Forrnak az indulatok a Balatonnál: újabb partszakaszt sajátítanának ki a déli parton

Egy a Balatontól több kilométerre fekvő, kivett mocsár-rétet ajánlott fel az állam Fonyódnak a Fonyódligeti Erzsébet-tábornál lévő értékes vízparti partszakaszért.

A Népszava információi szerint az állam egy, a tótól távol, a Nagyberek szélén, az M7-es autópálya melletti, 3,3 hektáros kivett mocsár-rétet adna a déli parti városnak. Ezen felűl Fonyód kapna egy, szintén a Balatontól távolabb, a városi piactól délkeletre egy bő 0,1 hektáros területet.

Emellett odaadna az állam egy a tóhoz közeli, de nem vízparti, a Báthory strand és egy gyerekotthon melletti 1,7 hektáros telket. A lap forrásai szerint az Erzsébet-tábornál lévő partszakasz 2,5-5 milliárd forint közötti összeget érhet, a testületi anyagban szereplő ingatlanok viszont jó ha ennek felét kiteszik.

Senki sem érti, miért éri meg ez Fonyódnak. Kapunk két kül- és egy belterületi ingatlant egy tópartiért cserébe

– mondta a Népszavának Németh Helga, aki ellenzéki színekben indul polgármesternek a júniusi önkormányzati választáson a kisvárosban.

Mint ahogy fogalmazott, ezt testületi anyagok is bizonyítják, ezek közül volt, amelyiket ingyen próbálta megszerezni a város – magyarázta Németh Helga. – A 2022 júniusi testületi ülésen már szóba került a sztrádához közeli terület, s hogy ingyenesen kérik az államtól.

Elvileg ipartelepet hoznának létre, igaz, a 3,3 hektárnak a jogszabály szerint csak 4 százaléka, vagyis valamivel több, mint 1300 négyzetméter beépíthető. Cseppet sem mellékesen a Nagyberekben gazdálkodó Hubertus Bt.-nek elővásárlási joga van a területre.

Németh Helga szerint a piac mögötti, 0,1 hektáros ingatlanról a Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt.-vel tárgyaltak eddig, és nagyjából 3 ezer forint a négyzetméterár, tehát 3 millióért meg lehetne vásárolni. Már, ha valóban szükséges a piac bővítése, hiszen nyáron ugyan másfél hónapig valóban nagy a zsúfoltság, ám az év többi részében el lehet férni.

Hidvégi József, fideszes polgármester korábban a Fonyód Médiának azt állította, hogy a terület az önkormányzaté, nem akarják lezárni, s erre nem is kérte senki őket. Ugyanakkor elismerte, hogy tavalyelőtt született egy testületi döntés területcseréről, ám a szerződéseket ezzel kapcsolatban nem kötötték meg, s állította, a Magyar Közlönyben megjelent törvénymódosítás most erre ad lehetőséget. Azt is hozzátette, nem tud róla, hogy bárki le akarná zárni a partszakaszt, nem tudja, „mi ennek a hisztériakeltésnek az oka”, téves hírnek, s feltételezésből kipattant információnak nevezte a történetet.

