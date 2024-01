11+1 pénztárcakímélő túratipp: télen is varázslatos tanösvények, amiket kár kihagyni

Tudtad, hogy Magyarországon több mint 300 felfedezésre váró tanösvény található? Ezek közül nem egy télen is, ráadásul teljesen ingyen bejárható. De mit vigyünk magunkkal, ha több órás bakancsos kirándulást tervezünk? Hova induljunk, ha csak pár óránk van? Most segítünk!

Évről évre egyre több magyar tölti szabadidejét túrázással: a természetjárás iránti érdeklődést jól mutatja, hogy 2010 óta negyedével nőtt a hazai nemzeti parkok látogatóinak száma, 2022-ben (a pandémia is rátett egy lapáttal) már elérte az 1,6 milliót. Azóta is, egyre többen ismerik fel azt a tényt, hogy a természetben töltött idő jótékony hatással van az emberek fizikai és mentális egészségére. A haza Kéktúra mozgalom is virágzik, a túraútvonalak valamelyikét megkezdők száma 2022-ben 168 százalékkal nőtt az előző évekhez képest – de erről korábban itt írt a HelloVidék. A túrázási kedv 2023-ban sem lankadt, a Kéktúrának tavaly is nagy sikere volt:

A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által működtetett három kéktúra teljesítéséért tavaly összesen 1305-en vehették át a megérdemelt kitűzőt és oklevelet.

A Kéktúrázás napja rendezvényen közel négyezer résztvevő kéktúrázott egyszerre október második szombatján: a 143 túracsoport összesen több, mint 2580 km-t tett meg egy nap alatt. A legfiatalabb teljesítő hét éves, a legidősebb pedig nyolcvankét éves volt.

A magyar vidék azonban nem csak Kéktúra-útvonalakban, lombkoronasétányokban vagy arborétumokban, hanem bizony szebbnél szebb tanösvényekben is dúskál. Ezek is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a szabadban, bebarangolásuk során bepillanthatunk hazánk különleges, ritka természeti kincseibe is. Az útvonalak bejárása pedig azoknak nyújthat ideális kirándulási célpontot, akik önállóan szeretnék felfedezni egy-egy terület értékeit.

Mit vigyünk magunkkal télen, ha több órás kirándulást tervezünk?

Ahogy mondani szokták, nincs rossz időjárás, csak alul öltözött túrázó, ezért sem kell elrettenti attól, ha kint éppen fagy, vagy csak szállingózik a hó. Emiatt azonban a téli túrázás kicsivel több felkészülést és odafigyelést is igényel, mint mondjuk egy nyári barangolás. Ezért is, mielőtt tippeket adnánk, milyen a tanösvényt érdemes ilyenkor is bejárni, hozunk néhány hasznos tippet és jó tanácsot, amit érdemes télen megfogadni:

Válassz megfelelő ruházatot, ami réteges, technikai és meleg. A lábadra pedig vízhatlan, csúszásmentes cipőt vagy bakancsot húzz, és vigyél magaddal vastag zoknit is.

ami réteges, technikai és meleg. A lábadra pedig vízhatlan, csúszásmentes cipőt vagy bakancsot húzz, és vigyél magaddal vastag zoknit is. Figyeld az időjárást, a hóhelyzetet, a szélerősséget és a napkelte-napnyugta időpontjait. Csak akkor indulj el, ha biztonságosnak ítéled a helyzetet, és ne menj túl messzire a civilizációtól.

a hóhelyzetet, a szélerősséget és a napkelte-napnyugta időpontjait. Csak akkor indulj el, ha biztonságosnak ítéled a helyzetet, és ne menj túl messzire a civilizációtól. Vigyél magaddal megfelelő felszerelést, mint térkép, iránytű, telefon, power bank, bicska, fejlámpa, csúszásgátló, elsősegély csomag stb. Ezek segíthetnek a tájékozódásban, a balesetek megelőzésében és a vészhelyzetek kezelésében.

mint térkép, iránytű, telefon, power bank, bicska, fejlámpa, csúszásgátló, elsősegély csomag stb. Ezek segíthetnek a tájékozódásban, a balesetek megelőzésében és a vészhelyzetek kezelésében. Egyél és igyál rendszeresen, hogy megőrizd az energiaszintedet és a testhőmérsékletedet. Legyen nálad elemózsia, mint szendvics, müzliszelet, szárított gyümölcs stb. és termoszban meleg ital, mint tea, kávébagy épp forralt bor.

hogy megőrizd az energiaszintedet és a testhőmérsékletedet. Legyen nálad elemózsia, mint szendvics, müzliszelet, szárított gyümölcs stb. és termoszban meleg ital, mint tea, kávébagy épp forralt bor. Lőjük be reálisan, mi való nekünk! Gondoljuk végig az állóképességünket, a hidegtűrésünket és a felszerelésünket (pl. a túrázásra alkalmas télikabát és a túrabakancs ezúttal elengedhetetlen lesz), illetve hogy milyen időjárást bírunk ki. És itt jön a legfontosabb: húzzuk meg fejben a vörös vonalat, azt az időjárást, amikor nem vágunk neki az erdőknek, hegyeknek.

Gondoljuk végig az állóképességünket, a hidegtűrésünket és a felszerelésünket (pl. a túrázásra alkalmas télikabát és a túrabakancs ezúttal elengedhetetlen lesz), illetve hogy milyen időjárást bírunk ki. És itt jön a legfontosabb: húzzuk meg fejben a vörös vonalat, azt az időjárást, amikor nem vágunk neki az erdőknek, hegyeknek. Menjünk csapatban, mert ha többen vagyunk, tudunk egymásnak segíteni, akár még egy fent említett bokaficam idején is.

mert ha többen vagyunk, tudunk egymásnak segíteni, akár még egy fent említett bokaficam idején is. Mindig legyen feltöltve a telefonunk. Ha segítséget kell hívni, vagy csak eltévedtünk, és jól jön egy app tájékozódásra, nem baj, ha nem merül le a készülékünk.

Ha segítséget kell hívni, vagy csak eltévedtünk, és jól jön egy app tájékozódásra, nem baj, ha nem merül le a készülékünk. Mindig tervezzük meg előre a túrát. Érdemes tudni, milyen útvonalon haladunk, mennyire nehéz a terep, illetve azt, hogy milyen időjárás várható. Ebben a következőkben részletesen is segítünk.

Mind közt a legfontosabb tanács pedig az, hogy élvezd a téli táj szépségét, de légy óvatos és felelősségteljes!

Tartsd tiszteletben a természetet és a vadon élő állatokat, ne hagyj magad után szemetet, ne zavarj más túrázókat, és ne menj le a kijelölt útvonalról.

Térképre vitték Magyarország tanösvényeit

Hazánkban már több mint 300 tanösvény található, amelyek között vannak ismertebbek, mint például a Tatai Fényes ösvény, vagy a katalinpusztai Gyadai útvonal, és vannak rejtett kis sétautak is, ezekből hozunk mi is majd párat!

A tanösvények egyébként olyan kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonalak, amelyek segítségével megismerheted az érintett terület természeti értékeit és kulturális örökségét. Ezek az útvonalak jellemzően tájékoztató táblákkal és/vagy kiadványokkal vannak ellátva, amelyek ismeretanyagot nyújtanak. Többségük ingyenesen bejárható. Érdemes azonban tudni, hogy habár a legtöbb tanösvény szabadon járható és nincs nyitvatartási idő - vannak olyan ösvények és sétányok, amik belépő kötelesek, és csak vezetővel járhatóak be, ezért mindig időben, még a túra megkezdése előtt tájékozódjunk.

Még egy kis segítség a túrázáshoz, ugyanis Magyarország ismert és rejtett tanösvényeit egy térképen, összegyűjtve is megtalálhatjátok. Íme, a gyűjtemény:

Végül következzék 10 meseszép hazai tanösvény

1. Barlagkutatás a Bátor tanösvényen (Bükk)

Ez a 3 km-es tanösvény Jósvafőről indul, és a Bátori-barlanghoz vezet. A tanösvényen 12 állomás található, amelyek bemutatják a környék természeti és kulturális értékeit, valamint a barlangkutatás történetét.

2. Sétálj egyet a Füzéri-tóig a Páfrány tanösvényen (Zemplén)

Ez a 4 km-es tanösvény a Füzéri vár aljától indul, és a Páfrányos-völgyön keresztül a Füzéri-tóhoz vezet. A tanösvényen 10 állomás található, amelyek a környék páfrányfajait, erdei élőlényeit, valamint a vár történetét ismertetik.

3. Mesés kilátás a Balaton tanúhegyeire - ez a Haláp tanösvény (Balaton közelében)

Ez a 3 km-es tanösvény Balatonakalitól indul, és a Haláp-hegyen keresztül a Balatonra nyíló kilátóponthoz vezet. A tanösvényen 9 állomás található, amelyek a környék geológiai, botanikai és zoológiai érdekességeit, valamint a népi építészetet és a halászatot mutatják be.

4. Szentgáli tiszafás - egy tényleg mesebeli tanösvény (Bakony)

Ez a 2 km-es tanösvény Szentgálról indul, és a tiszafás réten keresztül a Szentgáli-patakhoz vezet. A tanösvényen 8 állomás található, amelyek a környék tiszafaállományát, a réti élővilágot, valamint a vízparti növényeket és állatokat ismertetik.

5. Balaton és természetélmény a köbön: Gejzír tanösvény (Tihanyi-félsziget)

Ez a 6 km-es tanösvény a Tihanyi Bencés Apátságtól indul, és a félsziget geológiai és kulturális értékeit mutatja be. A tanösvényen 14 állomás található, amelyek a Belső-tó, a Barátlakások, a Gejzírmező, a Kiserdő és más látnivalók mellett haladnak el.

6. Szádvár és az Aggteleki-karszt egy tanösvényen (Zemplén)

A Szögligethez közeli Szalamandra-háztól induló és oda visszaérkező 4,5 kilométer hosszú körtúra bejárásával a látogató megismerkedhet az Aggteleki-karszt jellemző karsztos formakincsével és a terület változatos növényvilágával, amelyben egyaránt megtalálhatók hegyvidéki és mediterrán vidékekre, valamint kontinentális erdőssztyeppekre jellemző fajok.

A 260 méteres szintkülönbségű útvonal elvezet a vidék egyik legjelentősebb történeti, kultúrtörténeti emlékéhez, Szádvár romjaihoz is.

A tanösvénynek önálló jelzése nincs, meglévő turistaútvonalakon, illetve jelölés nélküli erdei utakon halad, ahol az elágazásoknál útbaigazító táblák segítik a tájékozódást. Túrázáshoz megfelelő öltözet, kényelmes túracipő vagy bakancs ajánlott a bejáráshoz.

7. Árvízek és hódok nyomában a Vajas-torok tanösvényen (Gemenc)

A tanösvény a Duna bal partján található, az árvízvédelmi töltés mellett, a Szent László-hídtól 3,8 km-re délre. A gátőrháznál kezdődik, és a Duna-partra vezet. Legkönnyebben a töltésen kerékpárral közelíthető meg az EuroVelo 6 útvonalon. A tanösvényen a kihelyezett táblák segítségével a látogató a Vajas csatorna történetével, a torkolatban is élő és megfigyelhető Eurázsiai hóddal és a Gemenci árteret sújtó árvizekkel ismerkedhet meg. A tanösvény szabadon látogatható és kilátó is található a tanösvényen. Asztalok, padok, fedett pihenő, kijelölt tűzrakóhely található a tanösvény mentén.

8. Buckavidék és a Báránypirosító tanösvény (Kiskunsági Nemzeti Park)

A Kiskunsági Nemzeti Park Báránypirosító tanösvényén igazi, természetes homokpusztai tájat fedezhet fel az, aki bejárja a buckavidéket. A homokbuckák között kanyargó tanösvény 10 állomása a homokterületek természeti értékeit mutatja be. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Kövirózsa tanösvényét bejárva számos érdekességet tudhatunk meg a Jakab-hegy természeti és kultúrtörténeti értékeiről, a terület geológiájáról, növény- és állatvilágáról, emellett megismerhetjük a Babás szerkövek legendáját is.

9. Bodrogzug tanösvény (Tokaji borvidék)

Ez a 4 km-es tanösvény Bodrogkisfaludról indul, és a Bodrogzug természetvédelmi területén vezet keresztül. A tanösvényen 8 állomás található, amelyek a környék vízi és szárazföldi élővilágát, valamint a tokaji borvidék jellegzetességeit mutatják be.

10. Barangolás a Kányavári-szigeten, a Búbos vöcsök tanösvényen (Kis-Balaton)

A Kis-Balaton egyedülálló értékeit mutatja be a Búbos vöcsök tanösvény, amelyet a Kányavári-szigeten alakított ki a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság. A mintegy 2 kilométer hosszú sétaút 15 állomása a térség madárvilágát mutatja be. A Körös-Maros Nemzeti Parkban található Halásztelki tanösvény a puhafás ligeterdő élővilágába kalauzol. A 3,5 kilométer hosszú, 10 állomásból álló útvonal a Hármas-Körös hullámterének növény- és állatvilágát hozza közel a látogatókhoz. A Fertő-Hanság Nemzeti Parkban található Sziki Őszirózsa tanösvényt vagy a Hany Istók tanösvényt bejárva fokozottan védett területek mellett ismerhetjük meg a Hanságra jellemző tőzeges talajt, éger lápokat, valamint a térség gazdag madárvilágát.

11. Mészkőszurdok, vízesés és még megannyi csoda a Kő-közi tanösvényen (Bükk)

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) felsőtárkányi Nyugati Kapu Oktató- és Látogatóközpontjától induló, fehér négyzetben átlós kék sávval jelzett 12 km-es Kő-közi tanösvény a Felsőtárkány szélén található Szikla-forrást és a fölötte magasodó mészkősziklát, valamint az alatta húzódó Kő-köz nevű sziklaszorost és a forrás táplálta tavat fűzi fel egy rövid túraútvonalra. A tanösvény legérdekesebb szakasza a mészkőszurdok, melynek számos kisformája - barlangok, kőfülkék, örvényüstök, cseppkőtöredékek - a barlangfelszakadásos völgyképződés bizonyítékai. Egész évben szabadon látogatható, bejárásához szakvezetés igényelhető a BNPI-től.

11+1. Barangolás Szőcén, a tőzegmohás lápréten (Őrség)

Az Őrségi Nemzeti Park területén található Szőcén a tőzegmohás láprétet fedezhetjük fel a tanösvény segítségével, emellett lehetőség van a hegyhátszentjakab Vadása-tó körüli sétára, illetve a Rókalyuk turistaösvényen a tó vadregényes forrásvidékét is megismerhetjük. Kellemes családi élményt ígér az Aggteleki Nemzeti Parkban található Fürkész ösvény, amely 20 állomáshelyből áll, ezeken a pontokon a természetben található tárgyakkal, jelenségekkel összefüggő szórakoztató feladatok várják a kirándulókat.

