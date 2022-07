Nem semmi beruházás a Balaton-partján: új vitorláskikötőt és diáktábort avattak

Révfülöpön július 9-én megnyitották a Mathias Corvinus Collegium (MCC) beruházásában megépült révfülöpi vitorláskikötőt és diáktábort. A közösségi komplexum a 2F-Bau Kft. és GB Group Kft. konzorciumának kivitelezésében jön létre - írta a Magyar Építők.

Az MCC számára a révfülöpi diáktábor kiemelt tehetséggondozási helyszínként fog működni, melynek felújításának célja, hogy minden évszakban használható, korszerű, több száz fiatal elszállásolására, oktatására, sportra nevelésre alkalmas helyszíne legyen.

A fejlesztés meghatározó pontja a kikötő korszerűsítése, amihez közösségépítésre és oktatásra alkalmas hajókat szereztek be. Ezenkívül új oktatási és közösségi térként szolgáló modern épület is létesül. Továbbá fontos eleme a projektnek a vasutat és a főutat átívelő, az önkormányzat tulajdonában lévő felüljáró felújítása. A tábor területén előadói pavilon és fedett kerti kemence, valamint grillsütő is kialakításra került, melyek kiváló helyszínt biztosítanak a szabadtéri közösségi programokhoz.

- írták.

A több mint 160 négyzetméteres Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő és Diáktábor 30 gyermek és a velük foglalkozó 10-15 felnőtt elhelyezésére, továbbá oktatási programok és rendezvények megtartására lesz alkalmas lesz.

Az épület hazánkban még úttörőnek számító CLT-technológiával (Cross Laminated Timber) épül meg, amely nem más, mint a keresztirányú ragasztással és préseléssel rétegelt fapanelek alkalmazása.

