta fel a támfalat, amit utóbb megbontott az eső, sőt a bányakapitányság is elismerte azt, amit a polgármester már tavasszal is emlegetett, hogy nem is ott kezdett el dolgozni a vállalkozás, ahova eredetileg megbeszélte a faluval.

A lap ennek mentén most arra volt kíváncsi, hol tart most a kártalanítási procedúra. A nyáron ugyanis a kormány egy 500 millió forintos keretösszegről szóló határozatot írt alá. Az ugyan világosan látszik, hogy a helyieket súlyos kár érte, ám az, hogy ki és hogyan fogja őket kárpótolni, még most sem egyértelmű.

A kapcsolatot eddig hivatalosan egy szervezet, az MR Lakásalap vette fel a károsultakkal. Ezt a karitatív szervezetet a Magyar Református Egyház és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapította, a recski ügy rendezésébe pedig állami felkérésre kerültek. Csakhogy ez a szervezet nem klasszikus kártalanítást végez, hanem a kezelésében lévő ingatlanokat ajánlja fel a recskieknek bérlésre vagy megvásárlásra. Mást ugyanis ez a szervezet, ha akarna sem tehetne.

Na, de hol van az 500 millió forintos kártérítés?

Az MR lakásalaptól annyit tudtak meg, hogy azt a pénzt ők nem látták, a Belügyminisztériumtól kellene érdeklődni. Azaz kiderült, hogy ők ettől a félmilliárdtól függetlenül akarnak segíteni. A lap megkereste a Belügyminisztériumot, de tőlük nem kaptak választ kérdéseikre, ahogy a bányacég tulajdonosától sem. Megkeresték a térség parlamenti képviselőjét, hogy mit tud a kártalanításról, de Horváth László nem reagált. Hivatalán keresztül írásban kérdezték Orbán Viktort is, az általa aláírt 500 milliós kártalanítási határozatról, de tőle sem kaptak választ eddig.

