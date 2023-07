Ez lenne az egyik legjobb cukrászda vidéken? Teszten a legendás Fodor Cukrászda

A Fodor Cukrászda igazi kincs a kecskemétiek és a városba látogatók számára. A város talán legrégebbi cukrászdája finom süteményekkel, fagylaltokkal és kávéval várja betérő vendégeit. Úgy gondoltuk, hogy felkeressük és górcső alá vesszük a kínálatot. Nézzük az eredményeket!

A Fodor Cukrászda Kecskeméten található, egy nagyon régi és népszerű, hagyományos cukrászda, három üzlettel a városban. Az egyik üzlet a Széchenyi téren, az Északi térfalon található, míg a másik a Szabadság téren, közel a város egyik legszebb parkjához, a harmadik pedig a Széchenyi városrészben lakók örömére, a Március 15-e utcán nyitott meg a közelmúltban. A tulajdonosok töretlen munkájának eredményeként már Kiskunfélegyházán is megtalálhatóak. Ez az „ősi’ cukrászda, Fodor István cukrászmester nevéhez köthető, melyet 1939-ben alapított. A mai napig üzemelő cukrászda már több mint 80 éve megtalálható a városban. Ez a név, hogy „Fodor” Kecskeméten mindenki számára ismerős lehet, ami nem is csoda, hiszen generációk nőttek fel fagylaltjaikon, süteményeiken és a tortáikon.

Látogatásom egy forró nyári napon történt, amikor eldöntöttem, hogy betérek a város egyik legrégebbi vendéglátóegységébe, a Szabadság téren található üzletegységükbe, mely egy hangulatos, színvonalas tradicionális cukrászda, ahol kiülésre is van lehetőség. A cukrászda kínálatából többféle gyümölcs- és csokifagyi közül lehet választani, valamint ínycsiklandó édes és csokival töltött tölcséreket is kínálnak. A cukrászda híres finom süteményeiről, ízletes fagylaltjairól és kávéiról, valamint az ott dolgozók barátságos kiszolgálásáról, amelyet személyesen is megtapasztaltam, hiszen két fiatal, mosolygós hölgy szolgált ki.

Az üzletben hagyományos, mégsem elavult nevű sütemények találhatóak meg, amelyből jelenlétem alkalmával csak néhány volt elérhető. Bár a választék nem volt túlságosan bőséges, az árakat tekintve meglepődtem, hogy egy tortaszelet 700 Ft-ba kerül, ami ár-érték arányban, a jelenlegi gazdasági helyzetben rendkívül kedvezőnek számít. A választásom egy Vienetta szeletre esett, amely 700 Ft-ba került. A kártyás fizetést követően, a cukrászda közelében kihelyezett asztalokhoz kértem, hogy hozzák ki számomra a sütit. Miután helyet foglaltam a külső részen, egy-két perc elteltével, már hozták is a süteményt, logózott szalvétával és egy kis pohár vízzel. A süteményt megkóstolva tényleg rászolgáltak a hírnevükre, mert nagyon finom volt. A kellemes zöldkörnyezet, ahol elfogyaszthattam, még többet adott az élményhez.

Fotó: Bódogh Gabriella

Az internetes vélemények bár erősen megoszlanak a cukrászdával kapcsolatban, azonban tapasztalataim alapján bátran ajánlom mindenkinek, aki Kecskeméten jár, és szeretne egy kis édességre megállni. Egy olyan hely, ahol az idő megáll, és csak a finomságokra és a jó társaságra kell figyelni.

Kiemelt kép: Bódogh Gabriella