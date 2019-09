Ezeket mindenképp látnod kell: ez a 10 legjobb dolog Hajdú-Bihar megyében

1. Kilenclyukú híd

A Hortobágy jelképeként tartják számon azt a 167,3 méter hosszú hidat, amely a Hortobágy folyó felett ível át kilenc boltívével. A helyén korábban egy fahíd állt, azonban ennek a fenntartása rendkívül költséges volt Debrecen városának, valamint az időjárásnak és árvizeknek kitett híd állapota folyamatosan romlott. Mivel fontos volt az itt elhaladó kereskedelmi útvonal, úgy döntöttek, hogy építenek egy kőhidat, mely hazánk legrosszabb közúti kőhídja lett. A hortobágyi Kilenclyukú híd klasszicista stílusban épült 1827 és 1833 között Povolny Ferenc tervei alapján, 2009-ben a Világörökség részeként számon tartott hidat felújították.

2. Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszló az Alföld legismertebb fürdővárosa - fő vonzereje a híres gyógyfürdőből, a strandból, az Aquaparkból és az Aqua-Palace-ból álló fürdőkomplexum, amely a legnagyobb egész Európában. A fürdőkomplexum szolgáltatásaival egész évben felejthetetlen élményt kínál a gyógy- és üdülő vendégeknek, valamint kis és nagy gyermekes családoknak. Az üdülőhely a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák tekintetében Magyarország harmadik legnépszerűbb települése Budapest és Hévíz után. Hajdúszoboszló belvárosa a fürdőnegyedtől nem messze található. Érdemes egy sétát tenni este a városban, ugyanis a belváros nagyon hangulatos, tele van parkokkal, sétálóutcával, vendéglőkkel, templomokkal és szobrokkal. Nézd meg a Harangházat is!

3. Hortobágy

Már az iskolában is tanultuk, hogy Magyarország legnagyobb tökéletes síksága a Hortobágy, arról viszont keveset tanítottak, hogy mire számíthat az, aki erre a kistájra látogat. A Hortobágyi Nemzeti Park volt hazánk első nemzeti parkja, majd a tájegység területét felvették az UNESCO világörökségi listájára is. Nem véletlen, ugyanis rengeteg látnivaló található itt: a halastavi kisvasút, a romantikus táj, a remek csárdák, a számtalan magasles, kézműves kiállítások és vásárok, pásztormúzeum, látogatóközpont, állatpark és számtalan program várja a látogatókat. A Hortobágy növény- és állatvilága rendkívül sokszínű: a leghíresebb fajok szürkemarha, a rackajuh, a vadló és a mangalica, de a madárvilág is egyedülálló, mivel 342 madárfaj előfordulását regisztrálták a térségben.

4. Gúti erdő

A Nyíradony mellett található, csodálatos szépségű Gúti erdő arról híres, hogy ott találhatóak Kelet-Magyarország legidősebb tölgyfái. Tavasszal az erdőt gyönyörű gyöngyvirágszőnyeg borítja be, de bármelyik évszakban érdemes ellátogatni. Sokan úgy tartják, hogy ebben az erdőben található a világ legszebb akácosa. A világ minden pontjából érkeznek ide vadászok, ugyanis a térség dámvadállománya rendkívül gazdag. Aki kikapcsolódásra vágyik, az itt megtalálja a számítását, ugyanis nincs térerő, csak csend és nyugalom. A területen rengeteg vadászház található, ahol főként helyi, vadételekből készült fogásokat szolgálnak fel. Az erdő egyik különleges helye a Pusztatemplom, sokak szerint a romoknak misztikus ereje van, a helyiek szerint pedig titkos alagutak és mesés kincsek rejtőznek az erdőben.

5. Folyási templomrom

Folyás nem egy tipikus idegenforgalmi központ, ugyanakkor sokan úgy tartják, hogy a területnek van valamiféle pozitív kisugárzása, ami miatt a természetgyógyászok és spirituális beállítottságú emberek kedvelt helye. A település határában található kunhalmok mellett a legfőbb látványossága a 19. század derekán épült romtemplon, amely szomorúan őrzi ma is a II. világháború pusztításának emlékét. A folyásiak szerint a templom tornya olyan magas volt, hogy Debrecenig el lehetett látni belőle. Éppen ezért esett áldozatul a háborúnak: a visszavonuló németek felrobbantották a magas megfigyelőpont miatt. A templomot már nem lehetett helyreállítani. A romok mellett található Templom-tó remek kikapcsolódási, sportolási és szórakozási lehetőséget nyújt: sátorozásra, táborozásra, horgászatra alkalmas terület.

6. Martinkai Eiffel torony

Tudtad, hogy a párizsi Eiffel-torony mása egy Hajdú-Bihar megyei településen található? Vida Sándor, egy magyar tetőfedő-mester a franciaországi torony mását építette meg a saját háza előtt. A mester 2 hétig építette tetőlécekből a tornyot, mely 6 méter magas lett.

7. Debrecen

Természetesen nem maradhat ki a sorból hazánk második legnépesebb városa sem. Az alföldi cívisváros rengeteg látnivalóval büszkélkedik: a Kossuth teret, a Ködszínházat, a csodálatos templomokat, zsinagógákat és székesegyházat, a gyönyörűen gondozott parkokat és tereket, a Nagyerdei Víztornyot, a Nagyerdei Kultúrpark állat- és növénykertjét, a Déri Múzeumot és a Debreceni Egyetem főépületét kár lenne kihagyni! Ha valakit nem hoztak volna lázba ezek a páratlan látnivalók, akkor még mindig várja a Debreceni Állatkert és az Aquaticum Spa, melyek minden korosztály kikapcsolódását garantálják.

8. Hármashegyi-kilátó

Bár Hajdú-Bihar megye nem a hatalmas dombjairól és hegyeiről híres, talán meglepő lehet, hogy Debrecen környékének erdősültsége nagyobb, mint Soproné. A város mellett található Erdőspuszta számos csodálatos turistaútvonalat rejteget, a térség egyik legszebb helye pedig a Hármashegyi-kilátó, melyről csodálatos látvány tárul a kirándulók szeme elé, sőt, tiszta időben még a több mint 50 km-re található Nagyvárad is jól látszódik a csúcsról. A Hármashegy persze nem úgy emelkedik ki az Alföldből, mint például a Mátra, hanem inkább egy kisebb domb. A nevét a szél alakította homokbuckákról kapta, amelyek olyan magasra tornyosultak, hogy már hegynek titulálták őket a helyiek.

9. Vekeri-tó

A debreceni Erdőspuszták a várostól mintegy tíz kilométerre keletre, félkörívben húzódnak. A Vekeri-tó az Erdőspuszták egyik legnépszerűbb pihenő- és kirándulóhelye, ahol gyalogos és kerékpáros túraútvonalak, kilátók, játszóterek, bemutatóház, arborétum, piknikezési és horgászási lehetőségek várják a természet kedvelőit.

10. Berettyóújfalui csonkatorony

A berettyóújfalui csonkatorony az egykori Herpály nevű település 12. században román stílusban épült monostorának maradványa, Hajdú-Bihar megye legrégebbi építménye, amely Berettyóújfalu határában látható. A mai csonkatorony csupán töredéke a réginek, a 19. század közepén még állt a másik torony, melyet azonban elbontottak. A második világháború idején a torony súlyosan megrongálódott, de később helyreállították és az 1970-es években tervszerű régészeti feltárást is végeztek. A kutatások eredményeként egy háromhajós, nyugati ikertornyos, igen nagy méretű kolostortemplom alaprajzát tárták fel.