Sokan nem is sejtik, pedig ez az 5 szobanövény mérgező: sok magyar lakásában ott vannak

HelloVidék 2024.03.18. 14:01 Megosztom

Nem is hinné az ember, de a valódi szágópálmától kezdve, a selyemfűig számos olyan mérgező növény is fellelhető az otthonunkban, amelyekről nem is sejtenénk, hogy milyen veszélyesek. A messziről jött növények nemcsak, hogy különlegesek, de sajátos színt is vihetnek otthonunkba, vagy éppen a kertünkbe. Ugyanakkor bármennyire is furcsán hangzik, rengeteg köztük az, amely mérgező. Ilyen például az Aloe Vera, amely olyan kémiai anyagot fejleszt ki, ami elriasztja az állatokat. Nagyobb mennyiségben vagy hosszan tartó alkalmazása esetén hasmenés, vesebántalmak, bélgörcsök léphetnek fel, sőt aranyeret is okozhat. De vajon, melyek a leggyakrabban előforduló mérgező növények? Ennek jártunk utána.

Azáltal, hogy kiszakítjuk a természetből a növényeket és új környezetbe visszük őket, még nem jelenti azt, hogy ezek a növények feadnák önvédelmi képességeiket, és „lefegyverezzék” magukat - hívta fel a figyelmet Justin Hancock, a Costa Farms kertésze a familyhandyman című portálnak. A szakember szerint jó előre tudni, és tisztában lenni azzal, hogy melyek azok a növények, amelyek veszélyesek lehetnek az otthonunkban. A legtöbb mérgező növénnyel való érintkezés a bőr irritáción kívül ugyan nem okoz problémát. Ugyanakkor a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogyha lehet mégis tartsuk távol messze őket a gyerekeinktől, és a háziállatainktól. Ha mégis megtörténne a legrosszabb, mindenképpen forduljunk háziorvoshoz, és lehetőleg legyünk tisztába azzal is, hogy milyen növényfajta váltotta ki a negatív reakciókat, mivel csak úgy kaphatunk megfelelő segítséget. De vajon, melyek a leggyakrabban előforduló mérgező növények otthonainkban? Ennek jártunk utána. Szelíd Csorbóka A szelíd csorbóka az őszirózsafélék családjába tartozó, az egész világon elterjedt gyom- és inváziós növényfaj. Kertekben, szántóföldeken, utak szélén, parlagföldeken, elhanyagolt épületek környékén nő. Nagyon sokan javasolják a tartását, mondván mivel kiváló tápanyaggal bír a lepkék számára. Amikor a hernyók elfogyasztják a tejfüvet, akkor annak a méreganyagai képes megvédeni őket a többi ragadózótól. Embereknél, és háziállatoknál viszont bőrirritációt eredményezhet, nagy mennyiségben pedig akár végzetes is lehet. A tejfű ennek ellenére hasznos, mivel jelentősen hozzájárulnak a monarcha lepkék populációinak támogatásához. De régen az amerikai őslakosok is felhasználták ruha, és kötélkészítéshez. De használták még ételízesítőként és gyógyszerként a gyomorpanaszig terjedő betegségek kezelésére. Fagyöngy Nem is gondolnánk, de a fagyöngy fehér bogyói és levelei mérgezőek az emberre, sőt a növény még a fák tápanyait is képes megcsapolni. A bogyó az állatokra nem veszélyes, de nyersként emberi fogyasztása álmosságot, homályos látást, hasmenést, émelygést, hányást, gyengeséget okozhat. Ennek ellenére mégis sajátos szerepet tölt be a természetben., mivel előnyös lehet a vadon élő állatok számára. A fagyönggyel fertőzött fák hamar kipusztulhatnak, ugyanakkor az elhalt fák könnyen a fészkelő madarak élőhelyeivé vállhatnak. Ezek közül rengeteg például a vörösbegyek is a fagyöngy bogyóival táplálkoznak. 1300 fagyöngy faj létezik világszerte, ezek közül globális szinten több mint 20 fagyöngy faj van veszélyben. Hazánkban mindössze két fajuk él, a sárga és a fehér fagyöngy. Mérgező tulajdonsága ellenére számos gyógyhatása ismert. Ezek közül is az almafán termő fehér fagyöngyből készült gyógyszer a legértékesebb. Szágópálma A szágpálmák és karn pálmák könnyed, trópusi hangulattal tudják felvidítani otthonunkat. A felálló törzsű, legfeljebb ritkán haladja meg a 10 métert. Törzse vastag, felső részén idős levelek széles-háromszögű maradványai borítják. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy lenyelése, már kisebb mennyiségben is súlyos gondokat képes okozni. A szágópálma veszélyességét jól mutatja, hogy felmérések alapján az állatok 50 százaléka belehal a mérgezésbe. Ha a kutyánk elfogyasztja, a szágópálma súlyos hányást, hasmenést és hasi fájdalmat okoz, valamint botladozást, remegést, görcsöket és hőszabályozási problémákat. A növénynek minden része mérgező, különösen a magvak, így érdemes olyan helyre elhelyeznünk az otthonunkban, ahol a házikedvenceink, vagy a gyerekeink nem tudnak vele érintkezni. Fikusz A szobafikusz igen kedvelt szobanövény, annak ellenére, hogy melegebb-trópusibb éghajlatról származik, nagyon jó alkalmazkodó növény. Azt azonban már kevesen tudják róla, hogy a szárában tejnedv található, amely gyantát, kaucsukot, kumarint és különböző proteineket tartalmaz, amelyek elfogyasztása után hányás, hasmenés, erős hasfájás, valamint nagy mennyiség esetén súlyos esetben fulladás léphet fel. Aloe Vera Az aloe vera egészésgügyi célokra való felhasználása évezredes múlttal rendelkezik. Egyes történelmi források szerint már az ókori görögök és egyiptomiak is előszeretettel alkalmazták. Az aloe gél kis mennyiségben történő fogyasztása számos jótékony egészségügyi hatással bír, és a legtöbben egyetértenek abban is, hogy az is jót tesz, ha a belsejének bármely részét a bőrünkre helyezzük égési sérülések kezelése esetén. Ugyanakkor fontos tudni azt is, hogy elfogyasztása súlyos bélproblémákhoz, akár veseelégtelenségekhez is vezethet. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!