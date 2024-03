Felejtsd el a botoxot: ha ezeket az ételeket eszed, sokáig fiatal maradhat a bőröd

Sokan arra törekszünk, hogy elérjük azt a fiatalos és élénk arcbőrt, amely egészséget és vitalitást áraszt. Az egyik alapvető összetevő, amely jelentős szerepet játszik a bőr kinézetében, egészségében, az a kollagén. Ahogy öregszünk, természetes kollagéntermelésünk csökkenni kezd, ami finom vonalak, ráncok és megereszkedett bőr megjelenéséhez vezet. De ne aggódj! Bőrünknek lendületet adhatunk, ha kollagénben gazdag ételeket építünk be étrendünkbe. Ezeket a magas kollagéntartalmú tápláló ételek segíthetnek feltölteni és támogatni bőrünket, és megadják azt az irigylésre méltó ragyogást, amire te is vágytál.

Az Amino Acids című folyóiratban megjelent 2021-es áttekintés szerint a kollagénről azt is megállapították, hogy segít az ízületek működésének és az ízületi fájdalmak javításában. A jogos előnyök mellett a valóság az, hogy a rendszeres kollagén-kiegészítők nem mindenkinek valók. Drágák is lehetnek. És az igazat megvallva, néhányan közülünk szívesebben próbálják ki a kollagénben gazdag élelmiszereket először, mielőtt kiegészítőkhöz folyamodnának. Még akkor is, ha a fiatalabb bőr vagy ízületi fájdalom csillapítása nem érdek minket, a kollagénnek továbbra is a radaron kell lennie.

De miért is fontos a kollagén a szervezetün számára?

A téma körbejárásához szakember segítségét kértük, a HelloVidék kérdéseire Márfi Kinga dietetikus, sportdietetikus válaszolt. Lássuk tehát, mi is az a kollagén és miért van rá szükségünk!

A kollagén szervezetünk egyik legfontosabb fehérjéje.Támogatja a bőrünk egészségét, javítja a körmök és a haj minőségét, segíti az izmok növekedését, regenerációját, erősíti a csontokat, felépíti a porcokat, ínakat, bélrendszerünket is támogatja és még számtalan jótékony hatása van. A kollagén is egy fehérje, amely építőkövei az aminosavak

- kezdi Márfi Kinga.

A szervezetünk képes a kollagén előállítására, miután az étkezési aminosavakat fehérje-gazdag ételekből biztosítjuk számára. Ez történhet fehérjében gazdag ételek, mint például húsok, halak, tojás, valamint ezekből készült ételek (csontleves, húsleves, zselatin) elfogyasztásával. A kollagén a C-vitaminnal együtt hasznosul a legjobban, ezért javasolt a C-vitamin bevitel a kollagénfogyasztás mellé

- tette hozzá, majd azt is kiemelte a szakember, hogy a kollagéntermelésünk az idő előrehaladtával folyamatosan csökken, így szükségessé válhat a külsőleg való bevitele.

Különböző étrendkiegészítők elfogyasztásával is növelhetjük a bevitelt. A kollagén ital, por és kapszula formájában is jelen van a piacon. Összetétel szerint megkülönböztethetünk sertés-, marha-, csirke-, és halból készült kollagéneket is. A piac legjobb hidralizált kollagénje a marhakollagén. Ez a leginkább kutatott és kiegészítőkben felhasznált típus. Pótlására szükség lehet nagyobb igénybevétel esetén is, mint például a versenyszerű vagy intenzív sportolás, amikor az ízületekre, izmokra és a csontokra nagyobb terhelés irányul

- emelte ki a szakember.

Mit tehetünk, ha nem költenénk drága pirulákra és porokra?

Nem kell drága, bolti kollagénért futnunk, ha szép, egészséges és feszes bőrt szeretnénk. Az Eating Well cikkében írja, elég, ha beépítünk néhány ételt az étrendünkbe, melyekben kifejezetten magas mennyiségben található meg a kollagén. Lássuk, melyek ezek!

Csontleves

A listán elsőként az egyszerű, de nagyszerű csontleves található, egy igazi bőrápoló szuperhős. A csontokból és a kötőszövetekből lassan párolgó, gazdag elixír kollagénben gazdag. Kortyolgasd úgy, mint egy italt, vagy használd levesek és pörköltek alapjául – bőröd hálás lesz érte!

Bőrös csirke

Általában azt mondják nekünk, hogy együnk csirkét bőr nélkül, de a csirkebőr is fantasztikusan jó hatással van a bőrre. A csirke bőre kollagénben gazdag, így érdemes a húson tartani, és úgy sütni, főzni meg. Ráadásul hihetetlenül finom, szóval tényleg megéri!

Szardínia

A kicsi, de erős szardínia tele van omega-3 zsírsavakkal, és kollagénnel! Ezek a kis halak belülről kifelé táplálják a bőrt. Ne hagyd, hogy méretük megtévesszen; szupererő van bennük, ha a kollagénszint emeléséről van szó. Grillezd meg őket, dobd bele salátákba, vagy kend a belőlük készült pasztát teljes kiőrlésű pirítósra, és már fogyaszthatod is.

Belsőségek

Oké, értjük – a szervhúsok nem biztos, hogy mindenki étlapján szerepelnek, de megérdemlik a helyet a listánkon. A máj, a szív és más szervek húsai gazdagok kollagénben, valamint alapvető vitaminokban és ásványi anyagokban. Ezek a tápanyagban dús húsdarabok a bőr és az általános egészségi állapot erősítői lehetnek. Ha kalandvágyónak érzed magad, próbáld ki ezeket a húsokat, és hagyd, hogy a bőröd learassa a gyümölcsét.

Bogyók

Válaszd ki kedvenced – áfonya, málna, eper vagy szeder. Ezek mindegyike nagyszerű módja annak, hogy a C-vitamint hozzáadjuk étrendjünkhöz, amely tápanyag segít a szervezetben a kollagén felépítésében. A C-vitamin is olyan vitamin, amelyet meg kell ennünk, mert a szervezetünk nem természetes módon állítja elő. Egy csésze eper közel 100%-a a napi C-vitamin-célértéknek, egy csésze málna vagy szeder pedig körülbelül 35%-a a napi C-vitaminnak. Megállapították, hogy a C-vitaminnak megvannak a maga bőregészségügyi előnyei. A Clinics in Dermatology 2021-es áttekintése arra a következtetésre jutott, hogy a C-vitamin fogyasztása csökkentheti a napfény által okozott bőrkárosodást is.

Brokkoli

Egy másik ízletes, egyszerű módja annak, hogy C-vitamint adjunk étrendünkhöz, a brokkoli. Egy csésze főtt vagy nyers brokkoli körülbelül egy teljes napi adag C-vitamint szállít, amely alapvető szerepet játszik a kollagén felépítésében. És bár a C-vitamin szükséges a kollagén szintéziséhez, nem kell a kollagénben gazdag táplálékkal vagy kollagén-kiegészítővel egy időben fogyasztani.

Aloe vera

Az aloe vera gél hasznos leégés esetén, de az aloe fogyasztása egy másik módja annak, hogy jótékony hatást gyakoroljunk bőrünkre. A The Journal of Dermatology folyóiratban megjelent 2020-as tanulmány megállapította, hogy az aloe alacsony dózisai növelték a kollagéntartalmat a bőr dermiszrétegében (a középső rétegben). A tanulmány szerint a napi 40 mikrogramm aloe szájon át történő bevitele elősegítette a bőr védőfunkciójának, nedvességtartalmának és rugalmasságának növelését.

+1 Citrusfélék

A kollagén szintézis támogatása érdekében a citrusfélékhez fordulhatunk. A C-vitamin kulcsszerepet játszik a kollagéntermelésben, és a citrusfélék, például a narancs, a grapefruit és a citrom tele vannak vele. Facsarj egy kis friss levet a vízbe, vagy kóstold meg ezeket az ízletes finomságokat snackként – bőröd magába szívja majd a jót!

Címlapkép: Getty Images