Ez az 50 legjobb étterem 2019 nyarán a Balaton partján

Nemrég megjelent, "Ez a 25 legjobb strandbüfé 2019 nyarán a Balatonnál" című cikkünkben írtunk arról, hogy gyakorlatilag alig van már olyan part menti település, ahol ne akadna egy olyan strandbüfé, ahol új szintre emelték a beach food fogalmát. Mivel a gasztroforradalom jellemzően egy fentről lefelé ható folyamat, így az sem véletlen, hogy az éttermek mezőnyében, a bisztrókonyhától a fine-dining-ig, még nagyobb lett a verseny az elmúlt években. És ez együtt jár azzal is, hogy lassan egymást érik, az igényes Balaton-parti vendéglátóhely, amelyeket egyre többször fémjeleznek igazi sztárséfek. Csak néhány a sorból: Pohner Ádám (Kistücsök), Bezerics Dani (Paletta Boglár), Ács István (Bock Bisztró Balaton), Horváth Csongor (Neked Főztem), Zakar Kata (Kővirág).

Friss gyűjtésünkben a HelloVidék szerkesztőinek, illetve a legismertebb gasztronómiával foglalkozó szaklapok és szakemberek tapasztalatai alapján mutatjuk a legjobb tóparti éttermeket, vendéglőket. Mielőtt valaki hiányolná, az ételeket is kínáló borászatokat, boréttermeket direkt hagytuk ki a gyűjtésből, azokat újabb összeállításban vesszük majd sorra. Azt ugyanakkor ezúttal is kiemeljük, hogy a minőségi gasztronómia megjelenése egyelőre nem irtotta ki a kóklereket - akad még ún. becsali-csárda szép számmal a régióban. Mindezt ráadásul tetézi, hogy jelentős a munkaerőhiány, a zsúfoltság és a szervezetlenség, ami természetesen hatással van a minőségre is. Ezért nagyon meg kell válogatni, hova ülünk be. Alábbi - szubjektív - listánk ebben nyújthat segítséget.

És akkor nézzük térképen is a legjobb balatoni éttermeket: