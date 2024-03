Lángokban áll a visegrádi hotel: 200 embert menekítettek ki

Szombaton délelőtt kigyulladt a Hotel Silvanus Visegrád épületének felső része és a tetőszerkezete, nagyjából 200-300 négyzetméteren van tűz – erősítette meg a Telexnek olvasójának információját a katasztrófavédelem.

Ahogy a lap írja, a helyszínre sok tűzoltó érkezett, hivatásos önkéntes egységek is kivonultak. Jelenleg is több vízsugárral oltják a lángokat, most az a cél, hogy megakadályozzák a lángok terjedését.

A hotelben kétszáz vendég tartózkodott, a katasztrófavédelem tudomása szerint mindenki időben elhagyta az épületet, de ennek átvizsgálása folyamatban van. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mitől keletkezett a tűz.

Címlapkép: Getty Images

