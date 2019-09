Ezeket mindenképp látnod kell: ez a 10 legjobb dolog Jász-Nagykun-Szolnok megyében

1. Kiskörei hallépcső

A Kiskörei Vízerőmű duzzasztóműve mellett található Közép-Európa legnagyobb ökológiai folyosója. A létesítmény egy közel 1400 méter hosszú csatornával kerüli meg a duzzasztóművet, így biztosít egész évben szabad vándorlási lehetőséget a halak számára a Tisza-tó és a vízlépcső úgynevezett alvízi folyószakasza között. A létesítmény azonban nem csak az átjárás biztosítására alkalmas, hanem a pihenőtavak segítségével egyes fajoknak élőhelyet is biztosíthat, illetve a biztonságos áttelelést szolgálja. A létesítményben 37 darab 20 cm-es vízlépcső követi egymást, a bukóéleknél réselt halátjáróval. 4 pihenő tó is található még a hallépcsőben, három kisebb és egy nagyobb (szigettel és híddal).A halak mozgását kémlelő ablakokon keresztül lehet megfigyelni. A hallépcső szabadon látogatható az év bármely időszakában.

2. Tisza-tavi kerékpártúra

Gondoltad volna, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye igazi kerékpáros paradicsom? Ha két kerékre pattannál, akkor a Tisza-tó környékén számos lehetőséged akad egy kis testmozgásra. A Tisza-tavat kétféleképpen lehet körbetekerni: vagy egy úgynevezett „nagykör”, ami 113 kilométer hosszú, illetve egy „kiskör”, ami 64 kilométer hosszú. A jó hír az, hogy nincsenek nagy emelkedők a terepen, így akár gyerekekkel, családosan is megejthető egy kisebb-nagyobb kerékpártúra.

3. Szabadstrandok

Ha Jász-Nagykun-Szolnok megyében jársz, vétek lenne kihagyni a remek szabadstrandokat. Az abádszalóki szabadstrand jól felszerelt és kiépített, kiváló vízminőséggel rendelkezik, ahol óriáscsúszdák, vízibiciklik és jetskik várják a kikapcsolódni vágyókat. Az ingyenes tiszafüredi szabadstrand homokos parttal, büfésorral, öltözőkkel és játszótérrel csalogatja a látnivalókat, a strandon most ráadásul nagy átalakítás és felújítás is kezdődik: ingyenes wifihálózatot, sportolásra alkalmas tereket, napozóteraszokat, új öltözőket, felújított büfésort és orvosi szobát alakítanak ki fél milliárd forintból.

Abádszalóki szabadstrand, Fotó: MTI/Bugány János

4. Karcagi szélmalom

Karcag városának egyik legértékesebb műemléke az 1859-ben épített, népi stílusú Gál féle szélmalom. A városban régen hatvan malom működött, közülük tizenegy volt szélmalom. Mára csak ez maradt fenn. Belső berendezése épen maradt, hat szinten lehet megtekinteni a technikatörténeti szempontból is egyedülálló szerkezetet. A szélmalomban 1949-ig folyt a munka, búzát őröltek és szemes terményeket is daráltak.

5. Tiszavirág híd

A Szolnokon található Tiszavirág híd Közép-Európa legnagyobb gyaloghídja: a híd tömege 550 tonna, hossza 444 méter. A 2011-ben átadott hidat a megyeszékhely jelképének szánták, melynek formája a névadó tiszavirágot mintázza. A kerékpárúttal ellátott gyaloghídon vásárt is tartottak helyi kézműves termékkel.

6. Kunhalmok

Kunhegyes határában találhatók a kunhalmok, amelyek az alföldi táj jellegzetes tájképi elemei, általában 5-10 méter magas, 20-50 méter átmérőjű, kúp vagy félgömb alakú mesterséges létesítmények. Jelentős hányaduk temetkezőhely, sírdomb, őrhalom vagy határhalom volt, illetve van, amelyik kiállítóhellyé vált. Ezek jelenleg már természetvédelmi oltalom alá tartoznak. A Bige-fertő (a város határától 11 km-re keletre található) mozaikosan fellelhető mocsármaradvány, ami azért tartozik védelem alá, mert sziki legelő, ősgyep, jellegzetes növény- és állatvilág őrzője.

7. Tiszakürti arborétum

Az egész évben látogatható, 60 hektáros, a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartotó Tiszakürti Arborétum telis-tele van kocsányos tölgyekkel, mezei juharral, platánnal, magyar kőrissel és fenyőfélékkel. A dendrológiai gyűjteményükben jelenleg 1500 különböző fajt számlálnak. A szőke folyó mellett húzódó arborétum legnevezetesebb fája a hármas platán, melyet vélhetően a természet alkotott három csemete egymás mellé telepítése után. Sétautak, pihenők, padok, fedett és nyitott területek és egy kilátó csábítják kirándulásra a látogatókat. A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez tartozó Tiszakürti Arborétum 2005 óta Országos Természetvédelmi Terület.

8. Vízi sportok

Ha Jász-Nagykun-Szolnok megyébe látogatsz, akkor ne csodálkozz, ha szinte minden turista kajakba és kenuba pattan, hogy felfedezze a környék vízi élővilágát. Nem csoda, hiszen így lehet a legjobban megismerni a Tiszát, a Tisza-tavat és az eldugott kis csatornákat, meglesni a ritkábbnál ritkább madarakat, siklókat, gyíkokat, halakat, sőt, akár hódokat is. Jász-Nagykun-Szolnok megyében ráadásul rengeteg halastó található, ezért a horgászok egyik kedvelt célpontja is.

9. Karcagi Parkerdő és Lombkorona sétány

A nagyjából 6 méter magas, 234 méter hosszú lombkorona sétány és tanösvény egész évben ingyenesen látogatható, amelyen végighaladva magasabb szinten szemlélhető az erdő élővilága, az erdő állományalkotó fáinak formája, elhelyezkedése. Az erdő megismerését segítő sétány 40 interaktív állomáson keresztül, a legmodernebb eszközökkel mutatja be az erdő élővilágát, a környék helytörténetét, tájtörténetét.

10. Fürdők

A legjobbat a végére hagytuk! Jász-Nagykun-Szolnok megye rendkívül gazdag termál- és gyógyvizekben, számos remek fürdőt lehet találni a kikapcsolódásra. Ráadásul nem kell olyan mélyen zsebbe nyúlni, hiszen az előző cikkünkben szemügyre vettük az ország legolcsóbb fürdőit, és felfedeztük, hogy 1000 forint alatti fürdőből Jász-Nagykun-Szolnok megyében van a legtöbb, összesen 4 darab! Érdekesség, hogy itt található hazánk legmelegebb és legtöbb ásványi anyagot tartalmazó gyógyvize is Cserkeszőlőn, azonban ha valaki a szolnoki, a martfűi, a tiszafüredi, a berekfürdői, a jászberényi, a mezőtúri vagy a túrkevei strandot választja is, akkor is garantált a kellemes időtöltés.