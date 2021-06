Fillérekért nyaralhatsz a Balatonnál is: itt a lehetőség, amit csak kevesen ismernek

A magyarok több mint 70 százaléka tervezi, hogy idén valahol az otthonán kívül tölt el pár napot pihenés, kikapcsolódás céljából, ugyanakkor egy átlagos négytagú családnak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: úgy tűnik, a tavalyinál is drágábbak lesznek a szállások. Vannak azonban olyan kevesek által ismert lehetőségek, melyek segítségével a piaci ár töredékéért nyaralhatnak a családok, sőt a kisnyugdíjasok akár ingyen is, méghozzán az önkormányzatok segítségével, írja a Pénzcentrum.

Egy friss felmérés szerint a magyarok 71,7 százalék a tervez utazni 2021-ben a koronavírus-járvány visszaszorulása esetén: 10,7 százalék külföldre, 40,2 százalék belföldre, 20,8 százalék pedig külföldre és belföldre is utazna nyaralási célból úgy, hogy legalább egy éjszakát távol tölt az otthonától. A megkérdezettek több, mint harmada (34,2%) a koronavírus-járvány időszakában úgy döntött, hogy nem utazik.

Elszabadultak az árak a Balaton környékén, a nyári főszezonban akár 15-20 százalékos áremelkedés is lehet, mivel feljebb kúsztak az élelmiszerárak, a karbantartási szolgáltatásokat csak drágábban végzik el a szakemberek, és az új alkalmazottakat is csak magasabb fizetésért lehet visszacsábítani a turizmus-vendéglátásba – írja a Portfolio.

Ha megnézzük a legnagyobb szálláskereső, összehasonlító oldalakat, mint amilyen a Szállás.hu, a Trivago vagy a Booking, azt látjuk, hogy egy négyfős család augusztus közepén a Balaton parton 400-600 ezer forintért tud 3-4 csillagos hotelben megszállni, apartmant valamivel olcsóbban 300-400 ezer forint körül találhatnak. (Persze vannak ennél valamivel olcsóbb lehetőségek is, kevésbé frekventált helyen, az átlagosnál szerényebb körülmények között, ahogy 1 millió forint fölött is van szállodai szoba és apartman is).

Alsó hangon tehát egyhavi költségvetését kell megspórolnia a családnak, hogy ki tudjon fizetni egy hét szállást a Balaton partján.

Persze vannak olcsóbb területei is az országnak, számtalan vízparti üdülőtelep várja a pihenni vágyókat, és akár még a sátrazást is élvezni fogják a kicsit, vannak azonban olyan kedvezményes, sokak számára elérhető lehetőségek, amelyekről kevesen tudnak. Sok önkormányzat rendelkezik ugyanis saját ingatlannal az ország különböző pontjain, melyet nem csupán az önkormányzati dolgozók, de több helyen a kerületi, városi lakoson rendelkezésére bocsátanak rendszerint kedvezményesen, bőven a piaci átlagárak alatt.

Terézváros

Idén nyáron is várja a terézvárosiakat az önkormányzat siófoki nyaralója, a jelentkezéseket már fogadják a hivatalban. A szezon idén júniusban 15-én kezdődik és egészen október 25-éig tart.A pályázaton a kerületben legalább egy éve bejelentett lakcímmel rendelkező és itt élő, szociálisan rászoruló, gyermeket nevelő családok, személyek, 65. életévüket betöltött, továbbá 65 év alatti rokkantnyugdíjas vagy egészségkárosodott terézvárosi lakosok vehetnek részt. (Szociálisan rászorulónak számít, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 120 ezer forintot, egyedülálló esetén a 150 ezer forintot.) Az önkormányzat üdülője az Ezüstpart elején található, ahonnan könnyen elérhető a belváros, a Balaton partja pedig mindössze 140 méterre van. Az itt nyaraló kerületi lakosok a kedvezményes díjért reggelit is kapnak és használhatják a szép, tágas kertet, játszóteret és az udvari medencét is.

A kedvezményes üdülési díj 18 év feletti felnőtt részére 2500 forintba kerül a szállás éjszakánként, a 18 év alattiak részére 1500 forint, 6 éven aluliak számára ingyenes.

Ferencváros

A 9. kerületnek egy balatoni nyaralója van, amit a dolgozók és a szociális intézmények lakói, vagy dolgozói vehetnek igénybe, kerületi lakosok nem. A díja 1500 és 3000 forint között mozog éjszakánként, attól függően, hogy hivatali dolgozó, vagy családtagja egyéb rokona veszi-e igénybe.

Kőbánya

A Kőbányai Önkormányzat 8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3. szám alatti üdülőjét a nyári főszezonban a Kőbányai Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményeinek dolgozói és közvetlen hozzátartozói vehetik igénybe kedvezményes, 2500 Ft/éjszaka/felnőtt és 1900 Ft/éjszaka/gyermek térítési díjért. A turnusok március hónapban kerülnek meghirdetésre, a dolgozók számára kedvelt üdülési lehetőséggel az üdülő a nyár folyamán teljes kihasználtsággal működik.

2021. augusztus 30-ától öt héten át a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok 2500 Ft/hét/fő áron nyaralhatnak a fenti üdülőben, az üdülésben résztvevő idősek kiválasztása pályázat keretében történik.

XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata

A Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő Káptalanfüredi Ifjúsági Táborban tudunk nyaralási lehetőséget biztosítani az érdeklődőknek, a 32/1998. (V. 22.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint:

a kerületi intézmények és szervezetek részére a térítési díj összege 630.- Ft/éj/fő.

a nem kerületi iskolák és szervezetek részére a térítési díj összege 1.470.- Ft/éj/fő.

az Önkormányzat testvérvárosaiból és a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége tagtelepüléseiből érkező csoportok részére a tábor igénybevétele díjtalan.

a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a kedvezményes térítési díj 1000 Ft/fő/éj, illetve 1500 Ft/fő/éj összegben került meghatározásra.

a kerületi iskolák, illetve óvodák által a kerületi gyermekek részére szervezett nyári táboroztatásra a tábor igénybevétele a gyermekek részére, valamint 10 gyermekenként 1 kísérő részére díjtalan.

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekvédelmi intézmények számára a tábor igénybevétele díjtalan.

a kerületi civil szervezetek, egyházak által a kerületi gyermekek részére szervezett nyári táboroztatás alkalmával a tábor igénybevétele során a kerületi gyermekek részére a térítési díj összege 315.- Ft/éj/fő, nem kerületi gyermekek és kísérők részére 630.- Ft/éj/fő.

a nem kerületi civil szervezetek, intézmények, egyházak, valamint vállalkozások részére a térítési díj összege 1470- Ft/éj/fő.

A 2021. évre vonatkozóan elmondható, hogy a 2021. június 15. és 2021. augusztus 16. közötti időszakra a tábort már lefoglalták a kerületi iskolák, akik egyhetes turnusonként váltják egymást.

Budavár

A Budavári Önkormányzat tájékoztatása szerint Zamárdiban és Szigetmonostoron van lehetőség a kedvezményes pihenésre. Az árakat minden évben a képviselő testület, testületi ülés keretében határozza meg, 18 év felettieknek az IFA minden esetben külön fizetendő. Zamárdiban piaci alapon kerületi lakos vagy dolgozó 2X2 éjszakát tölthet el. Felnőttek részére az ár 4200 Ft/fő/éj, gyermekek részére 2100 Ft/fő/éj. A szociálisan rászoruló idősek 6 éjszakát ingyen nyaralhatnak a Viola utcai üdülőben, ahogy a nagycsaládosok és a rászoruló családosok is. Az Önkormányzat kötelékében dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők és családtagjai (oktatási intézmények közalkalmazottja) 6 éjszakát tölthetnek el 12000 Ft/fő összegért akár 2 alkalommal is.

Szigetmonostor, a Szentendrei-sziget legdélibb települése kevésbé frekventált, a balatoni nyüzsgéshez képest ez a nyugalom szigete, az itt található horányi szabadstrand a Dunakanyar egyik legszebb része. Árnyas Liget táborban a kerületi lakosok 1 280 Ft/fő/éjszaka áron szállhatnak meg,

Dunaújváros

A harkányi és a balatonszabadi üdülőt a 2015. évtől, a balatonkenesei üdülőt pedig 2016. évtől a Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (DVG Zrt.) üzemelteti. Az üdülőket készpénz ellenében vagy SZÉP kártya felhasználásával is igénybe lehet venni.

