Csodájára járnak: így hódította meg a világot ez a magyar találmány

A magyar gombfoci hagyományai családok kreativitásából és közösségi játékból erednek. Az asztali labdarúgás '60-as évekbeli születését követően szabályok és egyre erősebb közösségi szervezetek alakultak ki. Ma már hivatalos sportágként elismert, aminek közösségi és turisztikai hatása érezhető a vidéki területeken. Az érdeklődés növekedése újabb rendezvényeket hoz, amelyek tovább mélyítik a gombfoci hagyományait Magyarországon. A gombfoci hazánkban új lendületet kapott Patrick Duffy szereplésével a "Lepattanó" című film várható megjelenése miatt, melyet nemcsak a közönség, hanem a sportág kedvelői is izgatottan várnak. Felkerestük Deme Gyulát, a Magyar Asztali-Labdarúgó Szövetség elnökségi tagját, aki beavatott minket a gombfoci rejtelmeibe.

Hogyan alakultak ki a gombfoci hagyományai és gyökerei Magyarországon?

Az első játékokat a családok kreativitásával hozták létre, különböző eszközök és alapanyagok felhasználásával. Nagyapák, apák, gyerekek és fiúk egyaránt részt vettek a játékok készítésében. Gyakran olyan tárgyakból formálták meg az első játékokat, mint például kődarabok vagy táblák, amelyekre felfestették a játékmezőket. Előfordult, hogy akár a kabátokról is levették a gombokat, majd ezeket összeerősítették vagy összeragasztották, hogy játékalkatrészekké váljanak.

A játékban általában különböző méretű és formájú gombokat használtak, például nagyobb gombokat a kapusoknak, közepes méretűeket a játékosoknak és kisebb, mandzsettagombokat a labdáknak. Így alakultak ki az alapvető szerepek és elemek a játékban. Ezek az egyszerű, otthon készített játékok hozták létre a játék alapjait, és így indult el a gombfoci gyakorlatilag.

Mik voltak az első lépések a sportág népszerűsítésében?

Az asztali labdarúgás kialakulása a '60-as években kezdődött. Ezen időszakban baráti társaságok játszottak saját szabályaik szerint. Különböző városokban és csoportokban eltérő szabályok voltak érvényben, melyet tiszteletben tartottak. Pécsen egy szabóműhelyben alakult ki egy ilyen társaság. Balogh László vezetésével ennek a társaságnak az ötlete volt, hogy az ország minden pontjáról az érdeklődőket összegyűjtsék és létrehozzanak egy országos szervezetet az asztali labdarúgás számára. Ennek eredményeként megszületett az Országos Szövetség, amely egységes szabályokat hozott létre az asztali labdarúgás számára.

Ezután, 1989-ben, az asztali labdarúgás hivatalosan sportágként is elismertté vált. A gombfocis aktivisták a sportág megalakításakor megkeresték az OTSH élén Gallov Rezsőt, az akkori államtitkárt, és elindították a Magyar Asztali Labdarúgó Szövetség megalakulását. 1993-ban pedig megalakult a Nemzetközi Asztali Labdarúgó Szövetség, ami tovább erősítette és népszerűsítette ezt a sportágat.

Milyen szerepe van a gombfocinak a helyi közösségépítésben a vidéki területeken?

Saját példán keresztül lehet a legjobban bemutatni. Szegeden van egy egyesületünk, de Maroslelén is hasonló kezdeményezés alakult ki. Maroslelével úgy kerültünk kapcsolatba, hogy a Volánnál dolgozom, és akkoriban ott dolgozott a marosleleiek vezetője, aki azóta nyugdíjba ment és klubot alapított. Mivel Maroslelén a faluban kevesebb program és kevesebb ingert kínálnak az embereknek, kitalálták, hogy a helyi kultúrházban létrehoznak egy gombfoci szakkört.

Azóta már ennél sokkal többre nőtte ki magát a kezdeményezés. Van eszközeik és pályáik az ottani sportegyesületnél, és egy hivatalos szakosztállyá váltak. Általában 10-15 fő közötti létszámmal működnek, főként gyerekekből állnak. Mi is szoktunk velük közösen tornákat rendezni, valamint részt veszünk különböző sport- és szalonnapokon, és mindig nagy szeretettel fogadnak bennünket. A maroslelki gombfoci közösség annyira megerősödött, hogy minden évben augusztus 20. körül nemzetközi versenyt rendeznek az államalapítás ünnepén. Ide bárki eljöhet a Vajdaságból vagy Erdélyből, nem csak Magyarországról.

Hogyan kelt életre a gombfoci a helyi közösségek fesztiváljain vagy rendezvényein?

Szegeden a Szentgyörgyi Albert Agóra Kulturális Központban található a helyszín, ahol a gombfoci edzések zajlanak. Emellett ott működtetünk egy szakkört gyerekek számára. Számos különböző kitelepüléses városi program részesei vagyunk, például a könyvhétre vagy más kulturális rendezvényekre is meghívnak minket, amikor a sport témája kerül előtérbe. Szívesen veszünk részt gyermeknapokon is, ahol számos egyéb tevékenység mellett, mint például kézműves foglalkozások és arcfestés, a gombfoci is a gyerekek rendelkezésére áll. Ezek a programok lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek, hogy kipróbálják ezt a sportot, és ha megtetszik nekik, bekapcsolódhatnak a szakkörbe vagy az edzéseinkbe.

Az eseményeken gyakran rendezünk góllövő és tizenegyes versenyeket, amelyek apró jutalmakkal is járnak. Az apukák is nézegetik, majd emlékeznek vissza saját gyerekkorukban játszott gombfocira, és gyakran csatlakoznak hozzánk, néha még a saját gyermekeikkel együtt. Tehát ilyen kitelepüléses programokra rendszeresen részt veszünk, valamint nyári önkormányzati napközis táborokban is tartunk foglalkozásokat a gyerekeknek.

Hogyan teremtenek egyedülálló élményeket?

Büszkén hirdetjük, hogy vannak közöttünk olyan játékosok is, akik országos egyéni bajnokságokat, Európa-bajnokságokat és világbajnokságokat is nyertek. Ezek a játékosok sikeresen képviselték a magyar válogatottat ezeken a versenyeken. Gombfoci bemutatóinkon olyan látványos elemek is szerepelnek, mint a szögletpattintások vagy nehezebb szögből leadott csavart lövések. Ezekhez a műveletekhez hasonló precizitás és irányítás szükséges, mint a biliárdban, amikor a játékos a golyókat irányítja. A közönség tapsol és ujjong az ilyen elemek láttán, majd gyakran megismételjük a mozdulatokat, hogy lássák, hogyan működnek.

Az előadásaink nem hagyják az embereket unatkozni, inkább rövidek és pörgősek. Sokszor váltunk témát és mutatunk be újabb technikákat tíz perces blokkokban, és utána lehetőséget adunk a közönségnek is kipróbálni ezeket. Így az érdeklődők körülöttünk cserélődnek, és sokféle izgalmas dologhoz jutnak hozzá. Ezen az elvünkön alapul a bemutatóink felépítése.

Milyen versenyeket és bajnokságokat rendeznek a magyar gombfoci kedvelőinek?

Az alapvető struktúra, ami a gombfoci versenyszezonját jellemzi, hasonló a kézilabda vagy a labdarúgás bajnokságához. Létezik csapatbajnokság, amely hasonlóan az NB I és NB II rendszerhez működik, vagyis első és másodosztályú csapatbajnokságok léteznek. Mindkét osztályban 10 csapat indul, tehát összesen 10 egyesület az egyes osztályokban. A harmadik szinten, az NB III-ban, inkább az amatőrök vagy azok vesznek részt, akik éppen csak elkezdik a sportágat, hogy ne kerüljenek azonnal össze az erősebb ellenfelekkel, mivel ez könnyen frusztrációhoz vezethet, és fontos a fokozatosság elvének betartása.

A csapatbajnokságok négy fordulóból állnak, ami nagyjából három havonta jelentkezik egy forduló. Az egyes fordulók közötti időszakban szerveznek egyéni versenyeket. Az egyéni versenyek között az országos bajnokság a legmagasabb szint. Ezen kívül vannak egyéb egyéni versenyek, Maroslelén - Maros Kupa, Szegeden - Fesztivál Kupa, Rákospalotán - Testvériség Kupa, amelyek különböző egyéni versenyek. Ezeknek a versenyeknek van egy pontszerző rendszere, ahol az első nyolc helyezett pontokat kap, a legelső a legtöbbet, míg a nyolcadik a legkevesebbet. A kvalifikációs versenyeken egy szezon alatt tíz legtöbb pontot szerző játékos a Tízek Bajnokságán vesz részt és az év végén bejutnak az Országos Egyéni Bajnokságra.

Az Országos Egyéni Bajnokság a sportág non plus ultra eseménye, ahol a tíz legjobb versenyző mérkőzik meg. Az éves egyéni versenyeken gyűjthetők politikációs pontok is. Ezen kívül vannak minősítéssel rendelkező versenyek, például világversenyek, Európa-bajnokság, világbajnokság és világkupa, amelyek csapat- és egyéni versenyeket is tartalmaznak. A válogatottba való bekerülés a cél ezeken a versenyeken.

Az év során hat állomásból a négy legjobb eredményt veszik figyelembe a válogatottba való kvalifikáció szempontjából, tehát a két leggyengébb eredmény nem számít. Ezen kívül vannak területi vagy régiós minősítéssel rendelkező versenyek is, ahol olyan vkvalárosokkal és régiókkal találkozunk, mint Maroslele, Orosháza, vagy Kecskemét, amelyek közel helyezkednek el Szegedhez. Ezek a versenyek gyakorlást szolgálnak a minősített versenyekre való felkészüléshez, és itt inkább a gyakorlás és a tapasztalatszerzés a cél, és kevesebb tét kapcsolódik hozzá.

A Lepattanó című film Patrick Duffy főszereplésével milyen hatást gyakorolt a magyar gombfocira?

A gombfoci iránti érdeklődés szignifikánsan megnőtt az elmúlt időszakban a médiában megjelenő cikkek hatására. Egy példa erre az említett Maroskupa verseny volt, amelyet augusztusban rendeztek Maroslelén. Ezen a versenyen több olyan színész is részt vett, akik a filmben szerepeltek. Szerencsém volt, hogy találkozhattam velük. Példaként hozhatom Scherer Pétert, aki pont az én irányításom alatt versenyzett.

Ők az amatőr kategóriában vettek részt, és bár nem beszéltek róla, fontos megjegyezni, hogy a gombfoci világában négy minősítési kategória létezik: az első, második, harmadik osztály, illetve a minősítési kategória, és ők az amatőrök között indultak. Helyt álltak, győzelmeket és döntetleneket értek el, és értékes pontokat szereztek. Ezen kívül külön edzéseket is tartottak a verseny előtt, nem csak úgy neveztek be a versenyre.

Visszatérve a filmhez, felvettek néhány jelenetet a gombfocihoz kapcsolódóan, hogy teljesen autentikus legyen a film, és hogy a gombfoci hangulatát hűen tükrözze. Sok ismerősöm tudott erről, és a környezetemben is mindenki erről beszélt. Nagyon örömteli, hogy a film beharangozása után, szeptemberben, amikor nálunk az intézményben, az Agórában tartottuk az edzéseket, észrevehető volt, hogy a gyerekek körében egyre növekszik az érdeklődés a gombfoci iránt. Sokan eljöttek, hogy kipróbálják ezt a sportot, és megértsék, mi is az. Várjuk a film megjelenését, hogy még inkább hozzájárulhasson a gombfoci közösség hírnevéhez.

Hogyan mérhető a gombfoci hatása a helyi gazdaságra és turizmusra vidéken?

Egy példa hozok fel. A 2010-es évek elején Nagykozárban, Pécs mellett egy faluban rendezték az Európa-bajnokságot. Az emberek nem Pécsen szálltak meg, mert nem mindenki engedhette meg magának. Itt mutatkozott meg az összefogás és a fantasztikus fogadtatás. Amikor nagy izgalommal kerestük az éttermet az esti vacsorához, vagy a szállást, a helyiek nagyon büszkék voltak arra, hogy náluk van a szerb válogatott, amelynek tagjai között voltak vajdasági játékosok is, akik magyarul is beszéltek.

Nagyon élvezték a velük való beszélgetést és azt, hogy vendégül láthatták őket. Mindenki örült a rendezvénynek, még akkor is, ha nem egy hagyományos sporteseményről volt szó. Az ilyen helyszínek mindig lelkesen készülnek, például a már említett marosversenyre vagy egy NB I. forduló rendezésére Gyöngyösfalun, Szombathely mellett. Az emberek hihetetlen elkötelezettséget mutatnak az események lebonyolításában és a vendéglátásban.

A szolgáltatások árai jóval alacsonyabbak, mint a nagyvárosokban, és a minőség is kiváló. Nagyon értékelik, ha vidékre látogatunk egy versennyel, és lelkesen szolgálnak ki minket. Az ilyen pozitív visszajelzések nagyon fontosak, mert ha megtudom, hogy valahol szeretettel fogadtak minket, akkor szívesen visszatérünkoda. Az emberek nyitottak és rugalmasak. Szerencsére van egy versenynaptárunk, amelyet decemberben közzéteszünk, amely meghatározza a következő évre vonatkozó versenyek helyszíneit. A versenynaptárban szereplő huszonegy verseny közül legalább 70% visszatérő helyszín, ami azt mutatja, hogy kölcsönösen támogatjuk egymást, nagyra értékeljük a versenyzők és a rendezők közötti jó kapcsolatot.

Címlapkép: Getty Images