TOP 10: ezek a legjobb vendéglátóhelyek most Szegeden

A határátkelésre vonatkozó szabályok szigorításával sokan újraterveznek és inkább belföldi úticélokat választanak a 2020-as nyári szezonra. A kormány döntése után vörös és sárga kategóriába sorolt országok helyett egyre többen voksolnak a hazai népszerű turisztikai térségekre és eltérve az eddigi szokásaiktól inkább a Balatont vagy éppen a Mátra hegycsúcsait választják a tengerpart és az egzotikus tájak helyett. A korlátozások és a koronavírus-járvány miatti félelem jelentősen átalakította a turisztikai szezont, de talán itt az idő, hogy jobban megismerjük hazánk legjobb helyeit.

Ebben az új helyzetben talán nem is olyan könnyű kiválasztani, hogy hol is töltsük el a nyári szabadságot. Egy utazás előtt sokszor az internetről tájékozódunk, ahol számos oldal, közösségi platform, különböző portálok, listák eltérő szempontrendszerek és a vendégek véleményezése alapján törekednek minél részletesebben bemutatni a hazai lehetőségeket, ezzel is könnyítve a lehető legtesthezállóbb utazás megtervezését.

A világ egyik vezető utazási véleményoldalán, a Tripadvisoron 8,6 millió szálláshelyről, étteremről, programról, légitársaságról és hajóútról szóló több mint 859 millió értékelés és vélemény között böngészhetnek az utazás előtt állók. Így tervezéskor vagy éppen útközben is tájékozódhatunk, hasonlíthatjuk össze a legjobb helyeket.

A HelloVidék most a legkiválóbb úticél kiválasztásában segítve, a Tripadvisor legjobb éttermeket, vendéglátóhelyeket felsorakoztató listája alapján górcső alá veszi a kedvelt belföldi turisztikai célpontokat, hogy az utazni vágyók kizárólag a minőségi, helyi finomságokat fogyaszthassák ebédre, vacsorára vagy éppen desszertnek. Korábban már bemutattuk a vendégek értékelései alapján legjobbnak minősített balatonfüredi és veszprémi helyeket, most pedig a szegedi vendéglátóhelyeket vizsgáljuk.

Szeged megyei jogú város, Magyarország harmadik legnépesebb városa, a Dél-Alföld legnagyobb városa, Csongrád-Csanád megye és a Szegedi járás székhelye a Tisza és a Maros találkozásánál. Magyarország déli határához közel fekszik az Alföldön, a Tisza és a Maros folyók találkozásánál. Szeged a dél-alföldi régió kulturális és sportcentrumának számít. A város számos programot kínál az ide látogató turisták és a helyiek számára.

Íme Szeged TOP 10 vendéglátóhelye:

Cirmi kézműves gasztrokocsma Maláta kézműves sör és grillkert Vendéglő a Régi Hídhoz Kapca Kávézó - Bisztró John Bull Pub Tiszavirag Restaurant Kiskőrössy Halaszcsárda Oldies Restaurant Szeged Étterem Fehertoi Halaszcsarda

