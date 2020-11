Az ínyencek ezzel a növénnyel ízesítik a kávét 2020-ban: az immunrendszernek is jót tesz

A Portfolio összegzése szerint nagyot emelkedett a kávé árfolyama, miután a koronavírus járvánnyal kapcsolatos lezárások közepette sokan otthon ragadtak, és otthonukban sem kívántak lemondani a napi koffein-adagjukról. A májusi szállítású határidős arabica kávé New York-i jegyzése 15 százalékkal került feljebb a múlt hónapban, az árfolyam fontonként 1,2 dollár közelében járt csütörtökön. Az elmúlt hónapok során a kávé árfolyama heves kilengéseket produkált, az árfolyam az idei mélypontját február elején érte el fontonként 97 cent közelében, majd az árfolyam visszapattant, és március végéig nagyot emelkedett. Az elemzők szerint kérdéses, hogy mi történhet a kávéárakkal akkor, ha túl leszünk a koronavírus-járványon és feloldják a korlátozó intézkedéseket, azonban úgy vélik, hogy a fogyasztók egy bizonyos ponton csökkentik majd a felhalmozott készleteiket, és azokat nem pótolják majd: szerintük a jelenlegi extra kereslet a 2020/2021-es év folyamán egy pontján valószínűsíthetően kieshet majd a piacról a következő évben.

Mi a helyzet itthon?

A kávék között leginkább a kapszulás verziók ára emelkedett a nagyobb mértékben. Ezek közül is a legújabb piaci szereplők termékei. Magyarországon gyakorlatilag 5 éve beállt a kávékapszula piac. Az árak alig változtak, az üzletek sajátmárkás termékei még mindig majd feleannyiba kerülnek, mint az eredeti Nespresso kapszulák. Időközben ugyanakkor új kapszula főzők is érkeztek, ezek azonban átlagosan ha lehet, még drágább kapszulákkal működnek, mint sok Nespressós. A kávézás egyik legkényelmesebb válfajában hiába lett tehát nagyobb a verseny, az árak szinte semmit nem változtak. Más kávékészítési módokhoz képest azonban az árak továbbra is kiemelkedően magasnak mondhatók

- számolt be róla a Pénzcentrum.

A 2020-as trendek szerint ez a növény mindent vitt

Az, hogy ki, milyen ízű kávét iszik, személytől függ. Viszont, ahogy a divatban, úgy a kávéfogyasztók körében is vannak trendek, amik évről évre változnak.

Italszakértők több tucat új és innovatív italt készítenek az ügyfelek számára, így alakítva a legújabb íztrendeket. Csapatunk összeállt, hogy kiderítse azokat a tendenciákat, amelyek várhatóan 2020-ban uralkodnak majd az italpiacon. Előrejelzésünk szerint a gyömbér az egyik legjobb íz, amely biztosan sikert arat majd az idei évben

- számolt be róla a Flavorman nevű portál.

Ahogy írják, az egyik első dolog, amit a fogyasztók először figyelembe vesznek az a gyömbér íze, ami egészen összetett. Magában foglalja a forró és fűszeres ízvilágot, emellett az édes és frissítő egyszerre. Ezért működik jól az italokban. Annak ellenére, hogy önmagában merész íz, a gyömbér jól illeszkedik egyéb ízekhez - a szedertől a citromon át, egészen a mézig. De működik a kurkumával, a citrusfélékkel, a fahéjjal, az édesköménnyel és még sorolhatnánk. Ez izgalmas hír az italkészítők számára, hiszen ez azt jelenti, hogy a gyömbérrel különleges és egyedi ízélményeket alkothatnak, ennek száma pedig végtelen. Ugyanezen okok miatt, a gyömbér a legtöbb italban jól is működik.

Nem csoda, hogy sokan a kávéjukat is kipróbálták ennek menték gyömbérrel ízesíteni. Az ipart már letarotla ez a különleges íz, most viszont az otthonokba is bekúszott. Idén ősszel a sütőtökös latte mellett ez számít slágernek. Persze mi is utána jártunk, hogy készül a tökéletes gyömbéres kávé. Kétféle módszert találtunk, nézzük melyek ezek!

Kávéporba keverve:

Hozzávalók:

2 evőkanál (14 g) őrölt kávé

1 csipet őrölt gyömbér

2 teáskanál méz

2 teáskanál tejszín (a díszítéshez)

Elkészítés:



Keverjük össze az őrölt kávét az őrölt gyömbérrel, és készítsünk egy rövid kávét (eszpresszó, presszókávé). Adjuk hozzá a 1-1 teáskanálnyi mézet a csészékhez, és öntsük a kávét a mézre, majd díszítsük a kávék tetejét 1-1 teáskanálnyi tejszínnel, és forrón tálaljuk.



Tejjel készítve:

Hozzávalók:

1 csésze eszpresszó

150 ml tej vagy növényi ital

1 evőkanál reszelt narancshéj

½ teáskanál fahéj

1 evőkanál apróra vágott, pirított gyömbér

Elkészítés:

Habosítsuk fel a tejet. Keverjük össze a kávét a narancshéjat, a gyömbért, a fahéjat. Öntsük a felhabosított tejhez. Szórjuk meg egy kis fahéjjal.

Mi kerülhet még a kávéba?

Sokan esküsznek a jól megszokott ízekre és csak nagyon nehezen mozdulnak ki a komfortzónájukból, még a kávé esetében is. Azok viszont, akik szeretnek kísérletezni az ízekkel, gyakran kipróbálnak, mások számára őrültségenek tartott kombinációkat is. Most azok számára is mutatunk néhány ötletet, akik csak félve kóstolnak új ízeket. Érdeme őket kipróbálni, hiszen mindegyik hozzájárul valahogy ahhoz, hogy a kávénk még inkább ínycsiklandozóvá váljon.

fahéj:

A fahéj kalóriatartalma lényegesen alacsonyabb, mint a cukoré, és immunrendszert erősítő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért ez a fűszeres adalék kétszer olyan egészséges. Egy csipet fahéjpor hozzáadása vagy a kávé fahéjrúddal történő keverése egyaránt fantasztikus ízt ígér.

kardamon:

A török ​​hagyományok fúszere, egzotikus, virágos ízt ad a kávénak. Adj hozzá egy csipet őrölt kardamomot a csésze kávéhoz, vagy dobjon be néhány szemet az őrölni kívánt kávészemekhez, ami ezután történik: varázslat!

menta:

Őrültségnek tűnik, de egy-két friss mentalevél hozzáadása egy csésze kávéhoz lágy, frissítő hatást eredményez. Egy csepp borsmentaolajjal ugyan ilyen hatást érhetünk el.

kakaópor:

A kakaópor kiválóan ízesíti a kávét, ha édesszájú vagy, akkor mindenképp próbált ki! Ahelyett, hogy cukros szirupokkal nyomnánk tele a bögrénket, tégy egy teáskanál kakaóport a csészébe. Meg látod, nem bánod meg!

só:

Főztél egy rossz kotyogós kávét, és lusta vagy ahhoz, hogy újra elkészítsd? Mindannyian jártunk már így, de ahelyett, hogy kiöntenéd, töltsd ki a bögrédbe, adj hozzá egy csipet sót, hogy ellensúlyozza a kellemetlen utóízt. Ugye már sokkal jobb?

vanília:

Ahelyett, hogy feldolgozott, mesterséges szirupokat használnánk, természetes kivonatokat keress és ugyanazokat a finom ízeket fogod megtalálni. A vanília is ilyen. Legyen aroma, vagy egy rúdból kikapart eszencia, mind a kettő feldobja a kávénkat.

gyömbér:

Ahogy írtuk, ez most az új trend a kávéfogyasztók körében, bármilyen őrülten is hangzik. De ha szereted a mézeskalácsot, akkor rabja leszel ennek az alapanyagnak is. Ha hozzáadsz pár szelet friss gyömbérgyökeret a kávéhoz, vagy egy teáskanálnyi gyömbérport, olyan íze lesz, mintha karácsonyi süteményt iszogatnál.

