6+3 mesés panoráma a Balaton körül: nem egy helyen még fizetni sem kell a pazar kilátásért

A Balaton nem csupán Magyarország legnagyobb tava, hanem egy olyan természeti csoda is, amelynek környéke számtalan lenyűgöző panorámát kínál. Hozzuk is a magyar tenger legjobb kilátóit, de vigyázat, a HelloVidék válogatása szubjektív lesz!

Az elmúlt években - szerte a Balaton körül is - számtalan kilátót és kilátópontokat újított fel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezette konzorcium. A fejlesztés célja, ahogy anno írták, a kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása, valamint az érintett balatoni településeken eltöltött vendégéjszakák számának növekedése, és a térségre jellemző szezonalitás csökkentése volt.

Az ügynökség a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal, a fonyódi önkormányzattal, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.-vel, a Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nkft.-vel, valamint a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.-vel együttműködve mintegy 740 millió forint pályázati támogatást költött a fejlesztésekre. A projekt részeként Fonyódon például promóciós táblákat helyeztek el a Sipos-hegyi kilátónál, megújították a várhegyi Széplátó környezetét, Gyenesdiáson a Festetics-kilátó, Szigligeten az Óvár-kilátó, Balatonföldváron a Hajózástörténeti Látogatóközpont és kilátó szolgáltatásainak fejlesztése és bővítése történt meg. De átfogó felújításon esett át Fonyódon a Szaplonczay sétány, elkészült Szántódon a Molyhos tölgy pihenőterasz, Balatonlellén a Kishegyi erdei élményközpont és kilátóterasz, Balatongyörökön a családbarát mese tanösvény is.

Hozzuk is, 2024-ben hová mindenhová érdemes felmásznunk ahhoz, hogy a balatoni panorámába gyönyörködjünk:

1. Balatonboglári Gömbkilátó: évente több tízezer látogatót vonz

A Gömbkilátó egyedülálló látványosság a Balaton déli partján. A vulkanikus eredetű Várdomb csúcsán, 165 méteres magasságban található, és a város egyik legismertebb jelképe. Az eredeti szerkezetet Kádár István mérnök tervezte, és a Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatták be először, mint a magyar alumíniumipar jelképét. A gömb alakú, 15 méter átmérőjű szerkezetét 240 háromszöglemez alkotja.

Nevét Xantus János után kapta, és érdekessége, hogy erős szélben akár több métert is lenghet, de a rugalmas szerkezet elnyeli a mozgási energiát, így biztonságos.

Belépő árak:

Felnőtt 490 Ft/fő

Gyermek, nyugdíjas: 450 Ft/fő

2, Badacsonyi Kilátó: egész évben szabadon látogatható, és még belépődíj sincs

A Badacsonyi Kisfaludy Kilátó Badacsony hegyének csúcsán magasodik, 438 méter, 2011-ben épült újjá, és 18 méter magas. A kilátóból lenyűgöző panoráma nyílik a Balatonra, a Tapolcai-medencére és az azt övező hegyekre.

Így lehet megközelíteni! A kilátóhoz vezető túraútvonal Badacsony központjából indul, és a sárga jelzést követve körülbelül 3 km hosszú. A túra első szakasza borászatok mellett halad el, és árnyékmentes, így nyáron különösen kihívást jelenthet. Autóval is megközelíthető a Szegedy Róza Ház feletti parkolóig, onnan pedig már csak 1,5 km a kilátó, ahol 200 méter szintkülönbséget kell leküzdeni1.

A Kisfaludy Kilátó nevét Kisfaludy Sándor költőről kapta, aki verseivel kedveltette meg a balatoni és badacsonyi tájat a magyar közönséggel. A kilátóban található panorámaképek és táblák segítenek felismerni a környező hegyeket, völgyeket és tájegységeket. Környékén további látnivalók is felfedezhetők, mint például a Rózsakő vagy a Hertelendy Ferencz emlékmű.

3. Balatonföldvár: hajózás, mozi és kilátó egyben - kell ennél több?!

A Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó egy különleges hely, ahol a látogatók megismerkedhetnek a balatoni hajózás történetével és kultúrájával. A központ egy hajó alakú épületben található, melynek árboca a Balaton legmagasabb épített kilátója. A teljesen akadálymentesített épületben még mozizni is lehet.

A belépődíjak a következők:

Felnőtt belépőjegy: 2.000 Ft/fő

Gyermek belépőjegy (3-18 éves korig): 1.500 Ft/fő

Babajegy (0-3 éves korig): ingyenes

Viharjegy felnőtt: 1.600 Ft/fő

Viharjegy gyermek (3-18 éves korig): 1.200 Ft/fő

Nyugdíjas jegy: 1.800 Ft/fő

3. Balatonvilágosi Magaspart: a legtermészetesebb balatoni panorámával

A Balatonvilágosi Magaspart más néven Panoráma-kilátó, egy természetes kilátópont, amely a Balaton keleti medencéjének lenyűgöző panorámáját kínálja. Nem egy hagyományos épített kilátó, hanem a talajszintről nyílik meg a csodálatos kilátás a Bakony hegyeire és a tóra. A Magasparton található Csók István sétány mentén sétálva a látogatók élvezhetik a balatoni panorámát, és a helyszín könnyen megközelíthető.

A kilátópont ingyenesen látogatható, így mindenki számára nyitott és hozzáférhető.

4. Tihany kéne menni!



Bizony, bizony Tihanyba nemcsak levendulát szüretelni, Apátságot csodálni, és visszhang reményében kiabálni érdemes ellátogatni, hanem téli Balatont nézni is, és igen kilátó is van, úgyhogy, ha tettetek egy kellemes sétát Tihany meseszép utcáin, akkor ejtsétek útba azt is! Csupán egy kellemes 20-30 perces sétatávra a templomtól található az Őrtorony-kilátó, mely nevét onnan kapta, hogy formája az egykori római őrtornyokat idézi meg. Egész Tihanyt fel lehet fedezni madártávlatból, illetve a Balaton is nagyon jól látható.

A tihanyi Bencés Apátság teraszáról se feledkezzünk meg, a Balaton és a környező táj látványa innen is egyszerűen felejthetetlen.

5. Folly Arborétum: bor, mámor, kilátó

A Folly Arborétum Badacsonyörsön található, és egy csodálatos botanikus kert, amely nemcsak különleges növényfajokkal büszkélkedhet, hanem egyedülálló kilátóval is rendelkezik, ahonnan páratlan panoráma nyílik a Balatonra és a környező tájra. Nem csak egy gyönyörű hely a természet és a bor szerelmeseinek, hanem egy olyan kulturális központ is, ahol különböző programokat és rendezvényeket szerveznek, mint például borvacsorákat is:

A Folly Arborétum belépőjegy árai a következők:

Felnőtt: 3.200 Ft/fő

Gyermek (6-18 éves korig): 2.400 Ft/fő

Nyugdíjas (65 év felett fényképes igazolvány bemutatásával): 2.400 Ft/fő

Családi (2 szülő + 2 vagy több gyermekük): 8.800 Ft

6. Nemesvitai kilátó: rekortános játszótérrel és sövénylabirintussal csalogat

Gyakran Tücsökdombi-kilátónak is nevezik, a Nemesvitai kilátó a Keszthelyi-hegység Tapolcai-medencére néző oldalában található. A több mint 22 méter magas, faszerkezetes torony 2021 nyarán épült, és a kilátószint konzolosan kiugró, teljesen körbejárható, egyidejűleg 18-20 fő kényelmes tartózkodását biztosítja. A kilátóról körpanorámában gyönyörködhetünk:

Északról a Bakony vonulata látszik, tiszta időben a Somló is feltűnik.

Keletre a Tapolcai-medence, a vulkanikus tanúhegyekkel; sorban, Hegyesd, Csobánc, Szent György-hegy, Gulácsi hegy, Badacsony, Szigliget, a várral.

Délen szélesen terül el a Balaton, a Szigligeti-öböllel, a túlsó parton Fonyóddal, és a Somogyi-dombággal.

Nyugaton a Keszthelyi hegység zárja a képet, kiváló rálátással a környező erdő lombkoronájára.

A z építmény alatti tisztáson rekortános játszótér és sövénylabirintus is kialakításra került, amelyek a gyerekes családok szórakoztatására szolgálnak.

A Nemesvitai Kilátó ingyenesen látogatható, így nem szükséges jegyet váltani a csodálatos panoráma élvezetéhez.

Jó tudni, hogyan jutunk el ide! A kilátóhoz vezető úton továbbhaladva, a Csali szőlőbirtok felett csatlakozhatunk a Z jelzéshez, ami a Szent Miklós-forráshoz és a kolostorromhoz vezet1. A kilátóhoz gyalogosan lehet megközelíteni, a gépkocsival érkezőknek a kilátótól 800 méterre fekvő területen, a településre bevezető út mellett, a sportpályán áll rendelkezésre parkoló.

6+3 Balatongyörök - ahol egyszerre három kilátót is érdemes felfedezni

Balatongyörök szerencsés fekvésének köszönhetően a kilátók és a balatoni panoráma fővárosa is lehetne. A kilátók sorából az egyik a 221 méter magas Garga-hegyen álló Bél Mátyás-kilátó, aminek elődjét 1972-ben építették. Azt a kilátót ugyan 2001-ben még felújította a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, de 2013-ban a Bakonyerdő lebontotta, és egy teljesen új kilátót épített helyére. A nagyon közeli és hasonló kinézetű Batsányi-kilátótól az különbözteti meg, hogy ennek csúcsos teteje van, míg a másiknak laposabb.

Balatongyörökön érdemes azonban egy könnyű túrára felfűzni a három, meseszép panorámát ígérő kilátót, illetve kilátópontot:

a Bél Mátyás-kilátó mellett a Batsányi-kilátót és az út mentén lévő Szépkilátót semmiképp ne hagyjuk ki, ha erre járunk.

Nincs vége a felsorolásnak, lehetne még hosszan folytatni...

Még számos más, rejtett gyöngyszemet és pazar kilátópontot találhatunk a Balaton körül. Kedvcsinálóként, ezért is hozunk még egy TikTok-válogatást, már csak a benne szereplő különleges panorámák miatt is:

Címlapkép: Getty Images

