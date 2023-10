Íme a valóság az e-cigiről: egészségesebb, mint az igazi cigaretta, vagy kamu az egész?

Az elmúlt években bombaként robbantak be az e-cigik, azaz a vape-ek, más néven a manórudak. Ezeknek a termékeknek kismillió változata van, a hevített dohánytól kezdve az ananászízesítésű, hazánkban betiltott szerkezetekig. Az eszközök terjedésének hála jelentősen visszaesett a kereslet a hagyományos cigarettákra, viszont a kérdés adja magát: vajon tényleg egészségesebbek a manórudak, mint a hagyományos társaik? Ennek járt utána a CashTag a legújabb videójában.

Nem olyan régen jelent meg a Netflixen egy új sorozat, a Big Vape The Rise and Fall of Juul, ami az e-cigit elterjedéséről, majd a bukásáról szól. Ennek kapcsán járt most utána a CashTag legújabb videójában, hogy vajon mi is Magyarországon a helyzet: itthon is felváltják a különböző hevített dohányok, e-cigik a hagyományos társaikat? Tényleg egészségesebbek ezek az alternatív nikotinbeviteli eszközök, mint a cigaretta, vagy csak urbánus legenda? Ahhoz viszont, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk érdemes az elejéről kezdeni. Azaz megnézni, hogy milyen termékek is tartoznak ebbe a kategóriába, és egyáltalán mit is takar az e-cigaretta és a vape kifejezés.

Ha e-cigiről, vagy vape-ről beszélünk, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy ezek az eszközök valamilyen ellenállással melegítenek egy üvegszál, vagy gyapot hurkát, amit átitat egy folyadék. Ezt nagyjából egy 200-250 fokon hevíti. Ekkor egy egyfajta pára keletkezik

– magyarázta Ficsor Zoltán, a Villanypára Egyesület elnöke.

Nagyon káros világszerte, hogy ezeket a termékeket füstmentesként hírdetik. Eleve az, hogy füstmentes dohánytermék, mint megnevezés csak a dohánytermékek egy bizonyos csoportjára igaz. Ezek pedig az úgynevezett rágó-, vagy szippantással fogyasztott dohányok. De az e-cigaretta, a nikotinos tasak nem füstmentes dohánytermékek. Elég félrevezető egy kalap alá venni az úgynevezett társadalmi hirdetésekben ezeket a kifejezéseket

– fogalmazott Dr. Cselkó Zsuzsa, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa, hozzátéve, hogy az e-cigaretta esetében valóban nem érdemes füstről beszélni, hiszen a készülék nem tartalmaz dohányt, így nem tud kialakulni az a klasszikus dohányfüst. Ellenben az úgynevezett hevítéssel működő készülékekkel, amik tartalmaznak dohányt. Itt a cégek azzal érvelnek, hogy miután az aerosol előállítása közben nem történik égés nem keletkezik dohányfüst, így sokkal kevésbé káros, mint a hagyományos társaik.

