Ruszó Tibi, az X-Faktor győztese az oktatási rendszer súlyos problémáira is rávilágít

Korábban mi is beszámoltunk arról, hogy az idei X-Faktort Ruszó Tibi, ByeAlex mentoráltja nyerte. Ebben a cikkünkben megmutattuk, hol él a felvidéki, mindössze 164 lelkes Balogújfaluról származó 16 éves fiú, itt pedig arról írtunk, hogy mennyit kellett küzdenie szegénységben élő családjával együtt akár a mindennapi megélhetést illetően is. Most, hogy a fiú megnyerte a tehetségkutatót, lehetőséget kapott egy jobb életre.

Vele kapcsolatban egy roma tehetséggondozással, esélyegyenlőséggel foglalkozó szakember, Szőke Judit írt Facebook-posztot, amiben kifejti: Ruszó Tibi története valójában nem csak a "te voltál a legjobb, neked kellett megnyerni"-sztoriról szól, hanem valami többről.

Arról is fest ugyanis egy képet, hogyan kellene bánni egy gyerekekkel, ha kibújik saját közegéből, és belép a "többségi" világba.

"Tibi a táborban képtelen volt megtanulni a társai társaságában és segítségével sem az angol dal szövegét, de még a magyar szövegét és dallamát se. Tehát ha itt ejtik, senki nem reklamál. Ilyen az iskolarendszer is. Bemegy a gyerek a rendszerbe, öt perc alatt eldöntik, hogy ez neki nem fog menni, le van maradva társaitól, nem bírja a tempót, otthonról hozott hátrányai kezelhetetlenek"

- áll a bejegyzésben, amit a hvg.hu szúrt ki.

Szőke Judit arra a következtetésre jutott, hogy

"ha a cigány gyerekeket az iskolában nem ejtik már az elején, és a többiek társaságában, nem elkülönítetten minőségi ellátásban részesítik lelkileg, tanításilag, szakmailag (Tibi kiváló és empatikus énektanárt, előítéletet félrerakó mentort, stb. kapott), - CSAK akkor tudja megmutatni, milyen tudást és értéket hordoz mindenki örömére és tanulságára."

Címlapkép: Getty Images