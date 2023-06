Íme, ezek Magyarország legjobb rántott húsos éttermei: a TOP 10-ben találunk vidéki kulthelyeket is

A magyarok egyik kedvenc vasárnapi étele évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend és mára már a hétköznapokban is kiemelt szerepet kap – egyszerűen nem tud kimenni a divatból. Az Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz idén is felkutatta azokat az éttermeket, ahol mennyei, roppanós bundába zárták a húsokat és kiválogatott közülük 10+1 helyet, ahol a legjobb rántott húst készítik az országban!

Egy jó rántott hús sose rossz. A magyarok egyik kedvenc vasárnapi étele évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend és mára már a hétköznapokban is kiemelt szerepet kap – egyszerűen nem tud kimenni a divatból. Hagyományőrző, de ugyanakkor állandó megújulásra is képes, hiszen az alapanyagok változatossága, a bunda ízesítése és a töltött verziók sokszínűsége mind-mind új dimenziót nyit meg ennél a közkedvelt fogásnál. A jó rántott hús bundája ropogós, a hús a prézli alatt szaftos és puha, mint a vaj. Az Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz idén is felkutatta azokat az éttermeket, ahol mennyei, roppanós bundába zárták a húsokat és kiválogatott közülük 10+1 helyet, ahol a legjobb rántott húst készítik az országban.

TOP 10+1 RÁNTOTT HÚS az Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz szerint

MoszkvaTér Bisztró (KIJEVI CSIRKEMELL) Anyukám Mondta Buja Disznó(K) Déryné Hableány (Badacsony) Kistücsök Room&Food (Balatonszemes)

Kollázs Brasserie&Bar Rosenstein Vendéglő Sauska 48 Spago by Wolfgang Puck +1. STAND25 (CORDON BLEU)

Az Audi-Dining Guide TOP 100 Étteremkalauz jellemzése az éttermekről:

MoszkvaTér Bisztró

A nívós fine dining étterem, az Arany Kaviár tulajdonosainak, Nyíri Szásának és Molnár Attilának könnyed felfogású orosz konyhára épített, nagyon szerethető bisztróétterme a MoszkvaTér. Az étterem a Hold utcai piacon debütált, majd a piac bezárását követően, 2022-ben Budán nyitott újra. Az új helyszín igazán igényes berendezésű, casual hangulatot árasztó, szerethető enteriőrt kapott. A konyha koncepciója (szerencsére) nem változott, az igazi, klasszikus értelemben vett orosz népi konyha magas színvonalon történő bemutatása megmaradt, mint alapküldetés. Az étterem kínálatából külön kiemelésre érdemes a klasszikus kijevi csirkemell, a hússal töltött piráski és a marha sztroganoff.

Anyukám Mondta

Az ikonikus Anyukám Mondta mára az egyik legismertebb minőségi gondolkodású vidéki étterem Magyarországon. A Dudás Szilárd és Dudás Szabolcs testvérpár gourmet bistro stílusjegyeket mutató olasz-magyar éttermét lehetetlen az ismert kategóriákba sorolni. Az étterem és az „encsi olaszok sztori”, a magas minőségű alapanyagok fétise, a perfekcionista konyhai filózófia, a helyhez és a történetükhöz igazított étlap összeállítása, az ételek – a szó nemes értelemben vett – egyszerűsége, a kevesebb néha több filozófia jó arányérzékkel megfogott értelmezése együttesen jelentik az Anyukám Mondtát. Az étlap eklektikus kínálatát a tradicionális, de kortárs módon értelmezett olasz és magyar ételek alkotják.

Buja Disznó(K)

A legendás séf, Bíró Lajos különleges hangulatú éttermei egyre több helyen elérhetőek: a Buja Diszó(k) a Fény utcai piacon, a Városligetben és szezonálisan Szigligeten is várja a vagány bundázott ételek szerelmeseit: az aranybarnára sült, roppanós bundájú húsokhoz tökéletes választás a burgonyasaláta, a vecsési savanyú vagy a friss kovászos kenyér. A repertoárban helyet kapott még a szalontüdő és – a bevállalósabb gurmék számára – a rántott malacfül is. Ételeiket a Magyarországon elérhető legjobb minőségű mangalica húsból készítik. A házias disznóságokat komoly champagne-választék kíséri.

Déryné

A kozmopolita hangulatú Déryné hosszú évek óta a budapesti gasztronómia meghatározó, stabil szereplője. Az étteremtől elválaszthatatlan a tulajdonos Kovács Kristóf személye, aki elkötelezett szenvedéllyel irányítja a Déryné-t. A vibráló atmoszféra, a meleg légkört árasztó enteriőr, az élőzene, az itthon még szokatlanul közvetlen, professzionális szerviz a fővárosi és külföldi vendégek kedvencévé tette a vendéglátóhelyet. A koncepcióhoz szorosan igazodó étlap az „eklektikus” műfaji világtrendeket követi. A Déryné legendás reggeli és brunch kínálata műfajában egyedülállónak számít. 2022-ben a Dining Guide a Déryné magas színvonalú teljesítményét az ÉV ÉTTERMI SZERVIZE díjjal ismerte el.

Hableány

Badacsony és az egész Balaton egyik ikonikus helye a Hableány étterem, amelynek üzemeltetője az elismert badacsonyi borászat, a Laposa Borbirtok. Az étteremnek helyet adó épületkomplexumban a borászat központja, borbár, borbolt, és borászati bemutatótér is működik. Az étterem koncepciója a közelmúltban jelentősen átalakult, az új kínálat modern gasztronómiai felfogás mentén, de érthető módon kerül bemutatásra. A Hableány közepesen rövid bisztróétlapja kifejezetten koncentrál a hely adottságaiból adódó sokszínű vendégközönség igényeire. Az új étlap kiegészült a régió legjobb minőségű pizzaválasztékával, és a népszerű mai trendeknek megfelelő sharing-koncepcióval is.

Kistücsök Room&Food

A több mint harmincéves, legendás balatonszemesi étterem, a Kistücsök elsőként helyezte fel a balatoni régiót a minőségi gasztronómia hazai térképére. A családi vállalkozásban működő étterem folyamatos megújuláson ment át az elmúlt években. 2022-től egészült ki a Food&Room koncepcióval, amely keretében 19 szobával és 2 lakosztállyal, konferenciateremmel, valamint egy alapvetően hétvégenként működő gourmet éttermi elképzeléssel – a séfszobával, ahol látványkonyhán, a vendégek közelében készülnek az ételek – bővítették szolgáltatásaikat. A Kistücsök környékbeli alapanyagokkal és modern technológiákkal készülő magyar fogásokra támaszkodik évtizedek óta.

Kollázs Brasserie&Bar

Budapest egyik legimpozánsabb épületében üzemel a Four Seasons Hotel Gresham Palace. A szálloda étterme a casual hangulatot árasztó francia stílusú Kollázs Brasserie&Bar. A ház executive séfje Győrffy Árpád, aki az első magyar executive chef az ultra luxury szállodalánc életében. A Kollázs nemzetközi brasserie stílust visz, de ételválasztéka és alapanyaghasználata magyar motívumokat is mutat. A Kollázsnak komoly hazai vendégköre is van, teljesítménye alapján mára Budapest egyik legmegbízhatóbb fine bistro éttermévé nőtte ki magát. A Kollázst a megnyitása óta kiváló minőségű, francia stílusú desszertkínálat is jellemzi. A cukrászatot a nemzetközi szinten elismert Szűcs Árpád pastry chef vezeti.

Rosenstein Vendéglő

A Rosenstein a Dining Guide többszörös díjazottja, a klasszikus magyar vendéglátás ikonja. Családi vendéglő a kifejezés leghagyományosabb értelmében, műfajában kiemelkedő színvonalú, legendás vendégszeretettel. A Rosenstein nem követi az új trendeket, hosszú étlappal dolgozik, nem fordít nagy hangsúlyt a bútorzat korszerűsítésére, de az étterem alapítója, az idén 80. életévét betöltő Rosenstein Tibor séf konyhája mindig a legmodernebb technológiát vonultatja fel. A klasszikus magyar és a közép-európai/ magyar/zsidó konyha tradicionális és „fúziós” ételeit is közérthető módon, magas színvonalon készítik. A Rosenstein klasszikusai a halászlé, a libamáj, a szarvas, a borjú és a bárány fogások.

Sauska 48

A Sauska 48 kétséget kizáróan a legmagasabb gasztronómiai minőséget prezentáló vendéglátóhely Villányban. Az étterem konyháját jegyző nagy múltú séf, Bicsár Attila itt alkotta meg a „felszabadult falusi gourmet konyha” fogalmát. Sauska Krisztián, a Sauska borbirtok tulajdonosa ehhez méltó helyszínt biztosított. A tehetséges séfnek köszönhetően a Sauska 48 magabiztosan teljesítő konyhával várja a vendégeket. Az étterem a vidéki magyar konyha kortárs irányzatát képviseli Bicsár Attila „finom” megoldásaival kiegészítve. Az étlap kínálata igyekszik érzékenyen követni a szezonális alapanyagkínálatot és a környékbeli termelők lehetőségeit. Tokaji és villányi Sauska borok kísérik az étlapot.

Spago by Wolfgang Puck

A Matild Palace Luxury Collection Hotel Budapest földszintjén működik az osztrák származású séflegenda, Wolfgang Puck gasztrokoncepciója, a Spago Budapest étterem. Az Oscar-gálák gasztronómiai kínálatát 28 éve meghatározó séfet a kaliforniai konyhastílus megteremtőjeként tartják számon. A hazai minőségi éttermeket látogató közönség nagyon hamar felfedezte a Spago Budapestet, amely idén első alkalommal került a Dining Guide Étteremkalauz TOP10-es listájára. A Spago éttermek kínálata fúziósnak nevezhető abból a szempontból, hogy nemzeti konyhák tányérjait mutatják be Wolfgang Puck értelmezésében. Komoly szakmai múlttal a háta mögött Szántó István séf vezeti a Spago Budapest konyháját. A Spago éttermek koncepciójának része, hogy az egyes éttermek menükínálata mindig kiegészül helyi ételekkel is. A Spago Budapest mára ikonikussá vált ételei között szerepel a Szántó István adaptációjában született Gulyásleves, a 2022-ben, az Oscar-gálák történetében először szereplő ikonikus magyar fogás, az Omlós vadas marhapofa, továbbá Wolfgang Puck emblematikus Füstölt lazacos pizzája, a Bécsiszelet, a Párolt Label Rouge lazac „Hong Kong” és a Császármorzsa, ahogy Wolfgang szereti. Az étterem változatos kínálata az idén kimondottan erős sushiválasztékkal egészült ki. Az étterem mindennap 18 órától, csak vacsoraidőben várja a vendégeit.

Stand 25

A főváros legmegbízhatóbb bisztrója a főleg a hagyományos magyar gasztronómiára építő, de kortárs szellemű, dinamikus ízekkel operáló Stand25. A Szulló Szabina és Széll Tamás fine dining koncepcióját képviselő Stand brandnek ez a fesztelen, könnyen értelmezhető étterme. A modern belső tér és a szezonális terasz a budai kisvendéglők hangulatát hozza. A Stand25 gasztronómiai látásmódját az „egyszerűség” és a magas minőség határozza meg. A nyitás óta elérhető emblematikus ételei a Gulyás, a Mangalica brassói és a Cordon bleu, a desszertek közül a Somlói galuska és a Túrógombóc. Az étterem variálható háromfogásos menüvel és à la carte fogásokkal várja az ebédelni és vacsorázni vágyókat.

