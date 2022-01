Ezek most a magyar vidék legtutibb jégpályái: ennyiért korizhat a család 2022-ben

Először is tisztázzuk, hiába az éjszakai mínuszok, a hideg időjárás miatt tavaink ugyan fagyásnak indultak, de a jégtakarók megközelítése országszerte életveszélyes. Az előrejelzések szerint ez a következő napokban-hetekben várhatóan így is marad. Szegeden például nincs jelenleg korcsolyázásra kijelölt terület sem a tavakon, sem a záportározókon, a Balatonnál úgyszintén. Hasonlóképp van ez így az ország más élővizeinél is, a kisebb tavak jegére merészkedni is életveszélyes. Országszerte viszont jobbnál jobb koripályák, műjégpályák várják a látogatókat, nem kell tehát lemondanunk a téli csúszkálás örömeiről. Vannak köztük ingyenes pályák és fizetősek, jégfolyosók és klasszikus műjégpályák, beltéri és kültéri helyszínek is. Lehet válogatni!

Jégkorizás a Balatonnál – életveszély nélkül

2017-ben fagyott be utoljára annyira a Balaton, hogy szabadon mozoghassunk a jegén. Most, hogy újra melegednek a nappalok, életveszélyes rámenni, ennek ellenére a csúszkálás öröméről nem kell lemondanunk. A Szigliget Várudvar a téli szezonra műjégpályával is előrukkolt. A Balaton várának tövében egy 26 x 16 méteres koripálya várja a téli sport szerelmeseit, ahol egyszerre kétszázötvenen élvezhetik a téli testmozgást. Minden nap lehetőség nyílik itt kicsiknek és nagyoknak is korcsolyázni.

Árak Szigligeten:

Felnőtt: hétköznap: 1000 Ft, hétvégén: 1500 Ft

Diák/gyermek: hétköznap: 500 Ft, hétvégén: 800 Ft

10 alkalmas bérlet felnőtt: 12.500 Ft

10 alkalmas bérlet diák/gyermek: 6500 Ft

Pálya bérlés 1,5 óra: 27.000 Ft

Ugyanezt a mutatványt a déli parton többek között Balatonalmádiban, Balatonlellén, Balatonföldváron is eljátszhatjuk, vagy épp Siófokon vagy Keszthelyen is biztonsággal, műjégpályán csúszkálhatunk. A legszebb fekvésű koripályát azonban kétségtelenül Balatonbogláron, a kikötő parkolójában találjuk. Az idei szezontól a mintegy 700 négyzetméteres pályán egyszerre kényelmesen 150-en korcsolyázhatnak. Akinek nincs korcsolyája, az se szomorodjon el, hiszen lehetőség van bérlésre is. Büfé, melegedő, mosdó teszi komfortossá az ott eltöltött időt.

Árak Balatonbogláron:

Hétköznap:

Felnőtt belépő: 1200 Ft

Gyermek belépő: 500 Ft

Diák, nyugdíjas belépő: 1000 Ft

Családi belépő (max. 2 felnőtt és 14 év alatti gyermek): 3500 Ft

Hétvége, ünnepnap:

Felnőtt belépő: 1500 Ft

Gyermek belépő: 800 Ft

Diák, nyugdíjas belépő: 1500 Ft

Családi belépő (max. 2 felnőtt és 14 év alatti gyermek): 3500 Ft

További szolgáltatások:

korcsolyabérlés (1200 Ft), gyermek fejvédő bérlés, mini fakutya bérlés, élezés, gyermek és felnőtt korcsolyaoktatás

A legtutibb és a leghíresebb jégpályák

Az ország leghíresebb és legrégebbi korcsolyapályája egész biztosan a budapesti Városligeti Műjégpálya, azonban ma már szinte minden vidéki nagyvárosban biztonságos műjégpályán korizhatunk országszerte . A többség novembertől márciusig üzemelő városi pálya.

A legkülönlegesebb téli csúszkálós hely: New Ice Jégpálya és Jéglabirintus, Budaörs

A budaörsi Decathlon parkolójában egy fedett, 400 nm-es jégpálya és ezzel összekötött, a szabadba nyíló jéglabirintus található! A pálya melletti Hüttében minőségi forró italokból, frissen kisütött panniniből és belga töltött waffelből tudsz választani. A jégpálya minden évben szeptembertől május végéig, a Jéglabirintus pedig november közepétől február végéig várja a mozogni vágyókat.

Belépők hétköznap:

Gyermek (14 éves korig) – 1.100 Ft / alkalom

Felnőtt (14 éves kor felett) – 1.400 Ft / alkalom

Belépők hétvégén, munkaszüneti és iskolaszüneti napokon:

Gyermek (14 éves korig) – 1.400 Ft / alkalom

Felnőtt (14 éves kor felett) – 1.800 Ft / alkalom

Családi belépők hétköznap:

2 felnőtt + 2 gyermek (14 éves korig) – 4.000 Ft / alkalom

2 felnőtt + 3 gyermek (14 éves korig) – 4.800 Ft / alkalom

Korcsolya bérlés (hétköznap és hétvégén):

14 év alatt: 900 Ft / alkalom

14 év felett: 1.200 Ft / alkalom

Az árakról általában

Jellemzően - egy 2019-es HelloVidék cikket elnézve - a jegyárak a vidéki jégpályákon az elmúlt két évben alig változtak, vagy ugyanannyiért, vagy 100-200 forinttal drágábban lehet csúszkálni és korcsolyát bérelni. A legtöbb vidéki koripályán van lehetőség nemcsak korcsolyabérlésre, de korcsolyaélezésre is. Sok helyen – ha kevésbé megy a korizás - van lehetőség oktatásra is. Van ahol (például Sopronban) a 6 év alatti gyermekeknek fizetni sem kell a korcsolyázásért, máshol 4 év alatti gyerekek számára ingyenes a csúszkálás.

Jeges élmények Dunán innen – Dunán túl

A Nagyerdei Stadion szomszédságában lévő Debreceni Jégcsarnok a modernsége miatt vívta ki korcsolya szerelmeseinek elismerését, nem ok nélkül. Itt található Magyarország egyik legmodernebb ilyen jellegű létesítménye. 1600 négyzetméter a korcsolyázható felület nagysága, a 600 fő számára alkalmas lelátó alatt. Rengeteg lehetőség közül választhatunk. A jegyárak a következőképpen alakulnak:

Felnőtt: 1.550.-Ft /alkalom

Diák (14 éves kor fölött érvényes diákigazolvánnyal): 1.350.-Ft /alkalom

Nyugdíjas (érvényes nyugdíjas igazolvánnyal): 1.350.-Ft /alkalom

Diák jegy DE UniPass kártya felmutatása esetén*: 1.000.-Ft /alkalom

Családi jegy 3 fő: 3.200.-Ft /alkalom

Családi jegy 4 fő: 4.200.-Ft /alkalom

Csoportos jegy (min. 15 fő esetén): 1.150.-Ft /alkalom

Kölcsönzés: 900.- Ft/pár (méretek: 26-48-ig)

Élezés: 1 200.- Ft/pár

A Szegedi Városi Műlyégpálya október közepétől egészen áprilisig nyújt teret a korcsolyázóknak, jégkorongcsapatoknak és azoknak, akik csak kedvtelésből csúszkálnának. A jégpálya 30x60 méter és egy 1000 férőhelyes lelátóval is el van látva, így téli sportok versenyeinek is helyet biztosít. Ami az árakat illeti, erre lehet számítani:

Korikölcsönzésre a helyszínen van lehetőség, 1000 Ft/pár díjért

Felnőtt belépőjegy 1 000 Ft

Kedvezményes belépőjegy: (4 és 14 év közötti gyermekek, 26 éves korig diákok, valamint 70 év korhatárig nyugdíjas) 800 Ft

Csoportos belépőjegy: (általános és középiskolai csoportoknak, tanári felügyelettel, minimum 10 fő esetén hétfőtől-péntekig, előzetes egyeztetés alapján) 300 Ft/fő

Csoportos óvodás belépőjegy: (óvodai csoportok a Műjégpálya használatakor, óvodai szakvezető és edzői felügyelettel pálya lekerítés nélkül hétfőtől péntekig, előzetes egyeztetés alapján) 300 Ft/fő

Belépőjegy 0-4 éves korig (4. életévét be nem töltött) és 70 éves kor felett 100 Ft

A Nyíregyházi Városi Jégpályán 1000 forintért korizhatnak a felnőttek és 700 forintért a gyerekek. A családi jegy (2 felnőtt +1 gyerek ( 14 év alatti): 2.600 Ft. Korcsolya bérlés: 500 Ft.

A nyugati országrészből szemügyre vettük többek között Győr, Sopron, Szombathely és Veszprém kínálatát is. A Győri Műlyégpálya különlegessége, hogy akár oktatóval is tanulhatunk korizni - azért ez mégis csak biztonságosabb, mint egyedül bukdácsolni. Na, de lássuk az árakat, mire számíthatunk Győrben.

2021/22 szezon árai Győrben:

Belépő: 1500-

Kölcsönzés: 1500-

Élezés: 1500-

Családbarát jegy (2 felnőtt + 2 gyerek): 4500-

12 alkalmas bérlet: 14000-

A Pécsi Műjégpálya azért lehet vonzó választás a környéken járóknak, mivel elég kevés helyen lehet a szabad ég alatt hasítani a jeget. Azok, akiknek eddig még nem volt alkalmuk szabadtéren korcsolyázni, tökéletes választás lehet ez a jégpálya (ami nyáron egyébként teniszpályaként szolgál). Szombaton és vasárnap pedig a jégdiszkót is kipróbálhatjuk

Felnőtt jegy 1300 Ft.

Diák/Nyugdíjas 1100 Ft.

Tüke-kártyával 1200 Ft.

Tüke-nyugdíjas 950 Ft.

Csoportos diákjegy 800 Ft.

Gyerekjegy ( 4-6 éves kor között) 650 Ft.

Gyerekeknek 4 év alatt ingyenes, de a pénztárnál szalagot kell kérni!

A Soproni Műlyégpálya számos lehetőséget kínál a látogatók számára. A szolgáltatásaik között szerepel közönségkorcsolyázás, gyermek és felnőtt oktatás előzetes bejelentkezés alapján, ruhatár, büfé, korcsolya kölcsönzés, korcsolya élezés, valamint jégpálya bérleti lehetőség jégkorongcsapatok, baráti társaságok részére is. Árak tekintetében a következőre lehet számítani:

Felnőtt jegy 1.000,- Ft/fő

Diák/nyugdíjas 8.00,- Ft/fő

Családi jegy 2.500,- Ft (Házastársak illetve élettársak, valamint azok 14 év alatti egyenesági rokonai vehetik igénybe)

Csoportos jegy óvodák és iskolák részére (10 fő feletti létszám esetén, hétfőtől péntekig 8 órától 14 óráig, előzetes bejelentkezés alapján, tanári felügyelettel) 400,- Ft/fő

6 éven aluli gyermekek számára a belépés ingyenes

Korcsolyabérlés 36-os méretig 600,- Ft

Korcsolyabérlés 37-es mérettől 800,- Ft

Élezés 1000,- Ft

A Szombathelyi Műlyégpálya szolgáltatásai között is megtalálható az öltöző ruhatárral, itt is lehet korcsolyát kölcsönözni, de bárkinek megélezik a már meglévőt is. Büfé szintén rendelkezésre áll, ahogy a korcsolyaoktatás is. Árak terén pedig erre számíthatunk:

Belépőjegy (hétfő-péntek): 1050 Ft

Belépőjegy (szombat, vasár- és ünnepnap, téli szünet): 1200 Ft

Belépőjegy 0-6 éves korig: 550 Ft

Belépőjegy 0-6 éves korig (szombat, vasár- és ünnepnap, téli szünet): 600 Ft

Kísérőjegy: 500 Ft

Csoportos belépőjegy (10 főtől, hétfő és péntek között, 7:00 órától 13:30 óráig): 650 Ft

Korcsolyabérlés 800 Ft/óra

A Tatabányai Műjégpálya keddtől vasárnapig várja a látogatókat a jól megszokott időpontokban. Korcsolya oktatást is igénybe lehet venni, de ezt szigorúan csak 10 fő fölött vállalják el az üzemeltetők. Pénteken és szombaton viszont jégdiszkó várja a korcsolyázókat. Korcsolyakölcsönzésre itt is van lehetőség, illetve élezésre is.

Diák/nyugdíjas belépő: 700 Ft

Felnőtt belépő: 1000 Ft, Tatabánya kártyával 850 Ft

6 éves kor alatt: 500 Ft

Diák/nyugdíjas bérlet: 6000 Ft

Felnőtt bérlet: 9000 Ft, Tatabánya kártyával 8000 Ft

kísérő jegy (szombaton és pénteken este 17.00-20.00-ig nem váltható): 200 Ft

Korcsolya oktatás: 7000 Ft (alkalom)

Korcsolya bérlés (fényképes igazolvány letétbe helyezésével): 1000 Ft

Korcsolya élezés: 1000 Ft

A jégkorong egyre népszerűbb, jelenleg a legdinamikusabban fejlődő sportág Magyarországon. Nem véletlen, hogy bekerült az öt látvány-csapatsportág közé. A Dunántúlon a négy nemzetközi mérkőzés lebonyolítására is alkalmas fedett pálya egyike a Zalaegerszegi Jégcsarnok, ahol esetenként még jégdiszkót is tartanak. Árak:

Felnőtt: 1.500.-Ft /alkalom

Diák: 1.200.-Ft /alkalom

Gyerek /4-6 éves/: 700.- Ft /alkalom

Családi jegy 3 fő: 3.200.-Ft /alkalom

Családi jegy 4 fő: 4.200.-Ft /alkalom

Korcsolyabérlés: 500.-Ft /alkalom

Korcsolyaélezés: 1.600.- Ft /pár

JÉGDISCO: 1.500.-Ft /alkalom (egységesen)

Mennyibe kerül egy saját korcsolya? Mire figyeljünk?

Fontos, hogy körültekintően válasszuk meg jégkorcsolyánkat, ha sajátot szeretnénk, hogy az hosszú évekig is kiszolgáljon minket. Az első és legfontosabb azt eldöntenünk, hogy mire szeretnénk használni, mivel léteznek hoki korcsolyák, műkorcsolyázásra tervezett darabok, illetve általános hobbi korcsolyák. Ha ez megvan, az egyebeket már az egyedi stílus és az ízlés határozza meg. Az viszont mindenképp fontos, hogy az adott jégkorcsolya jól illeszkedjen a lábunkra, és nem utolsó sorban megfelelően tartsa a bokánkat.

Ha már szezononként 8-10 alkalommal, pláne ha heti rendszerességgel kijárnánk korcsolyázni, akkor mindenképpen vegyün egy jobbat! A korcsolya hosszabb távú befektetés, előfordulhat, hogy 15-20 évig is használhatjuk, ha jót vettünk. Műkorcsolyából 20.000 felett már lehet viszonylag jó bőr (műbőr) fajtákat találni. Igényesebbek vegyék itt is a verseny márkákat, igaz dárgábban, de megéri - tanácsolta a Dunaguri.hu.

Árakban a tapasztalat az, hogy 30.000 alatt erős kompromisszumokkal lehet jó korcsolyát kapni. Inkább a 40-70 ezer forintos sávban érdemes keresgélni. Az 50.000 Ft feletti hokikorcsolyák bélése már többnyire kényelmes, lábra süthető és gyakran a kori pengéje is cserélhető. Mindenképpen érdemes ennyit rákölteni, ha szeretnél fejlődni a korcsolyázásban. Bár hokikorcsolyákat gyártanak a 200.000 Ft-os ársávban is. Ha anyagilag lehetőségünk van rá, akkor inkább újat vegyünk.



Ha nem szánunk rá annyit, de minőségibb darabot vennénk, akkor vehetünk használtat is, mert a korcsolya nem kopik szét olyan könnyen mint mont mondjuk a görkorcsolya.

A szakemberek szerint ne nagyon vegyünk 10 évnél régebbi korcsolyát, mert a műanyag alkatrészek megöregedhetnek rajta, főleg ha nem megfelelően tárolták.

Az ilyen korcsolya a talprésznél elkezd repedezni esetleg darabok törhetnek ki belőle. Bőr műkorcsolyánál nézzük meg azt, hogy a boka résznél ne legyen megtörve, legyen még tartása a cipőnek. Ne legyen a bélése se szétrongyolódva, a pengéje álljon rendesen, ne legyen görbe vagy rozsdás.

