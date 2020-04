Milliós beruházás: felvirágozhat a kerékpáros turizmus Sopron és környékén

A projekt fontos része a kerékpárutak fejlesztése. Megújul a Sopron-Fertőrákos szakasz, a fertőrákosi Patak sor és a fertőújlaki Fő utca útburkolata, valamint az érintett területeken kiépül a megfelelő kerékpáros infrastruktúra. A fejlesztés részeként megállópontokat alakítanak ki. 15 helyszínen kerékpáros pihenőhelyeket létesítenek, ahol padokkal, asztalokkal, térképes információs táblákkal, illetve helyenként ivókutakkal találkozhatnak majd a kerékpározók.

A fejlesztéssel érintett települések: Sopron, Fertőboz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőd, Sarród, Sopronhorpács, Zsira, Röjtökmuzsaj és Bük.

Fókuszban a szolgáltatásfejlesztés

A szolgáltatások megfelelő színvonalának elérése érdekében fontosak a látogatók visszajelzései, ezért három helyszínen új, szenzoros forgalomszámláló-eszközöket is elhelyeznek. Emellett a fejlesztésekhez szükséges eszközparkot is modernizálják: a projekt lehetőséget biztosít új kerékpárok, informatikai és hangtechnikai berendezések, szervizcsomagok, valamint rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésére.

Új minősítési rendszert alakítanak ki

A projektgazda Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség bevezeti a legismertebb, az Európai Kerékpáros Szövetség által is ajánlott BikeFriendly nemzetközi kerékpáros turisztikai minősítési rendszert, ami egyben a program nemzetközi minőségbiztosítását is jelenti. A fejlesztés célja, hogy a megújuló kerékpárutak és szolgáltatások a nemzetközi elvárásoknak is megfeleljenek, ezzel is vonzóbbá téve a térséget a külföldi kerékpáros turisták számára is.

Mobilapplikáció és szemléletformáló rendezvények

A projekt részét képezi továbbá egy látogatóbarát mobilapplikáció és kerékpáros turisztikai portál fejlesztése. A megújult útvonalak és szolgáltatások népszerűsítésére turisztikai szemléletformáló rendezvényeket és programokat szerveznek, emellett marketingkommunikációs eszközökkel is a térség kerékpáros turisztikai életének felpezsdítésén dolgoznak a szakemberek.

A projekt konzorciumvezetője a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, további konzorciumi tagok a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., valamint a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. A projekt a GINOP-7.1.9-17-2018-00020 pályázat keretén belül, várhatóan 2020. végéig valósul meg.

Címlapkép: Getty Images

