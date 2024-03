Itt a bejelentés: hatalmas felújítások kezdődnek a magyar autópályákon

Szerdán az M7-es autópályán három helyszínen is lesz terelés, a héten az M7-esen a tönkrement burkolat cseréjének előkészítő munkái is megkezdődnek.

Szerdán az M7-es autópályán három helyszínen - a Kőröshegyi völgyhíd, Balatonlelle és Becsehely térségében - lesza terelések kiépítésével elindulnak az idei szintrehozási munkálatok. Ezen a héten az M7-esen a tönkrement burkolat cseréjének előkészítő munkái is megkezdődnek

- áll az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közleményében.

A szakemberek a következő héten az M3-ason is megkezdik a szintrehozást, az idei felújítások legnagyobb része ezt a sztrádát érinti. Az M1-es autópályán a húsvéti nagyobb forgalom miatt az ünnep után kezdik el a munkát. Az M7-esen - a tavalyi évhez hasonlóan - a vakáció ideje alatt a Budapest és Balaton közötti szakaszon idén is szüneteltetik a munkát. Az MKIF idén is kilenc gyorsforgalmi úton - M1, M15, M3, M30, M35, M4, M7, M70, M8 - végez felújításokat.

Magyarország eddigi legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása tavaly kezdődött és 2025-ig tart, ami 538 kilométert, az MKIF által üzemeltetett, fenntartott pálya 43 százalékát érinti. Tavaly 3,6 millió négyzetméteren cserélték ki a régi, tönkrement burkolatot, amihez félmillió tonna aszfaltot használtak fel. Ezzel a teljes főpálya 19 százaléka újult meg az elmúlt évben, közöttük 106 híd és felüljáró. Idén várhatóan a főpálya újabb ötöde kap új burkolatot, emellett 110 hidat és felüljárót is felújítanak.

Címlapkép: Getty Images

