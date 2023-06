Késelés a győri kocsmában: vérre mentek a tökéletes rétes recept miatt

HelloVidék 2023.06.28. 12:03 Megosztom

Konyhakéssel próbálta megölni ismerősét Győrben, még tavaly nyáron egy férfi. Most a tárgyaláson azt mondta, annyira részeg volt, hogy nem emlékszik semmire - számolt be róla a Tények. Mint írták, a brutális támadás egy helyi kocsmában történt, ahol a férfi törzsvendég volt. A késelés napján együtt ivott régi ismerőseivel, de egyikükkel összeveszett a tökéletes rétes receptjén. Erről most egy tanú mesélt a tárgyaláson.