Hivatalos! Új autópályák, gyorsforgalmi utak épülnek itthon: rengeteg autóst érint

Idén nem bővül tovább a hazai gyorsforgalmi úthálózat, a folyamatban lévő beruházások 2024-ben és 2025-ben fejeződnek be a tervek szerint. Viszont rengeteg felújítás folyik országszerte, de ezeket már nem a Magyar Közút, hanem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja elvégezni. A Magyar Közút Nonprofit Zrt., valamint a jogutód MKIF segítségével válogattuk össze a vidéket érintő, legújabb útfejlesztéseket.

Félidőhöz érkeztek a munkálatok április óta

A legnagyobb hazai gyorsforgalmi útfelújítás április 12-én startolt el, azóta pedig javában folynak a munkálatok, hetente új helyen látnak az útépítéshez a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) munkatársai. Az M3 és az M7-es autópályán is folynak a munkálatok többek között. 2023-ban összesen 67 helyszínen dolgoznak. Munkálatok folynak az M1-es, az M15-ös, az M3-as, az M30-as, az M35-ös, az M4-es, az M7-es és az M8-as gyorsforgalmi utakon. A teljes szintrehozás három évig, 2025-ig tart.

Félidejéhez érkeztek az áprilisban indult szintrehozó felújítási munkák az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett hazai gyorsforgalmi utakon. Az MKIF Zrt. augusztus elsejéig, 312 km sávhosszúságban, 1,6 millió nm-nyi felületen cserélte az elöregedett, tönkrement burkolatot új aszfaltra, kilenc hazai gyorsforgalmi úton. (Fontos megjegyezni, hogy a munkálatok adatait sávhosszban adtuk meg. A sávhossz azt jelent, hogyha például egy 1 km hosszú autópálya szakaszon, mindkét oldal, mindkét sávja – a külső és a belső – is teljesen megújult, akkor azon a gyorsforgalmi szakaszon 4 km sávhosszt hoztunk szintre).

Az eddig elvégzett munkálatok során 200 ezer tonna aszfaltot használtunk fel. A felső kopórétegen túl, ahol szükséges volt, az alatta lévő kötőréteget is cseréltük. A legtöbb burkolat az M1-es, az M3-as és az M7-es autópályán újult meg, az eddig elvégzett munkák mintegy 4/5-e ezen a három sztrádán történt. Emellett az elmúlt négy hónapban megújult 36 híd és felüljáró is

- közölte az MKIF.

Az MKIF Zrt. 2022. szeptemberében vette át 1237 km hazai gyorsforgalmi út üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését. Rögtön, október elején 130 ezer nm-en, csaknem 18 focipálya nagyságú felületre terítettünk új burkolatot még a tél előtt, a legkritikusabb szakaszokon.

Áprilisban elindították Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítását. A tervek szerint idén 297 km hosszan, 2,5 millió nm-en kerül a régi aszfalt helyére új burkolat. Az általunk szintrehozásnak nevezett felújítás, három év alatt 538 km autópályát, gyorsforgalmi utat érint.

Országszerte 200 híd, felüljáró újul meg, köztük négy nagyobb híd: a Rába (M1), az Oszlári Tisza – híd (M3), a Köröshegyi völgyhíd (M7) és a Pentele híd (M8). 50-60 csomópontnál a vízelvezető rendszereket és az esetleges rézsűcsúszásokat is javítják.

Emellett több tucat pihenőt is felújítanak. Javítják az épületek, mosdók tetőszerkezetét, cserélik, javítják a gépészetet – ezekkel a felújításokkal növelikk az üzembiztonságot és egyszerűsítjük az üzemeltetést is. Ezekbe a pihenőkbe új bútorokat is teszünk, az elöregedett fa utcabútorok helyett. Fákat ültetnek és szelektív hulladékgyűjtőket is kihelyeznek a pihenőkbe.

A gyorsforgalmi utak felújítása a tervek szerint idén 67 helyen történik meg, több tízmilliárd forint értékben. Ez természetesen terelésekkel, és forgalomkorlátozásokkal is jár.

Igyekszünk a munkálatokat időben és térben úgy szervezni, hogy a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjanak. Ezért az egész felújítást húsvét után indítottuk, az M7-en pedig a vakáció ideje alatt, a főváros és a Balaton közötti szakaszra, szintrehozó felújítási munkákat nem terveztünk. Minden terelésről időben és folyamatosan tájékoztatást adunk a honlapunkon, Facebook-oldalunkon és az ÚTINFORM-on keresztül.

Szeptemberben folytatódhat a felújítás Budapest és a Balaton között az M7-esen

Az iskolai szünidőt követően az M7-es autópálya igencsak leromlott állapotú, Budapest és Balaton közötti szakaszán is megindulhatnak a szintrehozási munkálatok. A magyar tengertől délre már most is egyszerre több helyszínen dolgoznak, ezt folytatják szeptembertől az északi irányban, mondta el Szimicsku László.

Szintrehozási munkálatok a 30. héten

Sebesség és forgalomkorlátozásra is számítani kell a következő helyeken:

Forrás: MKIF

Nyíregyháza utcái is megújulnak

Megújul Fürdő és a Berenát utca Nyíregyházán. Az erről szóló hír az uniós közbeszerzési közlönyben olvasható. A munkát mindkét útvonal esetében a Colas végzi el, írja a magyarepitok.hu.

A Fürdő utcát 1543 méter hosszúságban újítják fel, 218 millió forint értékben.

A tervezett út szélessége a 0+000+0+625 kilométerszelvényig 6,0 méter, melyből 3,5 méter a forgalmi sáv, 0+625 kilométerszelvénytől a Berenát utcáig a burkolat szélesedik 7,0 méterre, melyből 4,5 méter a forgalmi sáv a Berenát utcától a Venyige utcáig pedig 6,5 méter széles az útburkolat 4,0 méter forgalmi sávval. A teljes tervezési hosszon kétoldalt 1,25-1,25 méter nyitott kerékpársáv található, illetve kétoldali kiemelt útszegélysorral határolt. A munka során 3086 méteren kiemelt szegélyt, és 660 méteren folyókát építenek.

A Berenát utca útburkolata 590 méter hosszan újul meg közel 59 millió forint értékben. Az itteni munka során is az útburkolat felújítása mellett rendezik a csapadékvíz elvezetést is. A tervezett út szélessége: 6,5 méter.

1176 méter hosszan kiemelt szegélyt, míg 96 méter hosszan süllyesztett szegélyt építenek. A projektben térburkolatot is készítenek, amely tartalmazza a meglévő térkő járda/buszperon és a térkő, betonlap, fűbeton kapubejárók átépítését is 180 négyzetméter területen. Átépítik továbbá az aszfalt kapubejárókat is.

Mérföldkőhöz érkezett a Soltvadkertet elkerülő út építése

2022 októberében helyezték el a Soltvadkertet elkerülő útvonal alapkövét. A nettó 15,8 milliárd forint értékű munkálatok már 2022 tavasza óta zajlottak. A projekt megvalósításáért felelős SOLTÚT Kft. megbízásában a Speciálterv Kft. készíti az 53. sz. főút, Soltvadkert elkerülő szakasz kiviteli, technológiai és megvalósulási terveit. A beruházó a NIF Zrt. jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A beruházásban Soltvadkert északi elkerülő szakaszán 5 db körforgalmú csomópont, 1 db külön szintű vasúti keresztezés, 1 db 0,8 kilométer hosszú bekötőút és 1 db kerékpáros aluljáró épül, valamint mobil csoportos ellenőrző pontok megvalósítása és élőhelyrekonstrukció is a projekt részét képezi.

A 8,8 kilométer hosszú nyomvonal külön szinten keresztezi a 150. számú Budapest–Kunszentmiklós-Tass– Kelebia vasútvonalat. A kétnyílású, háromtámaszú, előregyártott előfeszített vasbeton hídgerendákkal együttdolgozó vasbeton pályalemezes híd felszerkezeti hossza 46,89 méter. Soltvadkert közösségi oldalán olvasható bejegyzés szerint:

augusztus elején beemelték a felüljáró első elemeit. A tájékoztatás szerint a munkához kapcsolódó régészeti feltárások során számos leletet találnak a szakemberek, az építkezés azonban gőzerővel halad a teljes nyomvonalon.

A közlekedőket az építkezés jelen fázisában nem akadályozza, zavartalan a forgalom úgy az 53-as, mint az 54-es utakon, írják.

