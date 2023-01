Pár száz forintból készíthetsz otthon tarhonyát: itt a recept; finomabb, mint a bolti

A tarhonya a magyarok egyik legkedveltebb körete, amit húsos vagy zöldséges ragukkal érdemes fogyasztani, de akár levesbetétnek is tökéletes. Az ára viszont az egekben, ráadásul a legtöbb bolti sem hozza azt az ízélményt, amit a házi. Ráadásul, amíg árstopos a tojás és a liszt, jó előre, jó sokat gyúrhatunk magunknak, hogy aztán szárítva akár még nyárra is juthat majd belőle! De hogyan is álljunk neki? Segít a TikTok, vele pedig mi!

Mielőtt belevágnánk a házi tarhonyakészítés rejtemeibe, azért jegyezzük meg, hogy újabb fájdalmas csúcson a drágulás Magyarországon: 24,5%-os volt az infláció decemberben. Nincs az a magyar, akit ne sokkolna az a friss KSH-s inflációs mutató, amely szerint 12 hónap alatt, 2021. decemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 44,8%-kal emelkedett, ezen belül leginkább a sajt (83,2%), a tojás (82,7%), a kenyér (81,1%), a vaj és vajkrém (79,4%), a tejtermékek (79,2%), az édesipari lisztesáru (71,0%), a margarin (58,0%), a péksütemények (57,2%), a tej (52,1%) és a baromfihús (51,5%) drágult. A háztartási energia 55,5%-kal kerül többe. A száraztészta ára is a tavaly decemberhez viszonyítva majdnem kétharmadával drágult, egészen pontosan 70,8%-kal. Vannak nemzetközi száraztészta márkák, melyek már olcsóbbak Bécsben vagy épp Londonban. Az viszont egészen megdöbbentő, hogy a magyar Gyermelyi tésztát többe kerül megvenni a hazai boltokban, mint egy brit webshopban, szúrta ki tavaly novemberben a Pénzcentrum. Ha az elmúlt év őrületes áremelkedését nézzük, és magunk is osztunk-szorzunk, valószínűleg egyre inkább megéri nem bolti tésztát venni, hanem nekiállni otthon, magunknak meggyúrni. Lassan ott tartunk, hogy a kézműves termékek is olcsóbbak, mint a bolti spagetti. Jelenleg a száraztészta ára a nagybani piacon december eleje óta körülbelül 200 forinttal drágult: 2023.01.19 (hazai I. oszt. kg) 1300 - 1500 Forint Ez az áremelkedés nem kis valószínűséggel a bolti termékek árain is meglátszik. Mennyibe kerül a bolti tarhonya? Nagyon nem mindegy, milyen bolti tarhonyára adjuk ki a pénzünket, ugyanis egészen különböző minőségű száraztésztákat kapni. Először is, jól nézzük meg, hány tojásból készült! Egy biztos, felénk a háziasszonyok minimum a 8 tojásosra (1 kg liszthez) esküsznek: Online webáruházak polcain: Ürömi 8 tojásos tészta kézi tarhonya 200g: 569 Ft (Egységár: 2 845 Ft/kg)

GYERMELYI TÉSZTA 4TOJ.TARHONYA 500G: 750 Ft (Egységár: 1 499,2 Ft/kg)

Família 4 tojásos Tarhonya 500g: 799 Ft (Egységár: 1 598 Ft/kg)

Csepi dörzsölt tarhonya 400 g: 489 Ft (Egységár: 1.222,50 Ft/KG)

Óföldeáki tészta 8 tojásos tarhonya, közepes 500g: 1 479 Ft (Egységár: 2 958 Ft/kg) Hogyan készítsük el a bolti tarhonyát? A bolti tarhonya elkészítését sokan pofonegyszerűnek gondolják, de ehhez is kell egy kis rutin. Mivel nincs két egyforma recept, mindenki másra esküszik, van, aki pirítás után bő vízben kifőzi a tarhonyát, majd ha megpuhult, leszűri úgy, mintha bármilyen más tésztát főzne, vannak azonban olyanok is, akik először, mint a rizst, kis olajon megpirítják, majd kétszeres mennyiségű vízben főzik és megvárják, míg a folyadékot magába szívja. Egy biztos, a tarhonya akkor lesz tökéletes, ha nem ragad, pergős, mégis puha a belseje. Szerintem a legjobb tarhonya azzal a módszerrel készül, ahogy a mamám is csinálta: pirítva, kétszeres higítással készítve. Én teszek bele zúzott fokhagymát, kis frissen őrölt borsot és babérlevelet is, így még finomabb! A tarhonya, hiába is szeretnénk, nem hungarikum Tarhonyát fogyasztanak bizony Dél-Németországban és Törökországban is, farfel néven az askenázi zsidó konyha fontos körete. A tarhonyához alakban hasonló, de búzadarából készül az izraeliek ptitim nevű étele, melyet manapság Amerikában trendi éttermekben szolgálnak fel. Macerás, sok időt vesz el, de megéri, ha magunk gyúrjuk! A tarhonyakészítés nem a legrövidebb konyhai művelet, viszont az idő tetemes része nem munkával, hanem passzív várakozással telik. Először tésztagyúrás, aztán pihentetés, majd jön a formázás és a szárítás. Ha a mai vacsorához szeretnénk csinálni, akkor gondoljuk át újra, és inkább legyen ez a holnaputáni köretünk. A tarhonyatésztát liszt, só, víz és tojás alkotja, ugyanúgy, mint a csipetkét. Az eredeti szegedi tarhonya fél kiló liszt, egy tojás, só és víz hozzáadásával készül, de a tojás mennyiségében, a liszt finomságában eltérnek az egyes receptet. Ami a lényeg, ha mi magunk gyúrjuk és reszeljük, 50 dkg tarhonyát töredék áron, 500 forint alatt elkészíthetünk! Ha még sohasem készítetted otthon, ez a videó biztosan segít: #tarhonya #házitészta ♬ love nwantinti (ah ah ah) - CKay @oregnetta kb 200-250 Ft-ból 40 dkg tarhonya #oregnetta Viszonylag könnyen elkészíthető gluténmentes változatban is! Ebben segít a következő TikTok-videó: #gluténmentes #tejmentes #fyp #fyp #foryou #glutenfreetok #tomandiet ♬ Don't Stop Me Now - Remastered 2011 - Queen @glutenmentes_izlik Gluténmentes házi tarhonya, mert nincs lehetetlen ? Gluténmentes lisztkeverék, tojás ➡️ jó kemény tésztát gyúrok, putty a késés aprítóba és tádám, kész a tarhonya ? #gluténmentesízlik