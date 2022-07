Bakancslistás látnivalókkal csalogat az Őrségi Nemzeti Park: tényleg kár kihagyni

Hazánk legfiatalabb nemzeti parkját 2002-ben alapították, területe magában foglalja az Őrséget, a Vendvidéket, a Rába folyó szabályozatlan völgyét, a Belső-Őrséget és Szentgyörgyvölgy környékét. Az igazgatóság létesítményeit évente átlagosan 70 ezer látogató keresi fel, az érdeklődők 2 látogatóközpont, 5 bemutatóhely, 22 tanösvény, 1 arborétum, és 1 természetiskola kínálatából választhatnak.

A térség legnagyobb vízfolyása a Rába folyó. A Sárvárig terjedő szakasza Magyarország egyik legtermészetesebb állapotban megmaradt folyóvize. Különleges értékeinek megőrzése érdekében 2006-ban felkerült a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére alapított Ramsari egyezmény listájára.

Jákra is érdemes ellátogatni

A kardvirágok teljes pompájukban színesítik az erdőt ezen a hétvégén, így július 2-án, szombaton gyalogtúrát szerveznek a Jáki Kardvirágos Erdőbe. A terület 2020 augusztusában kapott kiemelt természetvédelmi oltalmat. A természeteshez közeli állapotban fennmaradt tájrészlet védett fajok, többek között a réti kardvirág és a fokozottan védett sápadt szemeslepke országos léptékben is jelentős állományainak élőhelye. A túra során a virágzó réti kardvirág állományt csodálhatják meg.

A nemzeti parkban töltött időben érdemes megfigyelni a terület gazdag lepkevilágát, bejárni a szőcei tőzegmohás láprét tanösvényét, vagy Szalafőn ismerkedni a vadlovak, bölények világával. Az Őrségi Vadonban például júniusban három bölényborjú született egy éjszaka alatt, így már négytagú a borjúóvoda.

Fotó: Agrárminisztérium

A többi nemzeti park igazgatósághoz hasonlóan egész évben összetett programkínálattal készülnek vendégeik számára. A térség felfedezésére érdemes több napot is rászánni, ehhez biztosítanak lehetőséget kiváló feltételekkel a Keserűszeri vendégház és a Harmatfű Természetiskola szállásai.

Egész nyáron át tartó vízitúra programok is várnak

A Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpontban egész nyáron át tartó vízitúra programok kezdődnek. A túrák a Rába egy csendes, nyugodt, de mégis kalandos és változatos szakaszát érintik, melyek akár kezdők számára is könnyedén teljesíthetők. Felfújható vízicsónakjaik biztonságosak, a túrát pedig tapasztalt túravezetők kísérik, akik a folyó élővilágáról is mesélnek a túra során. Aki pedig hűvösebb körülmények között szerezne élményeket, az újonnan átadott központban megtekintheti "A Rába csodálatos világa" interaktív kiállítást is.

Fotó: Agrárminisztérium

Fotó: Agrárminisztérium