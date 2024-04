Tömegeket vonzanak ezek a helyek: 5+1 vidéki kisvasút, amit vétek lenne kihagyni

A tavasz beköszöntével sorra nyílnak meg újra a jobbnál jobb helyek vidéken, és ez alól a vidéki kisvasutak se kivételek. Magyarországon 21 különböző erdei vasút és kisvasút vonal közül tudsz választani. A kicsik és nagyok számára is feledhetetlen élményt kínáló kikapcsolódás révén olyan szögből fedezheted fel Magyarország csodáit, amit lehet, hogy eddig nem is ismertél. A HelloVidék most hat olyan bakancslistás helyet válogatott össze, amit feltétlen ki kell próbálni. Lássuk őket!

Lillafüredi Állami Erdei Vasút A vasútüzemet a Bükkben kitermelt faáru, illetve a Diósgyőri szénbánya szenének szállítására hozták létre, a személyszállítás csak később indult meg. Aztán a teherszállítás egyre inkább a közútra tért át, így egyedül a személyszállítás, azon belül is a turizmus maradt meg az egyetlen feladatkörnek. A működését az 1920-as években megkezdő kisvasút néhány kocsija több mint 90 éve szolgálatban áll. Tavaszi menetrend (2024.03.28. – 2024.04.26) Indulások (Miskolc – Lilafüred – Garadna)

9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 Indulások (Garadna – Lilafüred – Miskolc)

10.25, 11.55, 13.25, 14.55, 16.25, 17.55 Ár Teljesárú jegy 2400 Ft Kedvezményes árú jegy 1800 Ft Családi napijegy (2 felnőtt és 4 gyermek együtt utazása esetén) 17 900 Ft Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút A Balatontól délre, az egykor a Balaton medrének részét képező lapos Nagyberek területén húzódik hazánk utolsó üzemelő közforgalmú kisvasútja. Érdekesség, hogy ez az egyetlen kisvasút Magyarországon, ami hivatásforgalmat is ellát, ugyanis Somogyszentpálnak ez az egyetlen tömegközlekedési kapcsolata Balatonfenyvessel. 2019-ben elkezdték a csisztafürdői vonal rehabilitációját, 2021. július 1-jétől újra járnak vonatok.2023-ban forgalomba állt 4 db friss fővizsgás személykocsi, amelyek Kecskemétről kerültek Balatonfenyvesre, felújításukat pedig Szolnokon végezték el. Tavaszi menetrend (2024.03.28. – 2024.05.12)

Indulások (Balatonfenyves – Imremajor – Csisztafürdő) 9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, Indulások (Csisztafürdő – Imremajor – Balatonfenyves) 9.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55 Ár Teljesárú 450 Ft Diák (14-18) 225 Ft Gemenci Állami Erdei Vasút, Pörböly A Gemenci Állami Erdei Vasút a Duna–Dráva Nemzeti Park területéhez tartozó gemenci ártéri erdőben halad Pörböly településtől a Sió csatornáig mintegy 32 kilométeren keresztül. A kisvasút egész évben menetrend szerint közlekedik. A mostani gemenci kisvasút több független vasúti pálya összekapcsolásából alakult ki. Tavaszi menetrend (2024.03.28. – 2024.05.12) Indulások (Pörböly – Lassi – Malomtelelő) 10.00, 12.00, 14.20 Indulások (Malomtelelő – Lassi – Pörböly) 11.05, 13:05, 15:25 Ár Teljesárú 1700 Ft Kedvezményes 1400 Ft Kemencei Erdei Múzeumvasút, Kemence A Kemencei Erdei Múzeumvasút (KEMV) a magyar vasúthálózatban 319-es számot betöltő egyvágányú, villamosítatlan, 600 mm keskenynyomközű vasút. A vonal változatos tájakon kanyarog ezért közkedvelt célpontja mind turistáknak, családoknak, diákcsoportoknak és minden környékre látogató embernek. A vonatok menetrend szerint kora tavasztól késő őszig közlekednek. De télen is számos alkalommal van lehetőség utazásra. Tavaszi menetrend (2024.03.29 – 2024.04.28) Indulások (Kemence – Feketevölgy kitérő) 12.15, 14.45 Indulások (Feketevölgy kitérő – Kemence) 12.15, 15.20 Ár Teljesárú 2200 Ft Kedvezményes 1500 Ft Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen A Zsuzsi Erdei Vasút Magyarország legrégebbi keskeny nyomtávolságú vasútja. A Zsuzsi Erdei Vasút a forgalmas nagyvárosból kiindulva hosszú, közel egyenes szakaszon halad, majd a 48-as főközlekedési út mellett éri el Fancsika megállóhelyen át Csereerdő volt állomást. A Debrecenből induló 40 perces útvonalon a várostól keletre fekvő Erdőspuszták világát ismerhetjük meg. A kisvasút homokos talajon, nagyobb buckákra telepített akácosokon, fenyveseken és tölgyeseken halad keresztül, melyeket helyenként szántóföldek szakítanak meg. Menetrend (2024.05.01. – 2024.06.30) Indulások (Debrecen – Hármashegyalja) Hétvégén 9.30, 14:00 Indulások (Hármashegyalja – Debrecen) Hétvégén 12:30, 16:30 Ár Teljesárú 1000 Ft Kedvezményes 750 Ft Csömödéri Állami Erdei Vasút A Göcseji fenyőrégiót, a Kerka völgyét, illetve a Göcseji bükktájat is érinti a Csömödéri Állami Erdei Vasút, mely a leghosszabb kisvasúti hálózat Magyarországon, a Zala vármegyében található rendszer teljes hossza 109 kilométer. Érdekessége, hogy ennek mindössze a harmadán van személyszállítás, a forgalom nagy részét még ma is a fát szállító tehervonatok jelentik. Vonala hangulatos településeken át haladnak, s számos kerékpáros és bakancsos turistaútvonal is csatlakozik hozzá, így érdemes összekötni a túrázást a hangulatos erdei vasutas utazással. Menetrend (2024.04.27. – 2024.06.19) Indulások (Lenti - Csömödér - Páka - Bázakerettye - Kistolmács) 10.20, 14.20 Indulások (Kistolmács - Bázakerettye - Páka - Csömödér - Lenti) 10:00, 14:00, 17:25 Ár Teljesárú 2 500 Ft Kedvezményes 1900 Ft Címlapkép: Getty Images