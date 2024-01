Így élte túl a rezsikatasztrófát és Jordán Tamás búcsúját a vidék egyik legnépszerűbb színháza

2024.01.21.

Eseménydús időszakot tudhat maga mögött a szombathelyi Weöres Sándor Színház, azon túl, hogy a teátrum számos rangos elismerésben részesült az elmúlt időszakban, a társulat hatvan százaléka is kicserélődött az évek során. A színházat érzékenyen érintette a Covid, és az energiakrízis is egyaránt, ami miatt többször átmenetileg be is kellet zárnia. Többek között erről is beszélt a HelloVidéknek adott interjújában Szabó Tibor. A Weöres Sándor Színház igazgatója lapunknak azt is elárulta, hogy mit gondol jelenleg a hazai utánpótlás nevelésről.

HelloVidék: Szombathely szinte az utolsó olyan megyei jogú város volt, aminek sokáig nem volt színháza (Salgótarján mellett). Aztán jött Jordán Tamás. A napokban volt 15 éve annak, hogy az első szombathelyi előadás, a 9700 - még felújított épület nélkül - elkészült, azóta van színház Szombathelyen. Ön színészként, már az alapítás óta itt van. Szabó Tibor: Nagy öröm és megtiszteltetés volt, hogy részt vehettem a szombathelyi színház megalapításban, valamint az is, hogy Jordán Tamás beválogatott az alapító csapatba. 15 év nem kevés idő, ez egyrészt arról szólt, hogy a város is hozzászokjon ahhoz, hogy van állandó társulattal rendelkező kőszínháza, van bérletvásárlási lehetősége helyben. Azontúl pedig a mi ittlétünket is megkellett szoknia, valamint nekünk is tagozódni kellett a szűkebb szombathelyi társadalomba, és felvenni az itteni életritmust. Azt akkori színházalapítói célok mennyire valósultak meg, mennyire sikerült feltenni a szombathelyi színházat az országos térképre? Az elmúlt évek alatt számos szakmai elismerésben volt részünk fesztiválokon, valamint a színházkritikusok részéről. Egy idő után már úgy emlegették a Weöres Sándor Színházat, mint az egyik legjobb vidéki színház. Én úgy gondolom, hogy ezt most is tartjuk. A pandémia és az energiaválság hogyan befolyásolta a mindennapjaikat? Február elsején lesz három éve, hogy beleültem az igazgatói székbe, és belecsaptam a közepébe a járványnak. Egy bezárt épületet vettem át, egy pangó társulati élettel, elmaradt bérletes előadásokkal. Emiatt nem túlzás azt mondani, hogy kilátástalan volt a helyzet. Amikor már úgy éreztük, hogy a járvány veszélye alábbhagyott, akkor jött az orosz-ukrán háború, az energiaválság, ami miatt ismét be kellett zárni az épületet. A távhőnek a tizenkétszeresét kellett fizetnünk, a villanyárnak pedig a nyolcsorosát. Iszonyatos rezsiköltségekkel kellett szembenéznünk. Azóta az életünk arról szól, hogy ennek a hatását próbáljuk valahogy enyhíteni, illetve olyan megoldásokat találni, hogy ebből is tovább tudjunk lépni. Hála istennek szakmai oldalon nagy kárt nem okozott, sőt azt tudom mondani, hogy a 2023-as év őszétől a közönség ismét visszatalált hozzánk. Szinte mindent teltházzal játszunk és nagyon komoly szakami díjakat is kaptunk. Hogy alakultak tavaly a bérlet-és jegyeladások? A Covid nagyon nehéz helyzetbe hozta a színházat, hiszen megfeleződött a bérletesek száma, vagy még annál is kevesebb volt. A múlt évben viszont már elmozdulás történt, már az azelőtti évhez képest is több százzal meghaladtuk a bérleteladási számot, és több ezerrel a jegyvásárlók számát. Hála isten pozitív a tendencia Jordán Tamás pár éve távozott Szombathelyről, elment vele több, társulatot meghatározó neves színész, rendező. Nagy érvágás volt ez akkor. Lehet arról beszélni, hogy kicserélődött az egész társulat? A társulat hatvan százaléka kicserélődött az elmúlt 15 év alatt. Annak idején 25-en kezdtünk, mint színészek, azokból tízen vagyunk jelenleg is. Egy színház életében természetes a fluktuáció. Nagyon sok fiatal jön, aki Budapesten diplomázott, és nyilván szeretne visszamenni, mert hiányzik számukra a nyüzsgés. Olyan példáról is be tudok számolni, amikor egy parkolópályára tett színészkolléga csatlakozott hozzánk, majd új erőre kapott és visszament. A színészek egy része nyilván ugródeszkaként használja a vidéki színházakat. Ezzel szemben nagyon sok olyan fiatal is van, aki azért vidéken is eltudja képzelni a kiteljesedést. Budapest az egy nagyváros, rengeteg színházzal és színésszel, de abban a pillanatban, amikor egy fiatal eljön egy viszonylag kis társulattal rendelkező színházba, jóval nagyobb lehetősége lesz kibontakoznia itt. Egy vidéki színháznak a repertoárja nagyon változatos. Itt nem lehet rétegszínházat csinálni, minden nézői igényt figyelembe kell vennünk, a kínálatban ott van a zenés darab, a dráma, a vígjáték, a klasszikus. Ezáltal egy fiatal mindenbe belekóstolhat, amit majd később tud kamatoztatni. A rendezői munkán kívül is eredményesen dolgozik a művészeti tanács? Az első évad arról szólt, hogy a Művészeti Tanácsban lévő tagok milyen módon tudnak közös nevezőre jutni a társulattal. Volt, akinek sikerült és volt, akinek nem. Én úgy gondolom, hogy nagyon hasznos a jelenlétük, mert több szem többet lát alapon tudjuk megítélni a társulatot, a színészeknek a munkáját. A Horváth Csaba nevével fémjelzett „fizikai színház”, az elmúlt évben két ilyen bemutató is volt, a Kivilágos kivirradtig és a Hegedűs a háztetőn. Milyen volt a fogadtatása ennek a két darabnak? A nézők mindkét darabot szeretik, a Kivilágos kivirradtig 2023-ban kiérdemelte a Színházkritikusok Céhe által odaítélt legjobb előadásért és a legjobb rendezésért járó díjat. A Hegedűs a háztetőn a legújabb előadásunk, a bemutató óta állandó teltházzal fut. Horváth Csabát annak idején azért kerestem fel, mert egy új irányba szerettem volna terelni a társulatot, amire a színészi testtudatosság a jellemző. Jobban uralja a testét, a mozdulatait a színész, ezáltal bővül a kifejezőeszköztára is. A cél az volt, hogy egy sajátos profilt adjunk a társulatnak, ami kicsit mássá tesz minket a többi társulathoz képest. Tavaly elhatározták, hogy felújítják az épület auláját és éttermét, aminek terveit a Soproni Egyetem hallgatói készítik. Hogy áll jelenleg ez a beruházás? Az ötlet és az ahhoz csatlakozók összefogása elindított egy folyamatot. Önerőből nem tudjuk az aula és étterem megújítást megvalósítani, de elindult a folyamat, apró lépésekkel haladunk, leginkább támogatónk, a FALCO Zrt. jóvoltából. Most készülnek egyébként a kiviteli tervek. Mit gondol az utánpótlás nevelésről? Keresik a fiatal színészek Önöket? Nem túlzok, több, mint háromtucat szakmai önéletrajz van nálam. Szerencsére jó híre van a színháznak, és nagyon sokan szeretnének idejönni hozzánk. Szabó Tibor Romániában, a Szilágy megyei Kárászteleken született, 1957. október 13-án. 1976-ban érettségizett a nagykárolyi Elméleti Líceum humán tagozatán. 1990-től a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház tagja volt. 1994-től a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban játszott. 1996 és 2003 között a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatója 2004-2005-ös évadban megbízott igazgatója 2006-2007-es évadban művészeti aligazgatója volt. 2008-ban kapta meg színészi diplomáját (már Jászai-díjasként) a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. 2008-tól a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze, 2021. február 1-től az intézmény igazgatója. 