Fő a fokozatosság: ezért veszélyes a gyors fogyás

Ha BMI-ben (testtömeg-index) határozzuk meg az elhízást, akkor a 18,5 és 24,9-es érték a normális, 25-30-ig túlsúlyosnak számítunk, 30-35 értéknél már 1-es fokú, 35-40-es BMI 2-es fokú elhízásról beszélünk, 40 felett pedig 3-as fokú obezitást jelent.

Miért is veszélyes az elhízás?

Ahogy jönnek fel a kilók, egy idő után követik őket a társbetegségek is, és elindul egy ördögi kör. Ha valaki kevesebbet tud mozogni, de az étkezési szokásai nem változnak, egyre kövérebb lesz. Az elhízás anyagcsere problémákat is okoz, csökken az életévek száma, daganatos betegség is hamarabb előfordulhat, nem beszélve arról, hogy ha bármilyen műtétre van szükség, sokkal nagyobb a rizikó altatásnál és magánál a beavatkozásnál is

- magyarázza Dr. Káposztás Zsolt, aki szerint az operációk pedig gyakran elkerülhetetlenek, hiszen a túlsúly miatt az ízületek sérülnek, a porcok kopnak.

Az elhízás miatt a betegek nem tudnak rendesen lélegezni, kialakulhat alvási apnoe is. Az asztma, a magas vérnyomás és cukorbetegség előfordulása is fokozott, ami végeredményként a szív komolyabb megbetegedéséhez vezet.

Miért viseli meg a szervezetet a gyors fogyás?

A túl gyors fogyás általában a tapasztalatok alapján sajnos nem tartós, ezen kívül megviseli a szervezetet is. Az anyagcsere változások miatt adott esetben változhat a cukorháztartás, a szénhidrátháztartás, a zsírok háztartása. A gyors súlycsökkenés az anyagcsere változások során az izomtömeg veszteséggel is járhat. A drasztikusan alacsony kalória és szénhidrát tartalmú diéta lelassítja az anyagcserét is, amely a diétát követően is úgy marad. A vitaminok és nyomelemek bevitele is mérséklődhet így, ez gyengeséghez, immunrendszer problémáihoz, hajhulláshoz, izomgörcshöz vezethet. Az előzőek folyamatos éhség irritáltságot is okozhatnak. Az anyagcsere változások, a vérnyomás gyors változása és esetlegesen a gyors és agresszív diéta miatt kialakult alultápláltság szívproblémákhoz, arrhythmia kialakulásához vezethet.

Mi történik a csőgyomor műtét során?

A műtét laparaszkóppal történik, tehát minimális vágással jár, amelynek során az egy-másfél literes gyomor 80-85 százalékát eltávolítják, a megmaradó rész pedig egy körülbelül 1,5 dl-es csőgyomor lesz. A beavatkozás során az éhség-hormont termelő középső-felső gyomorrészt veszik ki, így nem csak a térfogat lesz kisebb, és kevesebb ételt befogadó, de az étvágy is csökkenni fog. A kisebb gyomor tehát azt jelenti, többször tudnak a paciensek kevesebbet enni, ezzel indul el a fogyás folyamata. Természetesen a diétával együtt jár a mozgás bevezetése az életmódba, és ezzel párhuzamosan egy új hozzáállás is szükséges. A fogyás gyorsan elindul a műtét után, de a szakember figyelmeztet, nem cél a villámgyors súlyvesztés.

Másfél-két év alatt 60-80kg mehet le biztonságosan, fokozatosan. Ne azt várja senki, hogy gyorsan menjenek le kilók, mert az nem egészséges

- emelte ki a sebész.

A műtét után elengedhetetlen az után követés, hiszen mint minden betegségnél, az elhízásnál is fontos, hogy teljesen meggyógyuljanak a paciensek. Ez viszont már nem a sebész, hanem a dietetikus, pszichológus és obezitológus feladata. A közös munka során a csőgyomor hosszú távú eredményeket hozhat, és tartós fogyást eredményezhet.