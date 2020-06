Újdonsággal jelentkezik a népszerű gyártó: ez lehet majd a magyarok kedvenc étele?

Az egyre divatosabbnak számító vegán és vega étrendekkel nagyobb hangsúlyt kapnak a növényi alapanyagok és a húsfogyasztók is sokszínűbb étrendre törekednek. Már a gyorsétterem láncok és az ismert befektetők is felismerték ezt, így kínálatukban már megtalálhatók a vegán ételek és a minőségi húsízű és jellegű növényi alapanyagú termékek.

A portál információi szerint most az ismert Pápai Hús Kft. is kifejlesztett egy kizárólag növényi alapanyagokból álló, vegán termékcsaládot: a Pápai Ízek néven forgalomba kerülő kétféle szendvicsfeltétet és a burgerpogácsát. Ezek amellett, hogy nem tartalmaznak állati fehérjét (ebből fakadóan laktózmentesek), egyben szója- és gluténmentesek is. A Pápai Hús Kft. vegán termékeinek borsó az alapanyaga, ezért magas a rosttartalmuk, sok bennük a vitamin és az ásványi anyag, viszont kevés a telített zsírsav.

Szappanos Péter ügyvezető szerint céljuk, hogy a húsfogyasztók, a flexitáriánusok (a szokásos hal-, hús- és tojásfogyasztás mellett az átlagosnál több növényi táplálékot evők), az alternatív étrenden élők, a vegetáriánusok és a vegánok is élvezhessék minőségi termékek ízeit. A Pápai Ízekkel reményeik szerint új vásárlókat nyerhetnek meg, és eddigi vevőik étrendjét is változatosabbá tehetik. A termékcsalád a későbbiekben tovább bővülhet.

Címlapkép: Getty Images

