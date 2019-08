Allergiások, figyelem: erre figyeljetek a napokban

Mint mondta, általában július közepére lesz jelentős a parlagfű pollenkoncentrációja, így ekkortól érdemes védekezni ellene. Az allergiásoknak időben el kell kezdeni a gyógyszerek szedését, mert sokkal nehezebb egy már kialakult gyulladást kezelni, mint megelőzni azt. Az allergológus szerint nyáron a felmelegedés miatt magasabb lehet a parlagfű pollenkoncentrációja. Éppen ezért, azoknak, akik allergiában szevednek, érdemes rendszeresen figyelni az időjárás jelentést is.

Az előrejelzések szerint hétvégén is sokat fog sütni a nap és csak néhol lehet számítani záporok, zivatarok kialakulására. A meleg továbbra is marad, legtöbbször 30 Celsius-fok körüli maximumokkal. Ma a napsütést elsősorban fátyolfelhők zavarhatják, de nyugaton erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, ezeken a területeken néhol átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor is előfordulhat. Napközben folyamatos lesz a felmelegedés, délután 27 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Nyugaton maradhatnak 30 fok alatt a maximumok. A szakemberek szerint nem lesz front térségünkben.