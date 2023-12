Felejtsd el a méregdrága boltit: így készíthetsz házi parenyicát, tényleg pofonegyszerű

Mondani is kár, kész horror az idei ünnepi bevásárlás. Ha 2022 szava az infláció volt, az idei évre ez halmozottan igaz. Megoldás lehet, hogy amit csak lehet, saját magunk készítünk házi finomságokat, például parenyicát. Ami a legjobb benne: kevés munkával tökéletes eredményt kaphatunk. De hogyan álljunk neki? Segítünk!

Tavaly a karácsonyi időszak még az árstop bűvöletében telt el, de már akkor is azon aggódtunk, hogy lassan a legolcsóbbnak számító trapistasajt is megfizethetetlen luxus. 2022-ben a trappista sajt értékesítési ára 91 százalékkal, nem vicc, 91%-kal emelkedett, ehhez képest 2023-as év legalább ebben hozott egy kis egyhülést. Ha elnézzük a következő diagrammot, jól láthatjuk, bizony tényleg volt némi árcsökkenés - legalábbis ennél a sajtféleségnél:

De mi a helyzet a parenyicával?

A hűtőpultokban mindig is a magasabb árfekvésű sajtok között találtuk. Ez egyébként egy hagyományos szlovák nem érlelt sajt. Félkemény, félzsíros, párolt és általában füstölt sajt, de készítenek nem füstölt változatot is. A sajtot szalagokban gyártják, amit csigaszerű spirálokba tekercselnek fel. Az igazi juhtej részaránya a készítés során minimum 50% kell, hogy legyen, de sima tehéntejből is előállítható.

Bolti parenyica ára (2023-ban, online webáruházakban):

Hajdú parenyica sajt: 5 705 - 7995 Ft/kg

Karaván Parenyica: 8181 Ft/kg

Cserpes Parenyica sajt: : 8 660 Ft / kg

Megoldás lehet, hogy magunk készítjük el ezt a házi finomságot

Korábban mi is, itt a HelloVidéken már körbejártuk a témát, akkor megírtuk, egyszeri alkalommal, ha a költségeket nézzük, azért nem éri meg otthon nekiállni a parenyica-készítésnek (akkor 14-15 ezer forintra is rúghat az összes költségünk). De ha belevágunk a házi sorozatgyártásba, akkor összességében a parenyicát már fele annyiból kihozhatjuk, mint amennyiért a boltokban kapható (Itt van hozzá pár recept is!)

Most pedig hozunk egy friss Tiktok videót is arról, hogyan álljunk neki, ha még sohasem próbálkoztunk vele:

Nem ördöngősség, csak egy kis oltóanyag, no és friss házitej kell hozzá!

