Ezzel a módszerrel sokáig friss marad a levágott zöldfűszer: nem kell mindig újat venned!

El se hinnénk mennyire fel tudja dobni ételeinket, ha nem szárított, hanem friss fűszernövényeket használunk hozzájuk. Ugyan ez mondható el a gyógynövényekről is. Sokkal intenzívebbek az ízek, ha a saját ültetvényünkről csípünk le néhány menta vagy borsmenta levelet és főzünk abból teát.

Arról, hogy melyek a legigénytelenebb és legkönnyebben nevelhető fűszernövények korábban már rengeteget írtunk: sorra vettük azokat, amiket egész évben ültethetünk sőt, szüretelhetünk is. Valamint írtunk azokról is, amiket akár télen is lehet vetni és nevelni. Sőt, adtunk tanácsot azoknak is, akik most vágnak bele az ültetésbe, mivel egyre többen kapnak kedvet ahhoz, hogy konyhájukban gyógynövényeket vagy fűszernövényeket neveljenek. Nem csak azért mert megízesíthetik még a legegyszerűbb vacsorát is, hanem mert termesztésük tényleg nagyon egyszerű. Persze vannak buktatók, amik nagyon hamar véget vethetnek házi kertész karrierünknek sőt, vannak olyan titkok, amiket nem is sejtünk a boltban vásárolt fajtákról. Erről többet itt olvashatsz.

Most viszont azt jártuk körbe, hogy tárolhatjuk a már meglévő fűszernövényeinket. Hogy miért fontos ez? Főzéshez olykor lecsípünk egy-egy levelet, vagy levágunk a növényekből akár egy nagyobb szárat is. Megesik viszont, hogy elszámoljuk magunkat, így a felesleges adag gyakran kukában végzi vagy a konyhapulton marad és szép lassan megfonnyad. Hogy ne pazarolj el egyetlen levelet vagy ágacskát sem, mutatunk néhány tippet, amivel egész évben ügyesen zsonglőrködhetsz a friss zöldekkel. Így elkerülheted a pazarlást és élvezheted a friss fűszerek ízrobbanását ételeidben.

Néhány fontos növényinfó

Az olyan tényezők, mint a nedvesség, a napfény, a hőmérséklet és az oxigén mennyisége nagyon gyorsan képes megváltoztatni a levágott, letépett fűszernövények állapotát. Épp ezért a legfontosabb az, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az elemek között, amely a tárolni kívánt növény típusától függ.

A túlzott nedvesség miatt a lágy gyógynövény levelei nyálkássá válhatnak és rohadásnak indulnak. A túl kevés nedvesség miatt kiszáradhatnak a fásabb, erősebb szerkezetű növények, mint például a rozmaring és a kakukkfű. A túlzott fény miatt a fűszernövények sárgássá válhatnak, a túl sok oxigén a leveleket barnássá teszi. A fűszernövények tárolásában fontos szerepet játszik a megfelelő hőmérséklet is, hiszen nem mindegy, hogy a pulton kell tárolni az adott fajtát, vagy a hűtőben, hogy hosszabb ideig eltárolhassuk őket.

A lényeg, hogy minden fajtát másként kell tárolni. A kedvelt gyógynövények és fűszernövények tárolásához azt kell elsősorban megnézni, hogy az adott típusnak lágy szára van vagy inkább keményebb, fás. A lágy gyógynövényeket arról ismerhetjük fel, hogy általában rugalmas, gyenge zöld száruk van. Ilyen például petrezselyem, koriander, bazsalikom és menta. A fás szárú növények közé tartozik a zsálya, rozmaring, kakukkfű és oregánó. A két fajtának eltérő tárolási módja van, így teljesen eltérő , hogy mennyi fény, milyen hőmérséklet és mennyi nedvességre van szükségük.

Betakarítás, de hogyan?

A betakarításhoz használj egy ollót, a növényeket pedig a száraknál vágd le. Ügyelj arra, hogy csak a friss, zsenge szálakat vágd le, az idősebb levelek már nem tartalmaznak annyi ízélményt. Annak érdekében, hogy ne álljon meg a növény a növekedésben, legfeljebb az egyharmadát lehet egyszerre betakarítani.

Mossuk vagy sem?

Ebben sokaknak eltérő véleménye van. Egyesek szerint nem szabad megmosni a növényeket tárolás előtt. Hiszen a rajtuk maradt víz, gyorsabb rohadást eredményez. Mások úgy gondolják, hogy a növények mosása azonban eltávolítja a szennyeződéseket és a baktériumokat, amelyek elősegítik a még gyorsabb bomlást. Éppen ezért érdemes hideg, folyó víz alatt átmosni őket. Ezután tényleg meg kell szárítani a növényeket, hogy tárolás előtt a lehető legszárazabbak legyenek. Így elkerülhetjük az említett rohadást, romlást.

Tárolási tippek:

A lágy szárú növényeknél egy csomóba kell fogni a szálakat és úgy levágni a végeket, mint egy csokor virágot. Ezután helyezzük a zöldeket egy üvegedénybe - a befőttes üvegek tökéletesek lehetnek erre a célra - majd kevés hideg vizet töltsünk az edénybe. Éppen csak annyit, hogy a szárak beleérjenek, semmiképp sem érjen a víz a levelekig! Ha olyan fajtát tárolunk, mint a bazsalikom, petrezselyem, koriander és a tárkony akkor egyszerűen csak tegyük a konyhapultra az üveget és hagyjuk, hogy minél több fény érje a levágott növényt.

A legtöbb fűszernövény hűtőszekrényben is eláll. Ha nagyobb üvegbe tesszük a növényt, és nem látszik ki belőle, le is fedhetjük. Így akár a hűtőben is tárolhatjuk, ha néhány naponta cseréljük benne a vizet, amint az elszíneződik. Ezzel a módszerrel érhetjük el, hogy a növény levelei hidratáltak maradjanak, és a hideg hűtőszekrényben ne száradjanak ki. Valamint így korlátozhatjuk a levelekkel érintkező oxigén mennyiségét a barnulás elkerülése érdekében. Lényegében minden fűszernövény tárolható így, kivéve a menta és a bazsalikom, ők nem viselik jól ezt a módszert.

De nem csak a lágyszárú fűszernövények bírják a hűtőben való tárolást. A fás, erős szerkezetű fűszernövényeket tekerjük be enyhén nedves papírtörlőbe, hogy a növények elég nedves maradjanak és ne száradjanak ki. Helyezzük őket szorosan lezárt tárolóedénybe a hűtőszekrénybe, hogy megakadályozzuk az oxigén bejutását és elkerüljük a fonnyadást.

Ha nagyobb mennyiségű növényünk van, érdemes lehet a kisebb tételeket külön-külön csomagolni, hogy jobban ellenőrizni tudjuk a nedvességtartalmat. Ügyeljünk arra, hogy mindig nedvesen tartsuk a papírtörlőket, mivel azok idővel kiszáradnak. Ha környezetbarátabb és fenntarthatóbb alternatívát keresünk, érdemes a növények szárát organikus pamutba tekerni, amely szintén nedvesen tarthatja a növényt.

Mi is gyárthatunk szárított változatokat

Nem ördögtől való, hogy mi magunk szárítsuk ki a fűszernövényeinket. A legjobb eredményt úgy tudod elérni, ha a konyhád mennyezetéről lógatod le a levágott és összecsomózott fűszernövényeket. Bárhova helyezed őket, csodálatos illatokkal fogja megtölteni a házat, ha pedig gyógynövényekkel teszed ugyan ezt, akkor nyugtató hatást is elérhetsz velük.

Fogj 5-10 növényszárat, zsineggel kötözd össze, majd lógasd fel egy magasabb helyre. Az a lényeg, hogy meleg és száraz helyen legyenek, és ne kapjanak közvetlen napfényt, mert az csökkentheti a fűszer minőségét. Ha csak napos helyre tudod kirakni, akkor húzz rá egy papírzsákot, amire lyukakat helyezel el – ez segít a légáramlásban, és még az aromáját is megőrzi a fűszer.

Azok a fűszerek a legjobb minőségűek, amelyek lassan száradnak. A lassan száradó fűszerek azonban könnyen bepenészesednek, ezért fontos, hogy az otthoni páratartalom ne legyen túl magas.

A magas víztartalmú növények (mint például a bazsalikom, metélőhagyma, koriander, petrezselyem és menta) lassan száradnak, összekötegelve és fellógatva pedig könnyen alakulhat ki rothadás. Ezeknél a növényeknél az a legjobb, ha kiteríted őket az ablakpárkányra, de ügyelj arra, hogy száraz, árnyékos és jó légáramlással rendelkező helyet kapjanak. Ha van otthon légkondicionáló, akkor érdemes alacsony fokozatra beállítani, ez meggyorsíthatja a folyamatot. Ha nagyon sietsz, akkor sem érdemes trükközni. Azt gondolhatod, hogy a sütő meggyorsíthatja a dolgokat, de ezzel csak azt éred el, hogy a fűszer íze teljesen tönkremegy.

