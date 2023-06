Őrület, ami ezekben a magyar erdőkben történik idén: ezt mindenkinek látnia kell!

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. kiemelt közcélú feladata, az erdő- és vadgazdálkodás mellett az oktatás és kutatás támogatása, amelyet "Oktatással a természet oldalán" hitvallása is tükröz. A kezelésében lévő 17 ezer hektár erdőterület az ország erdőállományait – az ártéri erdők kivételével – maradéktalanul reprezentálja, a 19 ezer hektáros vadászterülete a gyakorlati oktatásra szintén kiváló lehetőséget biztosít.

A Soproni-hegység természetes vegetációját az erdők képezik, de a korábban lovakkal végzett erdei munkákhoz kapcsolódóan kialakultak kisebb-nagyobb kaszálók és legelők is. Az erdei tisztások nagy kiterjedésű és ma is jó természetességű példája a Szalamandra-tó és a Károly-kilátó között elhelyezkedő Fáber-rét. Ritka növényei miatt országosan védett egykori legelő csak gyalogosan látogatható. A rétet körbevevő kis parcellákban ültetett szelídgesztenyések miatt is kedvelt kirándulóhely.

Az ország első tanösvényének kanyargós útja a Soproni Parkerdő legszebb részein kalauzolja végig a túrázókat a júliustól szeptemberig virágzó, szemet-lelket gyönyörködtető ciklámenek között.

Kiindulópontja a Lővér Szálló, ahonnan kényelmes út halad tovább a Deák-kút, majd a Károly-magaslati parkoló és a Trianoni Emlékhely irányába. Tovább sétálva a vadgazdálkodási, vadászati tanösvény tábláit követve a Hét bükkfához érhetünk, ahonnan az ösvény a Tacsi-árok felett vezet, majd a Várhelyet elérve az ösvény Sopron-Bánfalvára ereszkedik le, ahol a 8600 méter hosszú Ciklámen tanösvény véget ér. A kihelyezett tájékoztató táblák mellet mobil applikáció is segíti a kirándulókat.

A Deák-kút Sopron legrégebben ismert és emlegetett forrása, amely régen is kedvelt kirándulóhelye volt a város lakóinak. A Károly-magaslat északnyugati oldalán eredő forrás környéke Sopron egyik legrégebbi erdei pihenőhelye és legismertebb forrása, ahol a nyári forróság is könnyebben elviselhető. A csodálatos természeti adottságokkal rendelkező Soproni-hegyvidék és a Fertő-tavat övező dombok bővelkednek a turisztikai látnivalókban. Nincs még egy olyan hely Magyarországon, ahol viszonylag ilyen kis területen ennyi kilátóval találkozhat az erdőjáró. A Soproni-hegység főgerincétől északra a hegység középső és keleti része Magyarországhoz, míg nyugati sávja már Ausztriához tartozik. Az itt található Hidegvíz-völgy nyugati része hűvös klímájával és az égbe nyúló bükköseivel, fenyveseivel igazi alpesi tájat idéz.

Hidegvíz-völgy

Sopron tíz kilátója közül a legismertebb és leglátogatottabb a város jelképévé vált Károly-kilátó a Soproni-hegység legnépszerűbb kirándulóhelye, ami gyalogosan és járművel egyaránt jól megközelíthető.

Az egykori Muck-i határőr örs helyén ma az Erdő Háza Ökoturisztikai Látogatóközpont várja a látogatókat. A hamisíthatatlan erdei élményt magába sűrítő bemutatóterem és a rejtett életet élő hazai vadfajokat bemutató vadaspark oktatási célok megvalósulását is szolgálja a közel két hektáros területen. A közelmúltban itt a Muck-on 40 fő befogadására alkalmas turistaházzal bővült a TAEG Zrt. ökoturisztikai kínálata.

1047 hektár erdőt telepítettek és újítottak fel az elmúlt öt évben. A várost körülölelő erdő legismertebb sétaútját a TAEG Zrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával alakította ki, amelynek egy szakasza, az Ojtozi sétány közvilágítást is kapott 2012-ben. A Várisi tanösvény a Lővér Szálló elől indul és mintegy 3300 m hosszan, végig kiépített úton a Dalos-hegy alatt érkezik vissza a kiindulási pontba. Itt található az ország első, 1971-ben kialakított tornapályája, amely ma is 2 km hosszú és 20 állomásból áll, ahol táblák adnak tájékoztatást a korszerű gépeken elvégzendő feladatokról.

Címlapkép, fotó: AM Sajtó

