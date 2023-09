Tovább dagad az ágfalvi magyar-osztrák határbotrány: itt vannak az újabb fejlemények

Vizsgálja az osztrák ombudsmani testület a Somfalva (Schattendorf) és Ágfalva közötti útszakasz lezárásának jogszerűségét. A hatóság a magyarországi alapvető jogok biztosa beadványával együtt az ágfalvi civileket is képviselő ügyvédi iroda panaszait is figyelembe veszi - írta meg a Kisalföld.

Ahogy a portál írja, az osztrák ombudsmani testület levélben kereste meg az NZP Nagy Legal ügyvédi irodát, hogy hozzájuk is juttassák el azt a beadványukat, amelyben több hatóságnál kifogással éltek a Somfalva (Schattendorf) és Ágfalva közötti útszakasz lezárása miatt. A lap közlése szerint az ügyvédi iroda korábban panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, és egyedi normakontroll-kérelmet az osztrák alkotmánybírósághoz.

Az osztrák ombudsmani testület azzal a kéréssel kereste meg az ügyvédi irodánkat, hogy küldjük el nekik is az alkotmányos panaszunkat. Tájékoztattak, hogy a mi érveléseinket is meg fogják vizsgálni abban az eljárásban, amelyet a magyarországi alapvető jogok biztosa kezdeményezésére indítottak. Ezt elküldtük, és formális panaszal éltünk, hogy az eljárásba mi is be tudjunk kapcsolódni

- közölte dr. Ruzicska Máté, az NZP Nagy Legal munkatársa.

Az osztrák ombudsman hatóságként megvizsgálja a beadványokat, adatokat gyűjt be, és ha szükségesnek látja tanúkat is meghallgat. Amennyiben arra az eredményre jut, hogy jogsérelem történt, felhívja a somfalvi önkormányzat figyelmét, hogy szüntesse meg a jogsértő állapotot

- tette hozzá a szakember.

