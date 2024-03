Nagy fordulatot hozott a Covid-járvány a Balatonnál: erre senki sem számított

Nagy fordulatot hozott a Covid-járvány a Balatonnál. Miközben az ország népessége csökken, a tó partján lévő településeken jelentősen nőtt a lakók száma.

A koronavírus-járvány kezdete óta, vagyis az elmúlt négy esztendőben a Népszava cikke szerint 0,4 százalékkal nőtt a balatoni települések lakossága. A három helyi nagyvárost, Siófokot, Balatonfüredet és Keszthelyt nem számítva a kisebb tóparti településeken 2,4 százalékkal nőtt a lakosok száma. Ugyanezen időszak alatt az ország népessége 1,6 százalékkal csökkent.

Lakosságszámra a legnagyobb növekedést a Keszthely és Badacsony közötti rész könyvelhette el, ahol négy településen – Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Balatonederics – közel 650-nel többel élnek állandó lakosként bejelentkezve, mint 2020 elején.

Arányaiban a tó nyugati medencéjében, Fonyód és Keszthely között gyarapodott legjobban a települések népessége, Balatonfenyvesen, Balatonmáriafürdőn, Balatonkeresztúron és Balatonberényben 7 százalékkal többen laknak, mint a Covid-járvány előtt.

A Balatonhoz újonnan költözők harmadik kedvenc területe a tó északi partja, Tihany és Badacsony között, ahol az apró települések között akadt, melynek négy év alatt ötödével nőtt az állandó lakossága.

A lap több Balaton-parti település polgármesterét is megkereste, és az derült ki, örülnek a beköltözőknek, és nemcsak idősebbek mentek lakni a tóhoz, hanem fiatalok is. Ami nehézséget okoz, hogy a növekvő lakosságszámot a szolgáltatásoknak is követni kell.

Címlapkép: Getty Images