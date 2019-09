Valami érik a Balatonnál: tényleg ezen múlik a térség jövője?

A Balatoni Gasztrotérkép segít eligazodni a Balaton régióban járó vendégeknek, de ennél sokkal többet ad. Olyan vendéglátóipari egységeket, éttermeket, borászatokat, cukrászdákat és egyéb gasztro-helyszíneket tüntet fel nyomtatott, online és applikáció (több mint 25 ezer felhasználó) térképén, amelyek abszolút elkötelezettek a folyamatos és magas minőségű vendéglátás iránt. Leginkább olyan helyeket mutat be és ajánl a nagyközönségnek, amelyek nem csupán a nyári szezonban tartanak nyitva.

Amikor 2015-ben elindítottuk a Balatoni Gasztrotérképet akkor már tudtuk, hogy a vendéglátó oldalról kell megtenni az első lépést a magyar tenger gasztronómiájának fellendítése érdekében, és nyitottabbá kell válni az újra, nem csak a szezonalitásban gondolkodni. Hiszünk a személyes kapcsolattartás erejében, ezért minden vendéglátóval erre törekszünk; nem véletlen, hogy a személyesség a gasztrotérkép sikerének az egyik fontos kulcsa. Csak olyan helyek kerülhetnek fel a térképre, amit mi magunk is kipróbáltunk. Ezáltal minden egyes bejegyzés saját tapasztalatokra épül és óriási közösségformáló erővel rendelkezik

– magyarázta Szauer Judit, a Balatoni Gasztrotérkép ötletgazdája.

És hogy mi a közös ezekben a helyekben? Egyértelműen a kitűnő minőség. Legyen szó akár egy jól menő étteremről, egy bisztróról, egy cukrászdáról vagy épp egy food truck-ról, a saját kategóriájában mindenki a legjobb és legfrissebb alapanyagokat használja.

Ez egy klassz, új trend, ami azt jelzi, hogy jó úton van a Balaton. Ha az éttermek összefognak, szeretnének jót adni a vendégeknek, amit megkoronáznak a helyi termelők egyedi és friss termékeivel, abból csak valami fantasztikus végeredmény születhet. Ennek vagyunk most a tanúi a Balatonnál

– hangsúlyozta a gasztro-kommunikációs szakember a HelloVidéknek, aki kiemelte a kommunikáció fontosságát; szerinte ha adott egy jó ötlet vagy helyi termék, akkor nem szabad félni az újdonságtól vagy a technológiától, mert az online tér kapukat képes megnyitni.

Közben új trendek jelentek meg az utóbbi években a balatoni gasztronómiában. Egyre több fiatal pár hagyja ott a fővárost és költözik vidékre, hogy ott kezdjenek új vállalkozásba. Ezek a vállalkozók láthatóan új lendületet vittek a balatoni gasztrokulturális életbe, akik nyitottak az újra, de közben táplálkoznak a tradíciókból és hagyományokból is. Az új trendeket jelzi Szauer Judit szerint az „újhullám” megjelenése, ami leginkább specialty kávékat, foodtruck-ot, vegán bisztrókat, brunch-ra specializálódott helyeket jelent. Kardinálisan megjelent a helyi alapanyagok tisztelete és a helyi termelők támogatása, miközben megmutatkozik az összefogás ereje. Szintén kezd „trendivé” válni a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a tudatosság a vendéglátásban.

Minden évben belefogunk a Balaton alapanyaga kampányba, amelynek célja a magyar tengernél található éttermek, termelők és a vendégek összekötése, összekapcsolása. Hogy mi a végeredmény? Szakmai beszélgetések és ajánlások alakulnak, terjed a helyi üzletek segítése, és egyre több a program a turistáknak. Fontosak a regionális ízek, az online étlap lehetősége, lehetőleg a szezonon túli időszakban is. Így lett a Balaton alapanyaga többek között a vászolyi sajt, a fenyvesi angus, a keszthelyi tokhal és a töreki bab. Minden évben törekszünk az újdonságok és helyi értékek bemutatására, népszerűsítésére

– tette hozzá Szauer Judit, aki idén egy balatoni vállalkozókat bemutató autós sorozatot is gyárt, amiben pályaelhagyókból lett balatoni vállalkozókat mutatnak be.

A HelloVidék kérdésére azt is elárulta, hogy a Balatoni Gasztrotérképre egyre inkább a gazdaság fejlődésének egyik fontos jelzőjeként is tekinthetünk. Amikor 2015-ben elindult az ötlet még csak alig tíz vendéglátóhely került fel rá, ma, négy év múlva viszont már hatvanöt szolgáltatót találhatunk a térképet böngészve. Szerinte ez azt is mutatja, hogy nagyon jó irányba tart a hazai gasztronómia.

És, hogy miért különlegesebb egy balatoni vendéglátóhely, mint egy budapesti? A hely hangulata és természet közelsége talán egyértelmű választ ad, azonban Szauer Judit más oldalról közelíti meg a kérdést. Úgy véli, hogy inkább arra érdemes a hangsúlyt helyezni, hogy miben más egy fővárosi és egy balatoni étterem: utóbbi ugyanis olyan élményeket adhat, amit egy urbánus környezet nem adhat meg és vica versa. Ahogy fogalmazott, mindegyiknek más és más értékei vannak, csak az egyensúlyt kell megtalálni a kettő között.

A magyar vendégek továbbra is nagyon árérzékenyek, ami a bérek közötti különbségekből is adódik. Nagy a szakadék azok között, akik megtehetik, hogy utazgatnak és étterembe járnak, és azok között, akik anyagi okokból mindezt nem, vagy csak igen ritkán és visszafogottan tehetik meg. A jó hír, hogy minden, a Balatoni Gasztrotérképen található vendéglátóhelyen létezik olyan árkategória, amely mindenki számára megfizethető. Most pont egy ezzel kapcsolatos kampányt tervezünk

– zárta gondolatait Szauer Judit.