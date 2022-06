Borsos ára lehet, de megéri otthon készíteni: ennyiből jön ki a családi hamburgerezés

A hamburger eredete a Római Birodalomig vezethető vissza, ugyanis már akkor is létezett a hamburger steakhez hasonló étel. Bár általában leginkább Amerikához kötjük, valójában Németországból – ahogy neve is mutatja – Hamburgból származik. A 19. századi kivándorlási hullámmal került a tengerentúlra, és többek között a gyorsétteremláncoknak köszönhetően vált népszerűvé, annyira, hogy május 28-án a világnapját is ünnepeljük.

Ma már számos fajtáját fogyasztjuk: nemcsak klasszikusan marhahússal, hanem csirke- vagy akár pulykahússal is készülhet, sőt még a húsmentes verzióból is találunk bőven az éttermek kínálatában. Változatos feltétekkel sosem lesz unalmas étel, hiszen az alapkoncepció szinte bármilyen ízvilágban működik. Mint a legtöbb fogásra, a hamburgerre is érvényes, hogy frissen, otthon készítve az igazi, ezért összegyűjtöttük a házi hamburger 5 titkát, hogy szuper csemegével kényeztethessük magunkat vagy vendégeinket.

Miben rejlik a tökéletes burger titka?

Kedvenc ételeink közül néhányat csakis étteremben kérnénk, mivel félünk, ha magunk próbálnánk meg otthon elkészíteni, biztosan félresikerülnének a dolgok. Szerencsére a hamburger esetében van néhány biztos tippünk, amivel biztosra mehetünk abban, hogy a végeredmény felveszi majd a versenyt az éttermi opciókkal.

Most megmutatjuk, mi a tökéletes hamburger titka. Mindenekelőtt azonban megjegyeznénk: ezúttal szabadon engedheted a fantáziád, nyugodtan használj elsőre szokatlannak tűnő párosításokat a feltétek és szószok tekintetében.

A húspogácsa

A hamburger központi hozzávalója a húspogácsa, amiből többfélét is vásárolhatunk a boltokban, de ha kicsit merészebbek vagyunk, akár mi magunk is elkészíthetjük otthon. A legjobb, ha húsz százalék zsírtartalmú marhahúst (lapockát vagy hátszínt) választunk. Ha mi magunk készítjük el, a fűszerezéskor a legfontosabbak a só, a zúzott fokhagyma, a bors, illetve ízlés szerint őrölt kömény, esetleg paprika.

Ha borjúhúsból készül a burger, a petrezselyem és a koriander is nagyon jól illik hozzá, ha vadhúst választunk, óvatosabban fűszerezzünk, ezeknek a húsoknak ugyanis erősebb, jellegzetesebb ízük van.

A húspogácsák formázásánál ügyelj rá, hogy ne legyenek túl laposak a korongok, sóval pedig csak közvetlen sütés előtt szórd meg, így kerülheted el, hogy kiszáradjon a hús. Jó, ha sütés előtt néhány órára hűtőbe teszed a korongokat, hogy összeérjenek az ízek.

Megfelelő darálás, tökéletes zsírtartalom

Bár már a vegák és vegánok számára ideális húsmentes variációk is hódítanak a gasztronómiában, a legtöbben a klasszikus marhahúspogácsára esküsznek, ha hamburgerről van szó. A tökéletes húspogácsához tilos előre ledarált húst venni, minél frissebben daráljuk, annál jobb lesz ugyanis a végeredmény. Érdemes otthon saját húsdarálóval végezni a folyamatot, hiszen így pontosan tudni fogjuk, mi kerül a tányérunkra. Az is segítség lehet, ha olyan készülékkel dolgozunk, amiben hátramenet-kapcsoló is van, ez ugyanis segít elakadás esetén, továbbá valódi időmegtakarítást jelent, ha sok kötőszövetet tartalmazó húst próbálunk ledarálni. Nagyon fontos a hús minősége és a zsírtartalma is: az ideális arány körülbelül 20 százalék.

Ne dolgozzuk túl!

Az igazi hamburger-húspogácsa törődést igényel, a legtöbbet pedig azzal teszünk érte, ha nem gyúrjuk órákig, minél inkább dolgozunk ugyanis a hús formázásán, annál nagyobb eséllyel kapunk rágós, gumis állagot. Egy kis só és bors kerülhet a felszínére, de komolyabb fűszerezés sem szükséges, hiszen ez majd a további hozzávalók feladata lesz. A darálás mellett a legfontosabb szerepe a sütésnek van: az ideális, szaftos állagért a húspogácsát forró serpenyőben vagy grillen oldalanként egy percig süssük, de érdemes figyelni a hús fajtájára és vastagságára, ezek ugyanis befolyásolhatják az időtartamot. Ha már itt a nyár, érdemes kihasználni a lehetőséget, és ha van teraszunk vagy kertünk, a szabadban elkészíteni a legjobb recepteket, hiszen mi sem hangulatosabb, mint egy közös grillezés a barátokkal vagy a családdal.

A zsemle

Itt már csak a sütés-főzésben gyakorlottabbnak ajánljuk, hogy próbálják házilag elkészíteni a hamburgerzsemléjüket. Szerencsére a boltokban a bucikat illetően is elég széles a választék, könnyű az ízlésünknek megfelelőt választani. A kettévágott zsemle közé került öntetek hamar átáztatják a zsemlét, ami ront az élvezeti értékéből, ezért tanácsoljuk, hogy mielőtt összeállítanád a hamburgered, pirítsd meg az elfelezett bucit.

A feltétek

Igaz ugyan, hogy a hamburger legfontosabb hozzávalója a hamburgerhús, az étel igazi karakterét talán mégis az adja meg, hogy mit társítunk a húshoz. A leggyakoribb feltétek a sajt, a majonéz, a ketchup, a mustár, és különböző salátakeverékek. Ha valami különlegesebb ízkombinációra vágysz, ajánljuk a hagymalekvárt vagy hagymacsipszet, sajtok tekintetében pedig a bivalymozzarella selymes, lány íze kellően kihangsúlyozza a hús fűszerezését. Ha salátáról van szó, az elterjedtebb jégsaláta helyett inkább a rukkolát ajánljuk, annak jellegzetes íze miatt, ami egy új ízfoltot visz az ételbe.

Bacon

Ha egy tényleg ellenálhatatlan hamburgerrel szeretnéd megörvendeztetni magad és barátaid, eláruljuk a mi szupertippünket. A hamburger akkor lesz igazán mennyei, ha bacont teszel a húspogácsára. A magas hústartalmú bacont először pirítsd meg egy serpenyőben, majd helyezd a húspogácsára. A bacon kellemesen sós, ropogós ízéhez tökéletesen passzol a marhahúspogácsa és bármilyen pikáns, enyhén édeskés fűszerezésű szósz, véli Kovács Péter, baconszakértő, a Gierlinger termékeket is gyártó Tamás-Hús Kft. kereskedelmi igazgatója.

A tökéletes hamburgerszósz

Ahány ház, annyi hamburgerszósz, de a változatos receptek azért a legfontosabb alapanyagokban egyeznek: majonéz (lehetőleg házi), paradicsomszósz (akár ketchup, akár püré), ecet vagy citromlé, só és bors. A hagyományos szósz csemegeuborkával készül, de kerülhet bele mustár, pirospaprika, fokhagyma, worchester szósz és barnacukor is. A hamburger akkor jó, ha a szósz ízesíti és szaftossá teszi, de nem áztatja el a zsemlét és nem dominál túlzottan ízben sem.

Még egy utolsó simítás

Végezetül egy kis kézügyességre is szükségünk lesz a hamburger összeállításakor, a különböző rétegek ugyanis hajlamosak elcsúszni egymáson. Az alsó bucira legelőször a szószt kend, csak aztán jöjjön rá a hús, arra a bacon, a sajt és a különböző feltétek. A sort ismét a szósszal zárt, ami segít, hogy a hús és a többi hozzávaló ne mozduljon el a bucik közül. Persze önmagában ennyi még kevés: az elkészült hamburger közepére tűzz egy hosszú hamburgerpálcát, hogy a hamburger rétegei biztosan ne csússzanak el egymáson.

Drága mulatság lehet egy családi burgerezés otthon?

Áprilisban 9,5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Leginkább az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára emelkedett. Egy hónap alatt 1,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak

- közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az éves maginfláció 10,3 százalékosra emelkedett a márciusi 9,1 százalékról. Az elemzők 9,0 százalékos áprilisi inflációra számítottak a márciusi 8,5 százalék után. Az élelmiszerek ára 15,6 százalékkal emelkedett, ami 2,6 százalékponttal magasabb a márciusi drágulásnál. Ezen belül a margarin ára 38,0 százalékkal lett magasabb a tavaly áprilisinál, ami 4,4 százalékponttal élénkebb a márciusi éves emelkedésnél, miután egy hónap alatt 4,3 százalékos volt a drágulás.

A sertéshús ára 9,8 százalékkal lett magasabb márciusi szintjénél, ezzel éves összevetésben 9,6 százalékkal drágult, ami 6,1 százalékpont élénkülés a márciusi üteméhez képest. A marhahús ára hasonlóképpen 9,8 százalékkal emelkedett áprilisban és 28,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintjét, amivel 10,8 százalékponttal lendült feljebb a márciusban mért éves drágulásánál. A baromfihús árának éves emelkedése 8,1 százalékponttal 29,5 százalékosra gyorsult, mivel áprilisban 8,3 százalékkal ment feljebb az ára.

A tavaly áprilisihoz viszonyítva a kenyér ára is 29,5, az idényáras élelmiszereké 17,4 százalékkal nőtt, a burgonya ára 27,3 százalékkal emelkedett, a friss zöldségeké 18,0, a gyümölcsöké átlagosan 12,4 százalékkal.

Ha így nézzük, akkor valóban drágultak az alapanyagok és bizony többet kell költeni a családi burgerezésre, de ez persze minden étellel így van, amit otthon, a saját magunk készítünk el. Mégis, ami a házi burger meleltt szól az az, hogy biztosan tudhatjuk, mi kerül a bucinkba és onnan a gyomrunkba. Saját magunk állíthatjuk össze a burgerpogácsa összetevőit, legyen szó hús- vagy zöldségkeverékről. Nem beszélve az önetekről, amiket szintén egészségesebb módon állíthatunk össze.

Persze nézzük meg az aktuális árakat, mire számíthatunk húsok tekintetében. Hiszen mégis csak ez a legfontosabb alapanyaga a burgernek. Ennek mentén a nagyobb áruházak kínálatából szemezgettünk.

Sertéshúst találunk 400 grammos kiszerelésben 1049 Ft/csomag áron, 500 grammos kiszerelésben 769 forintért, 900 grammos csomagban 1249 forintért.



Sertés és marha darálthús mixet itt 500 grammos csomagban vehetünk, 1129 forintért.



De találunk marhahúspogácsát is: egy csomagban két pogácsa van, ennek ára 749 Ft/csomag.

Ha megnézzük az árakat, darálthús esetében egészen jó ajánlatokat is találunk, ha pedig vegyes húsból készítjük a pogácsánkat, nem kell teljesen lemondanunk a drága marhahúsról sem. Érdemes kísérletezni, kipróbálni a sertéshúsból készült burgereket is, hiszen egy kis fűszerezéssel, zöldségekkel és szószokkal egészen kellemes menüt varázsolhatunk a családi asztalra.

