Mi kerül idén a húsvéti asztalra? Egyre többen nyitnak az újdonságok felé

Húsvétkor nem csak a klasszikus ételeket érdemes fogyasztani, hanem ajánlott az aktuális, szezonnak megfelelő gyümölcsöt, zöldséget is a menü részévé varázsolni. A hagyományos sonka, tojás, kalács mellett egyre többen teszik le a voksot a zöldségtálak, saláták mellett, melyek amellett, hogy gyorsan és egyszerűen elkészíthetők, rendkívül egészségesek is! Hogy mit ajánlanak a szakemberek? Ennek jártunk utána.

Húsvét előtt sokan rohamozzák meg a boltokat, áruházakat, hogy beszerezzék az ünnepi alapanyagokat, pedig sok esetben érdemes kilátogatni a helyi piacokra is, mivel gyakran itt olcsóbban vásárolhatjuk meg őket.

Éppen ezért fontos viszont az is, hogy ne csak az ünnep közeledtével, de a hétköznapokon is kövessük nyomon a piacok kínálatát, legyünk tisztában azzal, milyen terményekhez juthatunk az adott hónapban, hiszen, ha szezonálisan vásároljuk a zöldségeket, ehhez igazítjuk a család menü megtervezését, akkor azzal sokat spórolhatunk.

Persze a hűvösebb hónapokban ez sokkal nehezebb feladat, de ahogy melegszik az idő, egyre több zöldség és gyümölcs válik elérhetővé számunkra. A húsvéti időszakban kifejezetten hangsúlyosak az étkezések és az is, hogy mit fogyasztunk ezeken a napokon. Mivel mindenki igyekszik a hagyományokat követni, így ritkán jut eszünkbe, hogy a megszokott alapanyagokból valami mást hozzunk ki, új fogásokat állítsunk össze.

Mi kerül a húsvéti asztalra?

Hogy mire van szükség egy egészséges menüsor elkészítéséhez? A válasz egyszerű: friss, tavaszi zöldségek! A szakemberek szerint a retekkel, újhagymával és a húsvétkor elmaradhatatlan tormával nem csak új ízeket vihetünk az ünnepi asztalra, de egészségünknek is kedvezhetünk velük. Ezek a zöldésgek ugyanis telis-tele vannak ásványi anyagokkal, rostokkal, feltöltik szervezetünket vitaminokkal, és támogatják immunrendszerünk optimális működését.

A húsvét jellegzetes ételei, alapanyagai a főtt tojás és sonka, torma, kalács, bárány és a gyermekek számára a csoki tojás és csoki nyuszi

- mondja Erdélyi Alíz dietetikus. Mint hozzátette, az ünnepek alkalmával régebben is és jelenleg is az ajánlottnál általában többet és kicsit energiadúsabb ételeket fogyasztanak az emberek.

Ha az ünnep valódi tartalmára, a vendégeskedés alkalmával az emberi kapcsolatokra figyelünk és ezek kísérője az ünnepi étkezés és nem csak a mennyiségében eltúlzott étkezés az ünnep, akkor kisebb az esélye annak, hogy a fogyasztás a szükségleteket jóval meghaladja.

A sonkához együnk sok nyers zöldséget, teljes kiőrlésű kenyeret. Hónapos retek, fejes saláta, újhagyma, madársaláta, medvehagyma, rukkola. Legyen markáns része az ünnepi ételeknek. Salátának elkészítve köretként is tálalható, mérsékelve a sonka magasabb telítő értékét és a szervezetet is tehermentesítjük

- hívta fel a figyelmet a szakember.

A tojás a húsvéti ünnep talán legjellegzetesebb jelképe. A főtt tojások mellett, töltött tojást, majonézes tojássalátát is sok helyen készítenek. Az egészséges táplálkozásnak is része a teljes értékű fehérjét tartalmazó tojás, azonban figyeljünk rá, hogy a majonézes változatok, vagy a vajjal is kikevert tojáskrémek, töltött tojások magas zsiradéktartalmuk révén nemcsak túlzottan sok energiát tartalmaznak, hanem az emésztőszerveket is megterhelik.

Mit érdemes még fogyasztani?

Ahogy a szakember mondja, a sütemények, kalács, pogácsa receptúrájában a liszt egyharmadát cseréljük ki teljes kiőrlésű lisztre. Rosttartalmának köszönhetően telítőbb lesz és a kevesebb is elég lesz.

A gyermekek számára a csoki tojások és csoki nyuszik jelentősen megnövelik a cukor és zsiradékbevitelt. Természetesen továbbra is az ünnep részei, de jó lenne, ha a mennyiség helyett inkább a minőség kerülne előtérbe

- emelte ki Erdélyi Alíz, majd hozzátette:

Semmiből sem érdemes korlátlanul fogyasztani az ünnepek alatt. Tisztelve a hagyományokat, a hagyományos alapanyagokat, de több zöldséggel, salátával és teljes kiőrlésű kenyérrel is kínálva édességből, alkoholból mértéket tartva elkerülhetők a bosszúságok (gyomorrontás, túlzottan sok energia bevitel).

Címlapkép: Getty Images