Fájdalmas, de lassan luxus a bolti száraztészta: van egy tippünk, hogyan úszd meg olcsóbban

Pár évvel ezelőtt a Covid-világjárvány idején sokan nem csak kenyeret dagasztottak otthon, de elővették a spájzból a sodrófát, és házilag gyúrt tésztát is készítettek. Egyrészt az otthoni finomabb, másrészt, ha az elmúlt év őrületes áremelkedését nézzük, osztunk-szorzunk, valószínűleg egyre inkább megéri ezzel is foglalkozni. Lassan ott tartunk, hogy a kézműves termékek is olcsóbbak, mint a bolti spagetti. A HelloVidék ezúttal egy balatonboglári kézműves tésztakészítővel, Kocsis Katalinnal beszélgetett. Többek között arra is kíváncsiak voltunk, hogyan lehet ilyen őrületes infláció mellett a piacon talpon maradni.

A tésztafogyasztás hazánk gasztrokultúrájában is meghatározó. Meg se lepődünk azon, hogy egy 2021-ben készült felmérés szerint a világban azért Olaszországban a legmagasabb az egy főre jutó száraztészta fogyasztás, azonban Magyarország sem panaszkodhat, a 15. helyen állunk - 7,1 kilogramm/fővel. Lehet sós és édes, ehetjük desszertként, köretként vagy akár főételként is, kerülhet levesbe, kifőzve, egy biztos, tény, hogy mi magyarok is imádjuk a tésztát! Pár évtizeddel ezelőtt még szinte minden háziasszony maga gyúrta a kifőzni valót. Aztán leszoktunk az otthoni gyúrásról, spórolósabb lett időben és pénzben is a bolti tészta. Az agrarium7.hu-n megjelent adatok szerint itthon 300–350 tésztagyártó cég működik. Ebben a legkisebb és a legnagyobb cégek is benne foglaltatnak. Azon vállalatok száma azonban, akik már képesek országos hálózatba beszállítani, hét-nyolcra tehető, a többi inkább regionálisan ismert mikrovállalkozás, amely a helyi piacot látja el – de erről korábban a HelloVidék itt írt.

Őrületes, mennyit drágult egy év alatt a bolti száraztészta

Újabb fájdalmas csúcson a drágulás Magyarországon: 24,5%-os volt az infláció decemberben. Nincs az a magyar, akit ne sokkolna az a friss KSH-s inflációs mutató, amely szerint 12 hónap alatt, 2021. decemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 44,8%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a sajt (83,2%), a tojás (82,7%), a kenyér (81,1%), a vaj és vajkrém (79,4%), a tejtermékek (79,2%), az édesipari lisztesáru (71,0%), a margarin (58,0%), a péksütemények (57,2%), a tej (52,1%) és a baromfihús (51,5%) drágult. A háztartási energia 55,5%-kal kerül többe.

A száraztészta ára is a tavaly decemberhez viszonyítva majdnem kétharmadával drágult, egészen pontosan 70,8%-kal.

Vannak nemzetközi márkák, melyek már olcsóbbak Bécsben vagy épp Londonban. Az viszont egészen megdöbbentő, hogy a magyar Gyermelyi tésztát többe kerül megvenni a hazai boltokban, mint egy brit webshopban, szúrta ki tavaly novemberben a Pénzcentrum. Ha az elmúlt év őrületes áremelkedését nézzük, és magunk is osztunk-szorzunk, valószínűleg egyre inkább megéri nem bolti tésztát venni, hanem nekiállni otthon, magunknak meggyúrni. Lassan ott tartunk, hogy a kézműves termékek is olcsóbbak, mint a bolti spagetti.

Jelenleg a száraztészta ára a nagybani piacon december eleje óta változatlan:

2023.01.08 (hazai I. oszt. kg) 1100 1500 Forint

De hogyan lesz valakiből kézműves száraztészta-készítő?

Kocsis Katalin a Tészta Kuckó nevet adta balatonboglári kisvállalkozásának, amely lassan három éve, 2020 óta működik. Kistermelőként saját maga termelte házi tojásból, minőségi alapanyagokból készíti kézműves száraztésztáit. Ahogy a HelloVidéknek elmesélte, régen az ő nagymamája is maga gyúrta a „mácsiknak” vagy húslevesbetétnek valót, de egészen más indíttatásból vágott bele:

Pár évvel ezelőtt egy barátnőmmel beszélgettünk arról, milyen jó is lenne valamit a kezünk munkájával csinálni. Ő valamennyire értett a tésztagyúráshoz, én kevésbé, csak annyit, amennyit a nagymamámtól láttam. Akkor belevágtunk ketten, hobbiszinten, majd ő levált, én pedig maradtam, közben nálam ez szerelem lett. Fejlesztettem magamat, mindenhonnan igyekeztem beszívni az információkat, minél többet megtudni a „tésztázásról”, de a legtöbbet az ember saját tapasztalatából tanul. Nemegyszer volt, hogy nem úgy sikerült, de addig csináltam, amíg elértem azt, amiről úgy gondoltam, hogy ez már jó lesz. Ez persze azzal is járt, hogy a család közben rengeteg tésztát evett, de nem panaszkodtak? Most már nemcsak a hagyományos tésztákat készítek, hanem színeseket és mintásakat is.

Amikor kezdő az ember, a tésztakészítéshez elég egy gyúródeszka, egy sodrófa és egy kés. Aki azonban profi tésztakészítésre adja a fejét, az már gépeket is használ:

Nem kell nagy dolgokra gondolni, én is egy kis hagyományos, kézzel tekerős kisgéppel kezdtem, azóta is nagyon szívesen használom ezt. Aztán nőtt az eszközparkom, de ez még mindig nem az ipari kategória. Mind a mai napig nagyon sok tésztát kézzel darabolok. Természetesen van dagasztógépem, ami segít a begyúrásban, de akkor is rá kell segíteni kézzel.

Katalin interneten nem nagyon árul, van egy Facebook-oldala, ott elérhető, de weboldala például nincs. Kijár a helyi piacokra, vásárokba és rendezvényekre, de az is jellemző, már kialakult, hogy házhoz jönnek a vásárlói. Ahogy meséli, a hagyományos tészták közül 13 félét csinál, de a színesek ebben még nincsenek is benne:

Ezek elkészítése mindig attól függ, hogy épp mi terem a kertben, petrezselyem, spenót, bazsalikom, amivel jól tudok színezni. Erre a célra kizárólag fűszernövényeket használok, semmilyen mesterséges anyagot nem adok hozzá. A zöldekkel könnyű a dolgom, az ember leturmixolja, és beleteszi nyersen a tésztába. Céklával készülhet a piros tészta, De nem is muszáj pürésíteni, hanem magát a fűszernövényt is bele lehet dekoratívan darabolni a tésztába. Nagyon szeretek játszani a színekkel, a mintákkal, a pirosat a zölddel variálni, de készítettem már sütőtökös tésztát is, fűszerpaprikásat, chiliset, ez amúgy elég kedvelt termék is lett.

Forrás: Tészta Kuckó

A tavalyi év felemásan alakult, év végére elfogytak az emberek

Katalin úgy tapasztalta, hogy 2022 különleges lett. Előtte, 2021-ben egészen jó évet zártak, tavaly év közben még jól alakultak az eladások, volt igény a kézműves termékekre, de az év végével elfogytak az emberek:

Begubóztak, vagy csak az áremelkedések miatt elkezdték visszafogni a kiadásaikat, de érezhető volt nemcsak az én termékemnél, hanem sok más kézműves termékkel kapcsolatban is, hogy az emberek jobban meghúzták a nadrágszíjat. Óvatosabbak lettek.

- tette hozzá.

Idén már muszáj volt újra árat emelni

Az árakkal kapcsolatban Katalin elmondta, hogy 2022 elején már végrehajtott egy kisebb áremelést, és ezt az évben próbálta is tartani, de ez eddig ment:

Ebben az évben kénytelen voltam megint emelni, mert követnem kell az árakat. Nőnek az alapanyagköltségeim, saját tyúkjaim vannak, az ő ellátásuk is többe kerül, a tojást is sokkal drágábban tudom kihozni. Nem beszélve a lisztről, annak az is megy felfelé az ára. Az árstop így nem érintett, hiszen nem is finomlisztet használok a tésztáimhoz, hanem réteslisztet. Ennek is folyamatosan kúszott felfelé az ára.

Úgy gondolom, hogy háromféle ember van: vannak azok, akik nekiálltak saját maguk otthon gyúrni. Mások még mindig keresik a kézműves termékeket, és inkább kimennek a piacra, megveszik a jobb minőségű tésztát, mindegy, mennyibe kerül. Van az a réteg, aki elmegy a boltba, és megvesz mindent egy helyen, így a tésztát is onnan szerzik be. Közülük sokan nem is tehetik meg, hogy kézműves termékeket vásároljanak. Bár mostanában már nem feltétlenül olcsóbb a bolti, mint a kézműves. Mert sok kézműves inkább tartotta az árait, hogy megmaradjanak a vásárlói. Én most még 600 forintért adok 25 dkg tésztát, most fogom emelni az árat. Ez a sima, hagyományos tésztára vonatkozik, nyilván egy mintás, egy ízesített az drágább. De én 10 tojásos tésztát készítek, ilyet a boltban sem kapni!

Mi a legnépszerűbb tészta, mit szeretnek a magyarok?

Érdekes, mesélte Katalin, hogy tavaly és tavalyelőtt is teljesen más tészta féle volt nála népszerű:

2021-ben inkább a széles metélt, utána következett a cérnametélt. Év végére kezdett ez átfordulni, és 2022-ben a cérnametéltből nem győztem eleget készíteni. De 2021-ben népszerű lett a kis kockatészta is, a tarhonya, a csigatészta, sokszor azzal sem győzöm ellátni a vevőimet. A cérnametéltnél elég vegyes a kép, van, aki nagyon vékonyan szereti, mások vastagabban.

- tette hozzá.

Forrás: Tészta Kuckó

Mi a titka a jó tésztának?

Katalin szerint amilyen ez az év volt, mindenki arra törekszik, hogy minél kevesebbet költsön. Ha valaki csak a családjának süt kenyeret, gyúr tésztát vagy készít savanyúságot stb., nagy valószínűséggel otthon olcsóbban ki tudja hozni. Azok, akik szeretik a minőségi termékeket, még mindig sokan megveszik a kézműves termékeket, de nem is kérdés, az áremelkedések miatt egyre többen maguk is nekiállnak.

Katalin szerint a jó házi gyúrt tészta titka a minőségi liszt és a tojás. De fontos az is, hogy az ember mekkora odaadással készíti. Teljesen más a tészta, ha házi tojásból gyúrjuk. De tegyünk a tésztába sót, vagy sem? Van aki erre esküszik, mások szerint pedig vétek a nyers tésztát megsózni:

Aki szárításra készíti, annak nem igazán javaslom a só használatát. Sokan panaszkodnak, hogy beszürkül a tészta, ez legfőképpen a sótól van. Szerintem semmi szükség a sóra a tésztában. A főzővízbe eleve rakunk sót, és a szósz is ízes, amit ráteszünk.

- magyarázta a HelloVidéknek a balatonboglári tésztakészítő.

Címlapkép és fotók: Tészta Kuckó tulajdona