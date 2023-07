Van élet a Balatonon túl is: top 10 vidéki csúszdapark, ahol bakancslistás élmény a fürdés

Nyakunkon egy igazi kánikulai hétvége! Összegyűjtöttük hát, szerintünk melyik a legjobb 10 csúszdás hely az országban, legyen az fedett élményfürdő vagy strandszezonban üzemelő aquapark. De hozzuk az aktuális jegyárakat is!

Ha nyár, akkor 2023-ban is a Balaton a legnépszerűbb belföldi nyaralási úti cél a magyarok körében, ami nem is csoda, hiszen a hazai szabadvízi strandok több mint a fele a Balatonnál található, ezek egy része szabadstrandként működik, de a többségük fizetős fürdőhely. Nemrég utánajártunk annak, hogy a Balatonnál hol találhatóak még ingyenes szabadstrandok, de ha már igazi strandidő várható hétvégén, összegyűjtöttük egy csokorba, melyek a vidék legmenőbb csúszdaparkjai. Merthogy kánikula idején mindannyian szeretünk nemcsak csobbanni, hanem csúszkálni is a hűs habokban!

Más kérdés viszont, hogy a hazai városi strandokon és a termálvizes csúszdaparkokba is jelentősen (tavalyhoz képest 30-40%-kal) megemelkedtek az árak. Ahogy látni fogjuk, csúcsidőben 3000 forint alatt ne is reméljünk abban, hogy egész nap kedvünkre csobbanhatunk! Egy családnak egy ilyen csúszdaparkos nap, ha csak a belépőjegyek árait nézzük, alaphangon 13-15 ezer forintnál kezdődik. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy nincs strandolás lángos és fagyi nélkül...

Hatalmas átalakuláson estek át a magyar strandok

Az elmúlt években jelentősen megszépültek, családbarát- és akadálymentes szolgáltatásokkal, változatos sport- és szabadidős lehetőségekkel gazdagodtak a strandok – írta még a szezon elején közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség. A közlemény szerint országszerte összesen 73 település 140 szabadvízi fürdőhelyének megújulását tette lehetővé a kormány hazai forrásból. Csak a Balatonnál több mint 100 strand közül választhatnak a fürdőzők, ezek közel kétharmada - partszakaszhossz szerint vizsgálva - teljesen ingyenes szabadstrand.

A fürdők turisztikai fontosságát jól mutatja, hogy Magyarország vidéki szálláshelyi vendégforgalmának közel egyharmada a jelentős fürdővárosokban valósul meg. A vendégéjszakák száma szerint a 10 legnépszerűbb vidéki településből 8 fürdőváros, a fennmaradó kettő pedig Balaton-parti. A májustól szeptemberig tartó strandszezonban a legmagasabb vendégéjszakaszámot mutató fürdővárosok mellé felzárkózik Balatonlelle, Zamárdi és Zánka is

- közölte az MTÜ.

Juhász Szabolcs, az MTÜ turizmusszakmai igazgatója jelezte:

az ügynökség szolgáltatói ajánlatokat is kínáló, nyári forgalomösztönző kampánnyal támogatja, hogy a vízparti települések és fürdővárosok idén is erős főszezont zárhassanak. Magyarországon és a legígéretesebb küldő országokban nyári vízparti feltöltődésre buzdítják a turistákat, a Balatonon túl a Bük-Sárvár, Debrecen és környéke, Tokaj és Nyíregyháza, Győr-Pannonhalma, Gyula és térsége, illetve a Mátra-Bükk térségekre irányítva a figyelmet.

Az MTÜ által működtetett Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) szálláshelyi adatai szerint a vendégéjszakákban mért kereslet 70 százaléka tavaly olyan településekhez volt köthető a fővároson kívül, ahol valamilyen népszerű fürdő működik.

Nem csak a belföldi turizmusban számít kiemelkedő mozgatórugónak a fürdőélmény. Az NTAK adatokból az is jól látszik, hogy 10-ből 8 külföldi vendég szintén olyan vidéki településre látogat, amely fürdővel is rendelkezik

- közölte az MTÜ.

Akár 40 százalékkal is drágább lehet idén a strandbelépő

Tavaly június végéig a pandémia miatt nem emelhettek árat a hazai fürdők, amelyek kivétel nélkül éltek a július elsején megnyíló lehetőséggel, és jellemzően egyből 20-25 százalékkal árazták át tavaly első lépésben a jegyeket. A nyár közepi általános és jelentős áremelést év végén, év elején többen megtoldották még, és vannak, ahol a főszezonra fogják. Így összességében még egy 10-15 százalékos korrekciót szinte mindenhol látni lehet majd, ezek együttesen okozzák a nem csekély mértékű, összesen mintegy 40%-os árváltozásokat – írta a VG cikkét szemlézve a HelloVidék.

Országszerte lépéskényszerben vannak az üzemeltetők, amint arra Balogh Zoltán a Magyar Fürdőszövetség főtitkára rámutatott: a korábban egységes, ma már nagyon különböző áram beszerzési ár és a vízkezelő vegyszerek brutális drágulása, valamint a minimálbér és a garantált bérminimumhoz igazodás jelentősen megnövelte a fürdők önköltségét.

A legjobb helyzetben a komplex fürdők vannak, ahol fokozatosan, egy-egy részleget működtetve lehet igazodni a szezonálisan hullámzó forgalomhoz.

A múlt évben kialakult energiahelyzet a turizmust kiemelten súlyosan érintette, hiszen a medencék és pihenőterek felfűtése és üzemeltetése is jelentős energiaigénnyel bír. Szigorú költségtakarékossági és energiatakarékossági intézkedéseket vezettünk be, de emellett kénytelenek voltunk az árainkat is megemelni, ez differenciáltan realizálódott a különböző jegytípusok esetében, átlagosan 8-10 százalékkal drágult a belépés

– nyilatkozta a Büki Gyógyfürdő a HelloVidéknek. Ahogy látni fogjuk, a strandok is a tavalyi árakhoz képest 500-1000 forintos áremelésekkel kalkulálnak.

Vegyük is sorra Magyarország legkülönlegesebb csúszdaparkjait!

Összegyűjtöttük, szerintünk melyik a legjobb 10 csúszdás hely Magyarországon, legyen az fedett élményfürdő vagy strandszezonban megnyitó aquapark! A fürdők lenti sorrendje viszont semmilyen szempontból nem minőségi sorrend:

1. Aquaticum Debrecen

Az Aquaticum Debrecen, a Nagyerdő szívében található fürdőközpont termál-, gyógy-, strand-, élményfürdő, aquapark és wellness részlegeivel valamennyi generáció számára komplex szolgáltatásokat kínál. Az Aquaticum Mediterrán Élményfürdő egy 66 méter átmérőjű kupolacsarnokban található. A különleges létesítmény dús trópusi növényzete és számos élményeleme révén nyarat varázsol az év minden napjára, minden fürdővendég szívébe. A vízi paradicsom egész napos kikapcsolódást, szórakozást jelent minden generációnak, 0-99 éves korig.

2. Aquacinema - Kisvárda

Az egész évben üzemelő kisvárdai Aquacinema az ország egyik legnagyobb, 14 pályából álló, 5 emeletes csúszdaparkja, ahol több mint egy kilométeres csúszófelülettel várják a száguldás szerelmeseit. A csúszdapark emeletei kényelmes lépcsőrendszeren érhetőek el. A bátrak kipróbálhatják az óriás csavarcsúszdát, a fekete lyukat, de vannak félig nyitott, és alagútszerű, négysebességű pályák is. A kicsiknek 3 méter magasról induló pályákkal biztosítják a felhőtlen szórakozást.

Nyáron 50 méteres úszómedence, többrészes élménymedence, hullámmedence, csúszdák, sodrófolyosó, valamint termál gyógymedencék állnak a látogatók rendelkezésére. A téli szezonban, szeptembertől májusig, 25 m-es úszómedencével, gyermekmedencével, termál gyógyvizű medencével, jakuzzival, száraz és nedves szaunával, frissítő masszás szolgáltatással várják a vendégeket.

Árak 2023-ban

Felnőtt strand + csúszda 1. szint: 3 800 Ft

Diák/Senior/Gyerek strand + csúszda 1. szint: 3 500 Ft

Komplex felnőtt (csúszda+strand): 7 300 Ft

Komplex diák/senior (62 év felett): 7 000 Ft

3. Hungarospa Hajdúszoboszló

2000-ben épült meg Hajdúszoboszlón Magyarország első csúszdaparadicsoma, ahol 15 különféle pályából választhatunk. A merészebbek tesztelhetik bátorságukat a 4 pályás versenycsúszdán, a kamikázén, a hidrocsúszdán, az óriás csavarcsúszdán, a fekete lyukon, az őrült folyón, valamint a big hole-on, a Niagarán és a twisteren, melyek a tizenkét méter magas indítótoronyból indulnak.

2014-ben létrehozták az úgynevezett „extrém zónát”, ahol hat új, izgalmas kalandcsúszda – a szabadesős alagút, a vízhurok, a szuperhullám, a cunami, az űrcsónak és vízcső – várja a látogatókat.

A kisebbektől, a nagyobb gyerekekig, a fiatal felnőtteken át a gyógyulni vágyó idősebb korosztály is megtalálja itt, amire vágyik, hiszen a csúszdákon kívül a hajdúszoboszlói fürdőben 45 medence is várja a kikapcsolódni és gyógyulni vágyókat. A gyerekeknek különleges élményt nyújt az "elefántos medence", ahol két élethű elefánt locsolja az apróságokat, valamint a fajátszótér. Ezen kívül a termálmedencék, hullám-, pezsgő-, verseny-medencéi és csónakázó tava kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára.

Árak 2023-ban:

AQUAPARK NORMAL egész napos belépőjegy (nagycsúszdák) 5.300,-

AQUAPARK MINIMAL egész napos belépőjegy (minicsúszdák vagy kísérő) 3.400,-

AQUAPARK NORMAL délutáni belépőjegy 16.00 órától (nagycsúszdák) 4.100,-

AQUAPARK MINIMAL délutáni belépőjegy 16.00 órától (minicsúszdák vagy kísérő) 3.000,-

4. AquaCity - Zalaegerszeg

Az AquaCity vízibirodalom szintén széles közönséghez szól, 7,5 hektár területen, Közép-Európa legnagyobb víztömegével, 6000 m2 vízfelülettel várja a fürdőzőket. Igazán merész csúszdáin, mint a beszédes nevű Twisteren, a szabadesés élményét adó Kamikazén, a Kalandcsúszdán vagy az óriáskígyóra emlékeztető Anacondán a legbátrabb gyerekek is felköthetik úszónadrágjukat. Azonban a kevésbé merész látogatóknak sem kell kihagyniuk a csúszás élményét: a Fekete lyukban egyénileg, az Őrült folyón pedig ketten egy úszógumin élhetjük át a vadvízi hajózás élményét.

5. Napfényfürdő Aquapolis – Szeged

Szegeden található az ország leghosszabb, egész évben működő csúszdája. A Napfényfürdő Aquapolisnak 13 csúszdájából 9, 23 medencéje közül pedig 16 egész évben üzemel. A csúszdapark legkülönlegesebb csúszdái a 30 méteres toronyból induló, lifttel megközelíthető 272 m hosszú, zárt óriáscsúszda, és a 223 m hosszú, zárt óriáscsúszda kamikaze szakasszal. A fürdő első és második galériaszintjéről is indulnak csúszdák, így azoknak is bátran ajánljuk a fürdőt, akik a legnehezebb csúszdáktól (egyelőre) ódzkodnának.

Árak (egész napos belépők) 2023-ban:

Felnőtt: 7 600 Ft

Felnőtt Csongrád-Csanád megyei: 6 400 Ft

Senior, diák: 4 200 Ft

Gyermek (4-14 év): 4 200 Ft

6. Zalakarosi Fürdő

A zalakarosi strandon található csúszdaegyüttes egy 81 méter hosszú „Anakonda”, kettő „Kamikaze” és egy három pályás változó esésű családi csúszdából áll. Az extrémebb csúszda-élmények kedvelőit az Adrenalin csúszdapark várja, amit 400 m csúszdaattrakció, közel 20 m indítómagasság és az extrém, akár 70 km/óra száguldás tesz feledhetetlenül izgalmassá. Kipróbálhatjuk itt a Varázsalagút, UFO, Kamikaze, Turbo és Rafting – Inga csúszdákat.

Árak főszezonban 2023-ban:

Felnőtt napijegy: 6 500 Ft

Diák napijegy: 5 550 Ft

Gyermek napijegy: 3 300 Ft

7. Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont

Az Aqua Centrum 2005-től látogatható, összesen 18 óriás csúszdával rendelkező csúszdapark. Különlegessége, hogy középkori vár hangulatát idézi. A gyerekek a Sárkány-szigeten élvezhetik a nekik épített csúszdákat. A felnőttek és családok akár önállóan, akár csapatokban is csúszdázhatnak. A közös élményről gondoskodik a 4 sávos családi csúszda és a lassú folyó. A különböző zárt és nyitott csúszdák pedig kifejezetten a felnőtt generáció számára nyújtanak maradandó élményt, az igazi kalandokra vágyók a kamikaze, a feketelyuk és a hagyma, és a legújabb Dragon csúszdán élhetik át az adrenalinbomba érzését, utóbbin a szabadesést is, 16 méter magasból 60km/órás sebességgel csúszhatunk. A csúszdapark extrém ajánlata az ingacsúszda, ami Magyarországon itt volt kipróbálható először!

Árak 2023-ban:

Felnőtt napijegy: 3 500 Ft

Diák napijegy: 2 550 Ft

8. Aquaréna – Mogyoród

Az európai színvonalat képviselő élményparkban 26 db, összesen 1.5 kilométernyi hosszú csúszdapálya kanyarog a föld fölött és a föld alatt. A kilenc medence között élménymedence, jacuzzi, háromszintes ugrómedence, valamint a vendégek körében népszerű lassan hömpölygő Lusta folyó egyaránt megtalálható. A sportolni vágyók a röplabda, foci és a tollaslabda pályákon egyaránt kiélhetik mozgás szenvedélyüket. A park munkatársai interaktív játékokkal állnak a gyerekek rendelkezésére.

Árak 2023-ban:

Felnőtt jegy : 9 900 Ft - 9 200 Ft

Diák / nyugdíjas jegy: 7 900 Ft - 7 400 Ft

Gyermek jegy, 14 éves korig: 5 400 Ft - 5 100 Ft

9. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

A Sárvári Fürdőben strandmedence, fejesugró öböl, 4 pályás versenycsúszda, hullámmedence, és 8 óriáscsúszda is várja az extrém csúszást kedvelőit. Gyermekek részére kalandmedence kalózhajóval és vízi várral, élménymedence, bébi pancsoló és játszóterek nyújtanak felejthetetlen élményt.

Árak 2023-ban:

Felnőtt napi belépőjegy: 5 990 Ft (kiemlet időszakban: 7 200 Ft)

Kedvezményes belépőjegy 16 órától: 3 900 Ft (kiemlet időszakban: 4 600 Ft)

Kedvezményes belépőjegy 18 órától: 2 100 Ft (kiemlet időszakban: 2 500 Ft)

Kedvezményes belépő (szerződéses partnereinknek és az Országos Nyugdíjfolyósító Intézet igazolványával): 3 600 Ft (kiemlet időszakban: 4 300 Ft)

Kedvezményes belépő sárvári lakosoknak: 1 300 Ft (kiemlet időszakban: 1 300 Ft)

Diák belépő (nappali tagozatos diákigazolvánnyal) 3 600 Ft (kiemlet időszakban: 4 300 Ft)

Gyermek belépő (3-14 év) 3 200 Ft (kiemlet időszakban: 3 700 Ft)

10. Gyémántfürdő Csúszdapark – Tatabánya

A Gyémántfürdő strandja varázslatos környezete, parkja a nyár legszebb vízparti pillanatainak kiváló helyszíneként szolgál. Az öt kültéri medence a legkisebbektől a legbátrabbakig, mindenki számára tartogat kikapcsolódási lehetőségeket. A csúszdakomplexum mellett vízi játékok, színes programok, koncertek és sportpályák várják a strandolókat. A kisgyerekkel érkezők kényelmét a vízi kalandok mellett játszóház, pelenkázó és baba-mama szoba segíti.

Árak (Egész napos):

Felnőtt belépőjegy: 4900 Ft (Tatabányai lakcímmel: 3900 Ft)

Diák/nyugdíjas belépőjegy 3550 Ft (Tatabányai lakcímmel: 2850 Ft)

