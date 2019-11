Megszólalt az X-Faktor sztárja: nyíltak meg ajtók, de többre számítottunk

HelloVidék: Hogyan alakult meg a zenekar? Honnan ismeritek egymást és mióta zenéltek együtt?

Mosneág Gellért: Korábban már volt egy zenéltünk együtt Norbival és Annával, azonban úgy döntöttünk, hogy egy új zenekart hozunk össze azzal a céllal, hogy saját dalokat írjunk. Ezért lett a nevünk Kalandor. Norbival hamar szoros barátság alakult ki közöttünk, és ugyan azt a célt tűztük ki magunknak, Annával pedig 2007 óta vagyunk együtt, amit 2017-ben megerősítettünk egy házassággal. Szilárdot gyerekkora óta ismerem, tagja volt egy zenekarnak, akiket én oktattam. Mivel ismertem, és tudtam, hogy neki is ugyan azok a céljai, szeretne fejlődni, ismertté válni és bírja a gyűrődéseket, ezért meghívtuk a zenekarba 2018 szeptemberében egy kocsmában a születésnapján. Az együttes megalakulását ezért attól a ponttól számítjuk, amikor Szilárd is a zenekar tagja lett.

HV: Mennyire volt könnyű megtalálni a saját stílusotokat?

MG: A stílusunkat szerintem még nem sikerült teljes egészében megtalálni, de jó úton járunk. Inkább ötvözzük a kedvenc stílusainkat, amikben önmagunkat érezzük, ezek az indie folk, a pop rock és a funky.

HV: Vannak példaképeitek? Kik inspirálnak titeket?

MG: Nagyon sok ötletet merítünk a Coldplay-től, de a Mumford and Sons, a Grizfolk és a Margaret Island is hatással van ránk.

HV: Mi volt a legnagyobb eredmény, amit eddig elértetek?

MG: Elismerték zenekarunkat az Éter fesztiválon, a Ceglédi és a Tokaji Utcazene Fesztiválon és a Vibe fesztiválon is, énekesnőnket, Annát pedig a Siculus Fesztivál legjobb énekesének választották. A 2019-es magyarországi X Faktorban a zenekarok kategóriájában a legjobb 6 versenyző között lehettünk.

HV: Milyen ajtókat nyitott meg előttetek az X-Faktor?

MG: A műsorban való szereplés bár nyitott meg ajtókat, nem annyit, mint amennyire számítottunk, viszont nagyon jót tett zenekarunknak reklám szempontjából. Elég nagyot ugrott a videók nézettsége és a követők száma a különféle online platformokon (YouTube, Facebook, Instagram) ami nagyon sokat jelent nekünk, mivel ez volt a fő célunk, hogy minél többen ismerjék meg zenekarunkat.

HV: Mivel foglalkoztok „civilben”? Tervben van, hogy később esetleg csak a zenélésből éljetek meg?

MG: Norbi jelenleg a családi vállalkozásba segít be, emellett szeretne továbbtanulni Budapesten a Kőbányai Zenei Stúdióban zongora szakon. Szilárd jelenleg még tanuló, Anna-Mária közgazdász, én pedig gitártanárként dolgozok. Természetesen szeretnénk, ha egy idő után a zenélésből élhetnénk meg, sokat dolgozunk érte, de jelenleg még a befektetett összeg túlszárnyalja a keresetünket. Ez remélhetőleg nemsokára változni fog.

HV: Hamarosan kiadjátok az első kislemezeteket és videoklipet is fogtok forgatni. Mennyire jelent ez nagy költséget egy induló zenekar számára, hogyan lehet ezt finanszírozni?

MG: Olyan nagy költségeket jelent ez, amire nem is számítottunk. Elsősorban a fellépésekből összegyűjtött összeget fordítjuk erre, ami teljes egészében a zenekar kasszájában marad. A hiányzó összegeket önrészből finanszírozzunk. Sajnos jelenleg még nincsenek szponzoraink, de tettünk már lépéseket ennek érdekében és reméljük, hogy nemsokára már büszkélkedhetünk támogatókkal.

HV: Mi a legnagyobb álmotok és mik a jövőbeli terveitek?

MG: Teljes gőzzel dolgozunk első kislemezünk anyagán és a közeljövőben forog majd a második videoklipünk is. Legnagyobb álmaink közé tartozik, hogy fellépjünk a Budapesten az A38 hajón, az Akváriumban és Double Rise fesztiválon, de szeretnénk Tusványost is meghódítani. Az is nagyon fontos számunkra, hogy minél több rádió játssza a megjelent saját dalainkat.

HV: Hol lehet legközelebb látni titeket?

MG: Legközelebb november 23-án fogunk fellépni a Székelyföldi Peron Music Tehetségkutató Fesztiválon, de lesz egy fellépésünk december 7-én Gyergyószentmiklóson és december 21-én Csíkszeredén is egy karácsonyi jótékonysági koncert keretében.

Címlapi kép: rtl.hu