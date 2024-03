6+1 bakancslistás magyar kilátó csodás panorámával: ezt neked is látnod kell

A tavasz beköszöntével egyre többen mozdulhatnak ki újra a természetbe, és kereshetik fel a szebbnél szebb helyeket. A kirándulószezon jó alkalom arra, hogy felkeressük a hegyi ösvényeket, tavakat, folyókat. Ha ez nem lenne elég, akkor ott vannak még a vidéki kilátók, amelyekről madártávlatból, egy egészen más perspektívából tudjuk végigpásztázni az előttünk elterülő környéket. Magyarország szerencsére rengeteg kilátóval bővelkedik, így minden adott ahhoz, hogy csodálatos panorámában gyönyörködhessünk. A HelloVidék most régi új kilátókból válogatott össze egy csokorra valót, lássuk a legjobbakat!

Galya-kilátó - Galyatető

Az Országos Kéktúra útvonalán található Galya-kilátót 2015-ben kezdték meg korszerüsíteni az átépítés, mely magába foglalta a fel- és lejutást segítő lépcsők kialakítását is, mely egyedülálló módon kívülről öleli körbe az épületet. Az itteni körpanoráma a közeli Mátra, Bükk és Börzsöny bérceitől egészen a távolban is fehéren csillogó Magas-Tátra csúcsáig tart. A torony belsejében három hangulatos, színes ablakokkal és kör alakú ajtókkal ellátott helyiség, úgynevezett bivak-szállás van, ahol valóban a teljes éjszakai égbolt csillagainak társaságában tudtok elaludni.

Írottkő-kilátó - Kőszeg

Az osztrák-magyar határ a kilátó közepén halad át. A 883 méteren található kilátó egyik legnagyobb érdekessége, hogy nemcsak a Kőszegi-hegység és a Dunántúl, hanem Burgenland legmagasabb pontja is. A kilátó a legrövidebb útvonalon a Hörmann-forrástól, mintegy 2,5 kilométer megtételével, 45 perc alatt érhető el, de Kőszegről. A tetőre lépve gyönyörű kilátás tárul elénk. Innen jól látható a „Vasfüggöny” egykori nyomvonala is, melyet az azóta kinőtt és a környezetétől elütő nyírfaerdő jelez. Tiszta idő esetén ellátni a Fertő-tóig, a Balatonig és az osztrák Schneeberg-Rax csúcsokig is.

Xantus János Gömbkilátó - Balatonboglár

A 15 méter átmérőjű, 240 háromszöglemez alkotta Gömb alighanem az egyik legkülönösebb kilátó idehaza. A díszkivilágítással ellátott kilátó még az északi partról is könnyen felfedezhető. Az 1980-as években átesett már egy felújításon, a kedvelt kirándulási célpont, és most 2012 nyarára ismét látogathatóvá vált Balatonboglár jelképe. Érdekesség, hogy a gömbkilátó erős szélben akár több métert is lenghet, de a rugalmas szerkezet miatt nem kell attól tartani, hogy egyszer csak „leguruljon” a dombról.

Zsongor-kői kilátó - Mecsek

A Zsongorkő kilátó a Jakab hegyen található a Mecsek legcsodálatosabb pontja. A különleges elhelyezkedésű kilátóból csodálatos panoráma nyílik az előttünk elterülő tájra, valamint Cserkút és Kővágószőlős településekre.

A kilátó a legenda szerint egy Zsongor nevű végvári vitézről kapta nevét, aki menekülés közben erről a szikláról vetette le magát.

Sipos-hegyi kilátó - Fonyód

Az acéltornyot 1987-ben a Magyar Posta építtette, azért sokáig a környéken lakók csak Postás-kilátóként ismerték. Fonyód tetejéről a Balaton víztükre felett jó messzire láthatunk el, ami nem sok helyről mondható el a Balaton partján. Kelet felé jól kirajzolódik a vízbe benyúló Tihanyi-félsziget, közepén az apátság tornyaival, míg a nyugati túlvégen a Keszthelyi-öbölbe is belátunk.

A Badacsony uralta északi parton jól beláthatóak mindenki számára. A tanúhegyek királynője mellett az innen szinte tökéletesen szimmetrikusnak tűnő Gulács, után a várrommal koronázott Csobánc lapos teteje nyújtózik, mellette pedig a Tóti-hegy határozott kúpja után az Örsi-hegynél olvad össze a vulkáni hátság a környező hegyekkel. Bátran állíthatjuk, hogy egyedül erről a helyről látható teljes hosszában, Keszthelytől Balatonkeneséig a magyar tenger.

Julianus-kilátó - Nagymaros

Ha a Dunakanyar mesés panorámájára vagyunk kíváncsiak, akkor kiválló választás lehet a Julianus kilátó. A Hegyes-tető 482 méter magas csúcsán álló Julianus barát toronyból a Dunára, a Visegrádi-hegységre és a Börzsönyre páratlan panorámát nyújt a kilátó. Az épületet 2011-ben felújították, azóta ismét biztonságosan látogatható. Csigalépcsője ugyanakkor igen meredek és keskeny.

A kilátó tetejéről remek kilátás nyílik a visegrádi Fellegvárra, a Szentendrei-szigetre, és a környező hegyekre. A csaknem 15 méter magas, kör alakú kőtorony Julianus barátról kapta nevét.

Zengő kilátó - Pécsvárad

A sűrű erdővel borított hegyeket-völgyeket a Zengő csúcsa uralja. A hegytetőn nemrég készült el a vadonatúj, toronyház-magasságú kilátó. Tetejéről tiszta időben a Balatonig és a Papuk-hegységig ellátni. A csodálatos panoráma ráadásul egy rövid, ámbár meredek sétával bárkinek elérhető.

Az 1970-es évek végén épült geodéziai mérőtorony hosszú ideje romosan, életveszélyes állapotban tette próbára elrozsdált fémlétráival a csúcsra látogatókat, mire 2020-ban elkészült a mai, acélszerkezetes, négyszögletű keret, mely körülfogja és magasságában (21,78 m) meghaladja a betonhengert. Rácsos, ketrecszerű struktúrájával egyszerre engedi zavartalanul kiteljesedni a térélményt és ijeszt rá a magasban bizonytalanul mozgó tériszonyosokra.

Címlapkép: Getty Images