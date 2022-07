Ez lett 2022-ben az egyik top európai úti cél: mit tud ez a Balaton-parti városunk?

Nem mintha különösképpen rászorulna a Balaton bármiféle reklámra, ha idehaza az őrült kánikula elől menekülni, vagy csak kikapcsolódni vágyunk, ma is ez az egyik első célpontunk. Tavaly is egyértelműen ez a térség volt a legnépszerűbb. A belföldi vendégéjszakák 31 százalékát söpörte be a magyar tenger. (Összehasonlításképpen a Mátra-Bükk régió 9, Debrecen és környéke, valamint Budapest 6-6 százalékot jegyzett.) A külföldiek körében más a helyzet, ott Budapest volt a legkedveltebb célpont, a második helyen pedig, ahogy szokott lenni, hagyományosan Hévíz végzett. A dobogóra Siófok fért még fel, megelőzve Hajdúszoboszlót és Debrecent - írta korábban a HelloVidék.

Igaz, ha Balaton, akkor sokan a Budapest közeli térségét, első helyen pedig Siófokot, majd Balatonfüredet favorizálják. De hol marad Keszthely? Kérdezzük ezt azért is, mert idén a Uswitch.com listáján, amely a legjobb európai tóparti településeket rangsorolta, egyetlen egy magyarországi, azon belül is egy Balaton-parti település kapott helyezést: méghozzá Keszthely.

Az értékelésben egyébként négy szempontot vettek figyelembe, amiért Keszthelyt is díjazták:

napsütéses órák száma a nyári hónapokban

átlaghőmérséklet

vízhőmérséklet

zöld felület aránya a településen

A rangsor első helyén az olaszországi Bolsena végzett, amely az azonos nevű tó partján, Rómától 100 km-re fekszik. Nem kell azonban Itáliáig mennünk ahhoz, ha szép tóparti településre és kellemes időtöltésre vágyunk, a lista élmezőnyében szerepel ugyanis Keszthely is. 195 napfényes órája, 26 fokos nyári átlaghőmérséklete, a 24 fokos Balaton és a 62 százalék zöld felület a 9. helyig repítette a kedvelt üdülővárost.

Miért is érdemes még Keszthelyre látogatni?

Keszthely városát a Nyugat-balatoni Régióban, közelebbről Zala megyében találjuk, amely sajátos helyet foglal el Magyarország térképén, hiszen fontos uticél mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára. A Balaton zöld csücske és történelmi fővárosa is egyben. Turisztikai vonzerejét történelmén, kultúráján, varázslatos belvárosán és parkjain kívül a környék (Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék) is adja. Tényleg egy köpésre van Hévíz és más gyógyfürdők (Kehidakustány például), de egész évben látogathatóak a Balaton-felvidéki Nemzeti Park csodái: a Tapolcai tavasbarlang, a Kis-Balaton élővilága és madárlesei, bivalyrezervátuma, számos más állat- és élménypark. Érdekes látványosság a Zalaszántói buddhista sztupa is, ahogy megannyi Balaton-felvidéki várrom, és még sorolhatnánk, mi minden szépség van a közelben.

Keszthelyen található a Balaton egyik legzöldebb partvidéke

2022 nyarán három fizetős balatoni stranddal várja Keszthely a fürdőzni, napozni vágyókat: a Városival, a Helikonnal és a Libás stranddal, de nemrég nyílt meg a Keszthelyi Kutyás Strand is (régi szabadstrand helyén), ahol jelképes összegért házi kedvencünkkel is megmártózhatunk.

2022-ben, az árakat elnézve, ha spórolni akarunk, tényleg ide, a kutyás strandra érdemes kijárni - itt mindössze 300 forint/fő a belépő (plusz a kutyának 200 forintos jegyet kell váltani.) A leghúzósabb ára a városi strandnak van - egy felnőtt belépő itt négyszer ennyibe, azaz 1200 forintba kerül. Ennyiért (friss adat) a szlovén tengerparton már sörözhetünk is - ingyenes belépő mellett, ahol a mosdóért sem kell fizetni, de ezt most hagyjuk inkább…

Ízelítő a 2022-es keszthelyi strandbelépő-árakból (vannak persze kedvezmények, amik miatt érdemes a honlapokat is külön felkeresni):

Keszthely városi strand:

Felnőtt jegy: 1200 forint /nap

18 óra után felnőtt jegy, 50 % kedvezmény: 600 forint

Gyermek (6 éves kortól), diák, rokkant, nyugdíjas jegy: 800 forint /nap

Helikon strand:

Felnőtt napi belépőjegy: 500 forint /nap

Gyermek, diák, nyugdíjas napi belépőjegy: 350 forint /nap

Libás strand:

Felnőtt napi belépőjegy: 600 forint /nap

Gyermek, diák, nyugdíjas napi belépőjegy: 450 forint /nap

Fedezzünk fel a múzeumokat is: Keszthely, az izgi kis kiállítások fővárosa

A városnak a középkorban két központja volt, a mai Fő tér és a kastély környéke, a látnivalók többsége ma is e két helyen és az őket összekötő sétálóutcában láthatók. Bent a belváros telis-tele múzeumokkal. A Balaton-parti város kihagyhatatlan építészeti emléke természetesen a 18. században épült monumentális Festetics-kastély, ha erre járunk, feltétlenül nézzük meg! Érdemes viszont a városra több időt szánni, pláne rossz időben, hiszen ennyi múzeumot magyar városban nem igen találni!

Kezdhetjük a Balatoni Múzeumban, ahol interaktív kiállítás keretében ismerhetjük meg a Balatont, a tó történetét, élővilágát és környékét. Tavaly új állandó kiállítással bővült a látnivalók sora, egy hatalmas akváriumban vehetjük szemügyre a tóban élő halakat és egyéb élőlényeket. Innen a város fő utcáján sétálva juthatunk el a felújítás után tavaly átadott Fő térig és a sétálóutcáig.

Útközben a veterán autók szerelmesei tehetnek egy kitérőt a Cadillac Múzeumba. Aztán nézzünk be a történelmi Magyarország népviseleteit, iparos- és polgáröltözeteit közel félezer babán bemutató Babamúzeumba. Felfedezésre vár még a Kínzómúzeum, a Játékmúzeum, a Nosztalgia és Giccs Múzeum, a Rádió és Televízió Múzeum, valamint az egzotikum, a Múzeum Zoo, ahol számos különleges lepke- és hüllőfajt csodálhatunk meg. Ha még izgalmasabb kiállításokra vágyunk, nézzünk be a Történelmi Panoptikumba, a Csigaparlamentbe vagy - ha már felnőttek vagyunk, akkor az Erotikus Panoptikumot se hagyjuk ki!

Ha pihentünk egy kicsit, és még bírjuk, megnézhetjük a Hintómúzeumot, ahol a régi hintók mellett, lovas kocsikat és szánkókat is kiállítottak. 2008-ban nyílt meg a kastély mellett, egy különálló épületben, a Vadászati és Történelmi Modellvasút-kiállítás is.

Jó hír, hogy Keszthelyen egy belépővel akár 7 múzeumba is ellátogathatunk! (Tavaly óta azért itt is emelkedtek az árak):

Felnőtt jegy: 3600 Ft/fő,

gyermekjegy: 2600 Ft/fő.

Ha most hétvégén megyünk, vár a Keszthelyfest is!

Péntektől vasárnapig ingyenes koncertek, gyerekprogramok, kézművesek, gasztronómiai kitelepülők és finom borok várnak mindenkit a belvárosban! Részletes programok és infók itt www.keszthelyfest.hu

És ha már Keszthelyen járunk, hol lehet egy jót enni?

Gyermekkoromban a keszthelyi és környéki halászcsárdákban még cigányzenészek muzsikáltak a halászléhez és a túrós csuszához (jellemzően a német turistáknak), ma már ilyen élményt nem garantálunk, de az biztos, hogy a Google értékelések szerint most is találni pár kipróbálásra érdemes helyet. Íme, a találati listánk, a legjobbakkal (a teljesség igénye nélkül), plusz értékelésekkel:

Tompos Étterem: „Messze a legjobb étterem, ahol valaha jártunk." 4,6 pont (2,9 ezer szavazat)

„Messze a legjobb étterem, ahol valaha jártunk." 4,6 pont (2,9 ezer szavazat) Jóbarát Vendéglő: „Keszthely legjobb étterme.” 4,6 pont (3,1 ezer szavazat)

„Keszthely legjobb étterme.” 4,6 pont (3,1 ezer szavazat) Árnyas Étterem: " Nagyon kedves kiszolgálás, finom étel, jó kávé!": 4,4 pont (336 szavazat)

Nagyon kedves kiszolgálás, finom étel, jó kávé!": 4,4 pont (336 szavazat) Halászcsárda: A legjobb az egész Balaton körül..." 4,5 pont (1,8 ezer szavazat)

A legjobb az egész Balaton körül..." 4,5 pont (1,8 ezer szavazat) Apetito Étterem: "A legjobb a környéken, kihagyhatatlan." 4,5 pont (786 szavazat)

"A legjobb a környéken, kihagyhatatlan." 4,5 pont (786 szavazat) Vadaskert Vendéglő: "Merem állítani, hogy az ország legjobb étterme!"4,4 pont (1,4 ezer szavazat)

"Merem állítani, hogy az ország legjobb étterme!"4,4 pont (1,4 ezer szavazat) Vitorlás Bisztró: "A városi strand legjobb étterme."4,7 pont (835 szavazat)

"A városi strand legjobb étterme."4,7 pont (835 szavazat) Füstölgő Marha: „ A legjobb gluténmentes hely”: 4,6 pont (418 szavazat)

Címlapkép: Getty Images