Ritka vadállatot lesett meg a kamera a Börzsönyben: gyönyörű téli videó készült róla

"Nem vagyok duci, csak téli bundát viselek!" - mondhatná a korábban már lencsevégre kapott börzsönyi vadmacska, aki továbbra is szívesen mutogatja magát a kameracsapdának. Íme, a legújabb felvétele!



Újra csak sikerült lencsevégre kapni egy vadmacskát (Felis silvestris) a Börzsönyben, ráadásul a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága szerint ez az állat ugyanaz, amelyik már korábban is pózolt a kameracsapdának. Az állat - ahogy a HelloVidék is beszámolt róla - 2022. szeptember 26-án jelent meg először a kamerák előtt, azóta rendszeresen, újra és újra felbukkan a kifejlett egyed. 2023 nyarán két vadmacskakölyköt is nevelt a területen.

Az állatról azt írták a nemzeti park Facebook-posztjában, hogy nincs elhízva, csak éppen sűrű, tömött téli bundát visel:

