Egyre több ilyen állat kóborol az utcákon: ezt tegyük, ha találkozunk velük

A helyi televízió számolt be arról, hogy tavaly óta megszaporodott a rókákkal kapcsolatos bejelentések száma a keszthelyi önkormányzathoz. Leginkább a késő esti, hajnali órákban jelennek meg az állatok az utcákon. Előfordulnak olyan esetek is, amikor nappal is találkoznak velük a lakosok. Minden esetben a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságot, vagy a NÉBIH Zöld Számát kell hívni.

A közelmúltban volt egy hasonló esetünk. Ott közösen a rendőrkapitányság munkatársával próbáltunk eljárni. Járáshivatal vezető asszonnyal is egyeztettünk. Tehát próbálunk nyilván ezekben valamilyen megoldást találni, de ez az a zöld szám, ahol ezeket a bejelentéseket meg lehet tenni. Az önkormányzat, amiben tud, segít, de sajnos hatáskörrel ebben az ügyben nem rendelkezünk

- mondta el dr. Gábor Hajnalka jegyző.

A szakemberek azt javasolják, figyeljünk jobban a környezetünkre és ne édesgessük magunkhoz a vadonélő állatokat. A legtöbbet ez ellen úgy tehetünk, ha megfelelő módon tároljuk az élelmiszerhulladékot, a kiskedvencek eledelének maradékát pedig éjszakára elzárható helyre tesszük.

Címlapkép: Getty Images