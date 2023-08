Kevés volt a nyaralásból? Itt szinte ingyen töltődhetsz: TOP 3 Kéktúra útvonal, amit kár kihagyni

Ennek az őrületes kánikulának is egyszer vége lesz: jövő hét közepétől már számíthatunk az enyhülésre! Még egy hét, és nyakunkon a szeptember is, amikor már érdemes lesz belevágni az Országos Kéktúrába, hiszen az ország legszebb vidékein vezet keresztül. Ráadásul a Kéktúra két szakaszán is jelentős változások történtek az elmúlt időszakban. Hozzuk ezeket is, de három bakancslistás kéktúra-útvonalat is ajánlunk. De mi az a Kéktúra? Van, aki nem tudja?

Hazánk legismertebb és egyben leghosszabb turistaútja a Kéktúra, ami Európa elsőszámú hosszútávú turistaútja is. A Magyar Természetjáró Szövetség 1961 óta koordinálja ezt a kék sávval jelzett, az Írott-kőtől Hollóházáig tartó jelvényszerző mozgalmat. A hosszúságában folyamatosan változó útvonal (2020-ban 1168 km volt) a Kőszegi-hegységben található Írott-kő és a Zempléni-hegységben fekvő Hollóháza között húzódik, főként Magyarország északi tájain. 1961 óta az MTSZ, azt megelőzően a Budapesti Lokomotív Sportkör Természetjáró Szakosztálya, a mai Lokomotív Turista Egyesület jogelődje kezelte. 1979-ben a magyar ismeretterjesztő filmtörténelem legnépszerűbb sorozata, a Másfélmillió lépés Magyarországon végigkalauzolta a nézőket a festői útvonalon, kedvet csinálva ezáltal évente több száz embernek a kéktúrázáshoz. A lelkesedés azóta sem hagyott alább, sőt! A National Geographic 2020-ban a világ 25 leginkább ajánlott utazási célpontja közé sorolta az Országos Kéktúrát. Az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra és az Alföldi Kéktúra alkotja együtt az Országos Kékkört. Ezen a néven egyúttal jelvényszerző túramozgalom is létezik, amely a turistaút teljesítését célozza. Az Országos Kéktúra (és a hozzá kapcsolódó Gyermek Kéktúra) teljesítését a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) teljesítői jelvénnyel ismeri el. Teljesítése sem időponthoz, sem időtartamhoz nincsen kötve, és nincsen nevezési díja sem, de az igazoló füzetért fizetni kell. Az Országos Kéktúra az MTSZ bejegyzett védjegye. Elképesztő, eddig is mennyien végigjárták már A Magyar Természetjáró Szövetség statisztikája 1961-től tartalmazza a teljesítők számát, abban az évben 5 főt. 1962-ben már 84, 1963-ban 87 fő teljesítette az Országos Kéktúrát; számuk 1966-ban 168 fővel tetőzött. Ezt követően évente jellemzően 70–130 fő járta végig. Ez a szám már a rendszerváltás előtt enyhén csökkenő tendenciát mutatott, de mélypontját 1991-ben (41 fő), illetve 1995-ben (37 fő) érte el. Azóta azonban dinamikus növekedésnek indult, és 2012-ben először átlépte a 200 főt, 2015-ben pedig addigi csúcspontját érte el 231 fővel. A mintegy 1172 kilométer hosszú Országos Kéktúra legfiatalabb teljesítője hat, legidősebb igazolt kéktúrázója pedig nyolcvanhárom éves volt a tavalyi évben, míg a nemek aránya 60:40 százalékban billent a férfiak felé. A leggyorsabb kéktúrázó huszonhat nap alatt teljesítette a távot egyhuzamban, de volt olyan is, aki harmincnyolc év után szerezte meg az igazolófüzetébe az utolsó pecsétet 2022-ben. A 870 km hosszú Alföldi Kéktúrán tizenegy éves volt a legfiatalabb és nyolcvankét éves a legidősebb teljesítő. A férfiak aránya itt is magasabb (65%), mint a hölgyeké (35%). Tíz napig tartott a legrövidebb, egyhuzamban túrázás, míg volt olyan kéktúrázó, aki nyolc évet szánt az Alföld kék jelzés menti átszelésére - írta a Lelépő oldala. Jelentős változások történtek két szakaszon is A Kéktúra két szakaszán is jelentős változások történtek az elmúlt időszakban. Az egyik az Alföldi Kéktúra hajósi szakaszát, a másik pedig az Országos Kéktúrát érinti Szárligetnél. A Kéktúra hivatalos oldalának tájékoztatása szerint új, kedvezőbb nyomvonal vezet ezentúl Hajós és Császártöltés között az Alföldi Kéktúrán (Hajósi pincék – Petróczi-iskola, AK-03). Az eddigi, gáton vezető, egyhangú út helyett a túraútvonal bevezet a pincefaluba, majd onnan a természetvédelmi terület szélén kanyarog egészen Császártöltésig - írták. A Hajósi Pincefalu a Kiskunsági Nemzeti Park területén található A huszonnégy kacskaringós utcából és ezerkétszázötven pincéből áll. Az első ültetvények a mai Hild és Szentgyörgy település környékén voltak. Hilden láthatók a földbevájt barlangok, melyek eredete ismeretlen, egyes feltevések szerint ezek a barlangok adtak otthont ebben az időben a bornak. A mai pincefalu területén valószínűleg a 18. század végén, a 19. század elején kezdtek a helybéliek pincét építeni. Nemcsak a borairól híres, hanem a környék természeti szépségeiről is. A Kiskunsági homokhátság számos különleges növény- és állatfajnak ad otthont. Az Alföldi Kéktúrát érintő mostani változással nem csak szebb és változatosabb lett az útvonal, de a Judit panziónál lévő bélyegzőhelyhez is közelebb került a kéktúra, hiszen így csupán háromszáz méternyi kitérőt kell tenni hozzá. A Gaja-pataknál is megváltozott az egyik kedvelt útvonal, a gázló helyett már egy kényelmes fahidat lehet használni itt. Bezárt a kéktúrázók legkedvesebb büféje - közölték még. Íme, néhány rendkívül népszerű Kéktúra szakasz és útvonal: Pilis és Visegrádi-hegység: A Kéktúra Budapest környéki része igazi gyöngyszem. A Pilis és a Visegrádi-hegység gyönyörű természeti tájakkal várja a túrázókat. Az Újlaki-patak völgyétől indulva felkeresheted a Nagy-Kevély csúcsát, majd a Visegrádi várat, amely a Duna felett magasodik. Mátra és Bükk: Ezek a keleti szakaszok magukban foglalják a Mátra és a Bükk hegységeit. Itt megtapasztalhatod a magasabb hegyek és a lenyűgöző panorámák varázsát. A Mátra Magyarország legmagasabb csúcsával, a Kékestetővel büszkélkedik, míg a Bükkben a Lillafüredi Palota és a Baradla-barlang is színesítheti a kirándulást. Aggteleki-karszt és Tokaj-hegyalja: Ezen a szakaszon a karsztvidék és a Tokaj-hegyalja bortermő területe találkozik. Az Aggteleki Nemzeti Parkban a cseppkőbarlangok és a különleges táj lenyűgöző látványt nyújtanak. A túra során megismerkedhetsz a Tokaj borvidék szőlőültetvényeivel és a régió borászati hagyományaival. Zempléni-hegység: A Zempléni-hegységben a túrázás során meseszép erdős tájakkal és sziklás csúcsokkal találkozhatsz. A Sátoraljaújhelytől Sátoraljaújhelyig vezető szakaszon változatos természeti környezetben barangolhatsz. Kőszegi-hegység és Rába-völgy: Nyugat-Magyarország vidékén a Kőszegi-hegység és a Rába-völgy lenyűgöző természeti élményt ígér. A Kisalföld jellegzetes táját fedezheted fel, miközben a Kőszegi Várat is felkeresheted. Fontos, hogy a Kéktúra bejárásához megfelelő túrafelszereléssel és térképpel indulj el - de erről a HelloVidék korábban itt írt. A túrázás előtt mindig ellenőrizd az aktuális útvonalakat és feltételeket, valamint készülj fel a megfelelő időjárásnak megfelelően.

A túrázás során tartsd be a természetvédelmi szabályokat és hagyományokat, hogy mások is élvezhessék a szépségeket. Indulj egy úton: három bakancslistás kéktúra-útvonal Az Országos Kéktúra több mint ezer kilométer hosszú legendás útvonalának kiindulópontja és a Dunántúl legmagasabb kiemelkedése az Írott-kő. A szépséges Kőszegi-hegység patakcsobogástól zúgó völgyeiből és alpesi panorámákat nyújtó kilátóiból leereszkedünk az egész Kéktúra legsíkabb területére, hogy a Rába partjáig egészen Sárvárig gyalogoljunk. Ez az első szakasz nem egy egynapos könnyed túra, összesen 71,2 km, 18 óra 30 perc alatt teljesíthető, útközben 9 bélyegzőhelyet találni. A megunhatatlan első kilométerek: Kőszegtől az Írott-kőig, vagy fordítva A Kéktúra egyik legszebb útvonala ez a mindössze 16 km-es első szakasz. Ideális esetben, vágtában 5 óra alatt teljesíthető, de a nap végére, a szintkülönbségek miatt garantáltan elfáradsz majd. Kőszegről az Országos Kéktúra útvonalon juthatunk az Írottkő csúcsra. Az útvonal a Kőszegi-hegység jelentősebb látnivalóinak sorát érinti: Indulhatunk a Tourinform iroda elől, a Kálvária úton jutunk a Kálvária templomig, majd Szent Germain kereszt, Hétforrás, Óház-kilátó, Vöröskereszt, Stájer-házak, Hörmann-forrás, Írottkő-tanösvény, Írottkő kilátó. Az összes szintemelkedés kb. 830 méter. Útközben, forrásból több helyen van vízvételi lehetőség. Ha a vasútállomástól indulunk, akkor 16 km, kb 5 óra felfele az út. Egésznapos programnak ajánlott kirándulás. A Kéktúra Budapesthez közeli szakaszai A főváros közelsége miatt, a 27 szakasz közül is a legnépszerűbbek a Budapest környékén fekvő távok. A két legközelebbi rész a Budai-hegységben található 13. és a 14. szakasz. Ezek a szakaszok Piliscsaba - Hűvösvölgy, valamint Hűvösvölgy - Rozália téglagyár között helyezkednek el. Piliscsaba – Hűvösvölgy (13. szakasz) Szintemelkedés: 575 m / -585 m

Túratáv: 22.5 km Ez a kiruccanás némi tapasztalatot igényel, főként a Remete-szurdokba vezető leereszkedés. Azonban ezen az úton láthatjuk a Kéktúra első hivatalos teljesítőjének, Horváth Józsefnek a sírját a közeli temetőben. Hűvösvölgy - Rozália téglagyár (14. szakasz) Szintemelkedés: 525 m / -625 m

Távolság: 14.2 km A 14-es szakasz könnyebbnek ígérkezik az előző, 13-as szakasznál. A Hűvösvölgyben fekvő kiindulópontot tömegközlekedéssel is megközelítheted. A 14-es budapesti szakasz alacsony szintkülönbsége és rövid távolsága miatt kényelmes lehet kezdő túrázóknak is.