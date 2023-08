Egekben a gyümölcslevek, teák ára: mit igyunk így a kánikula kellős közepén?

A nyári kánikulában fokozottan oda kell figyelni a megfelelő folyadékbevitelre. Folyadékszükségletünk nagyban függ az életkortól, a testsúlytól és attól is, hogy fizikai, vagy ülő munkát végzünk-e. Szakértők szerint nyáron nem szabad megvárni, míg jelentkezik a szomjúságérzet, folyamatosan érdemes gondoskodni a folyadékpótlásról. Na, de mit iszik a legtöbb magyar? Mennyibe kerülnek a közkedvelt gyümölcslevek, jegesteák? Ennek jártunk most utána.

A nyári kánikulában mi sem eshet jobban, mint egy hűsítő jeges ital. Legyen szó gyümölcsléről, limonádéról vagy szörpökről, egy-egy bevásárlás során bizony meg tudja dobni a számlát néhány üveg tea, vagy egyéb üdítő vásárlása. Ahogy a legnagyobb áruházak kínálata is mutatja,

A Tesco online webshopja szerint a gyümölcslevek ára 269-1989 Ft között található. A teák ára 369-799 forint között van. A szörpök ára pedig 769-1639 forint között mozog.

A Auchan online kínálata szerint az 1 és 1,5 literes teák ára 339-369 Ft között mozog. A gyümölcslevek ára pedi 265-4849 Ft között található. Ebbe persze benne vannak azok a nagyobb kiszerelések is, mint az 5 literes pakkok. A szörpök ára se számít alacsonynak, itt 499-3 079 Ft között található.

A Spar webáruházában a teák ára 369- 899 forint között található, a gyümölcslevek ára 349-1999 Ft között található. A szörpök sincsenek lemaradva, itt 499-3359 Ft között van az áruk.

Ugyan az árak a nagyobb kiszereléseket fedik le, láthatjuk, hogy bizony egy-egy üvegért közel ezer forintot is fizethetünk. Ha megnézzük, aki nem kisebb üvegekben, hanem nagyobb kiszerelésekben gondolkodik, esetleg ebből is többre van szükséges, hiszen nagyobb családdal rendelkezik, azok bizony mélyen a zsebükbe kell, hogy nyúljanak, ha valamilyen gyümölcslevet, teát szeretnének vásárolni forró nyári napokra.

Az árak az egekben, vagy mégsem?

Takács Ferenc, a FruitVeb alelnöke korábban a Pénzcentrumnak elmondta, hogy

Bár a statisztika valóban azt mutatja, hogy a gyümölcsdrágulás az EU-ban Magyarországon a legmagasabb, van olyan gyümölcs, ami még nem elég drága itthon, és csak a többiek húzzák komolyan a statisztikát. Érdemes lenne külön kezelni az itthon megtermesztett, illetve az importált gyümölcsök árát, mert így csak torz statisztika alapján mondjuk azt, hogy valóban nálunk volt a legdurvább a drágulás. Az alma ára pedig még bőven nincs azon a szinten, hogy abból a termelők komoly profitot realizáljanak: az elmúlt aszályos és energiaválságos év után az áremelés mértéke még mindig nem tart ott, hogy az a termelőknek is jó lehessen

Nos, bárhogy is nézzük, az tény, hogy nagyot drágultak a gyümölcsök, ezzel együtt a különböző gyümölcslevek, italok is. Éppen ezért,

érdemes keresni az olcsóbb termékeket, alternatívákat vagy magunknak készíteni otthon a limonádét, vagy filteres teából a jegesteát, ha nem akarunk egy vagyont a boltban hagyni, viszont nem szeretnénk szomjan maradni se.

Mit iszik a magyar?

A Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség korábbi adatai szerint, az alkoholmentes italok piacán – az elmúlt évek mintegy 30 százalékos visszaesése után – 2014-ben lassú növekedés indult meg, amely a következő években is folytatódott, de a növekedés mértéke 2019-ben kis mértékben csökkent.

Az alkoholmentes italok (ízesített vizek, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek, jeges teák, szörpök) összesített forgalma Magyarországon 2007 és 2013 között 27 százalékkal csökkent, a 2014-ben kezdődött növekedés után 2019-ben 2018. évhez viszonyítva közel 4%-al emelkedett.

Forrás: uditoitalok.hu

A szénsavas üdítőitalok – beleértve az ízesített vizeket is – piaca, amely az utóbbi évtizedben 31 százalékkal csökkent, az előző évek növekedése után 2019-ben az előző évhez képest 2,7 százalékkal nőtt.

A gyümölcslevek fogyasztása (amelyekből a 2007-es csúcs évhez képest 35 százalékkal fogyott kevesebb 2013-ban) a 2014-ben megkezdett növekedés után 2019.évben összességében szintén nőtt, de nem egyforma mértékben. A szegmensen belül a 100 %-os gyümölcslevek (juice-k) forgalma 2018-hoz viszonyítva közel 9 %-al növekedett, a gyümölcsnektárok forgalma több, mint 10 százalékkal csökkent, a gyümölcsitalok piacának növekedése 7 százalék volt.

Forrás: uditoitalok.hu

Mi mindennel olthatjuk a szomjúságunkat?

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének korábbi kiadványa szerint, az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) mind a felnőtt nők, mind a férfiak számára napi 2 – 2.5 liter vízfogyasztást javasol, az 1-2 éveseknek 1,1 – 1,2 liter, a 2-3 éves kicsiknek már napi 1,3 liter folyadékra van szükségük, a 4-8 éves gyerekeknek több mint másfél literre, közepes fizikai aktivitás mellett, és mérsékelt hőmérsékleti viszonyok között.

Folyadékszükségletünk 20 – 30 %-át a táplálékokkal, 70 – 80 %-át folyadék formájában vesszük magunkhoz. A megfelelő hidratáció minden korosztály esetében fontos, de különösen a gyerekek, idősek és a terhes és szoptatós anyák esetében.

A gyermekek gyakran feledkeznek meg az ivásról, és többször kapnak el olyan lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségeket, amelyek növelik a kiszáradás veszélyét. A megfelelő folyadékbevitel a gyermekeknél nemcsak a vízháztartásuk egyensúlyba tartásához szükséges, hanem a növekedésükhöz, egészséges testi és szellemi fejlődésükhöz is. A szülőknek, tanároknak a gyermekek megfelelő folyadékbevitelére otthon és az iskolában eltöltött órák alatt is külön oda kell figyelniük, különösen kánikulában vagy betegség esetén.

A változatosság a gyerekeknél is megkönnyíti, hogy kedvet kapjanak egy pohár frissítőhöz, és így eleget igyanak. Akkor állítjuk össze ideálisan a gyerek folyadékbevitelét, ha 6-8 pohár víz mellett adunk egy pohár tejes italt, gyümölcslevet vagy üdítőt is, valamint minden étkezéshez, ami esetükben a tízóraival, uzsonnával együtt ötszöri alkalmat jelent, zöldséget és gyümölcsöt is kapnak, lehetőleg frisset.

Idősek esetében az okoz gondot, hogy a kor előre haladásával a szomjúságérzet csökken, így már nagy valószínűséggel nem vesznek magukhoz annyi folyadékot, amennyire a szervezetüknek szüksége lenne. Sok idős ember memóriája megromlik, így egyszerűen megfeledkeznek a folyadékbevitelről. Fontos, hogy kínáljuk őket, mert maguktól elfeledkezhetnek az ivásról. Ajánljunk fel nekik egy-két pohár folyadékot minden étkezés közben, és alkalmanként két étkezés között is. Segít, ha a kezük ügyébe készítjük az innivalót, napi rutint alakítunk ki náluk, ami az ivást szokássá teszi.

Nyáron a hőmérséklet emelkedésével nő a kiszáradás kockázata, így fokozott odafigyelést igényel, hogy szerveztünk vízháztartását egyensúlyban tartsuk. Hőségben a szervezetünk olyan fizikai stresszhatásnak van kitéve, amely komolyan veszélyezteti egészségünket. Alapszabály, hogy hőségben akkor is igyunk, ha nem érezzük magunkat szomjasnak. Egész nap, elosztva igyunk. Készítsünk ki magunknak otthon is, a munkahelyünkön is egy palackban folyadékot, hogy ne felejtsünk el inni!

A változatosság nemcsak gyönyörködtet, de sokat segít abban is, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot jutassunk szervezetünkbe. Sok ember semleges ízű vízzel szereti oltani szomjúságát, de sokan a gyümölcsleveket, teákat, üdítőitalokat kedvelik, ezeknek a termékeknek a kellemes íze miatt. Ez utóbbi italoknak több, mint 80 %-a víz, ezért ezek is kiváló vízforrások.

Hűsítő receptek a nyári napokra

A nyári kánikulában mi sem eshet jobban, mint egy hűsítő jeges ital. Aki egy kis extrára vágyik és nem sajnálja a pénzt különlegesebb alapanyagokra se, azoka a következő recepteket biztosan kedvelni fogják.

Mentás frissítő

Hozzávalók: 20 cl hűtött mentatea, 3 cl frissen facsart citromlé, 3 cl juharszirup, fél citrom, friss menta és jégkocka

Első lépésként tegyünk 10 jégkockát egy hűtött pohárba, majd óvatosan zúzzunk össze 10 mentalevelet, hogy felszabaduljon az aromájuk és adjuk hozzá a jéghez. Ezt követően jöhet a mentatea, majd a friss citromlé és a juharszirup. Végül pedig díszítsük ízlés szerint friss mentalevelekkel és citromkarikákkal az elkészült italt.

Kókuszos-levendulás limonádé

Hozzávalók: 12 cl frissen facsart citromlé, 180 g cukor, 192 cl kókuszvíz, 96 cl víz, 2 evőkanál szárított levendula, jégkocka (a levendula szirup elkészítéséhez további 240 g cukor és 24 cl víz szükséges)

Először készítsük el a levendula szirupot, amihez egy percig főzzük a szárított levendulát a megadott mennyiségű vízzel és cukorral, majd 20 percig hűtsük. Eközben keverjük össze a citromlevet, a cukrot, a kókuszvizet és a vizet, mindaddig amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Végül jöhet a lehűlt levendula szirup ízlés szerinti mennyiségben és a persze a jégkockák.

Narancsos refresher

Hozzávalók: 20 cl frissen facsart narancslé, 20 cl gyümölcstea, fél narancs, egy teáskanál juharszirup és jégkocka

Töltsünk meg jéggel egy koktél shakert, majd alaposan rázzuk össze. Öntsük rá a frissen facsart narancslevet, majd lassan adagoljuk hozzá a gyümölcsteát és a juharszirupot. Miután kiöntöttük a pohárba, jöhetnek a narancsszeletek díszítésként.

Rozmaringos-vörösáfonyás hűsítő

Hozzávalók: 48 cl víz, friss rozmaring, kb. fél kg vörösáfonya, 4 alma, jég

Forraljuk fel a vizet egy lábasban, majd adjuk hozzá a rozmaringot és alacsony hőfokon 5 percig pároljuk. Ezt követően vegyük le a tűzről és lefedve hagyjuk állni körülbelül egy órán át, majd tegyük hűtőbe. Az áfonyát és az almákat tegyük gyümölcscentrifugába, majd az így kapott gyümölcslevet keverjük össze a lehűtött rozmaringos vízzel. Díszítésnek használjunk friss rozmaringot, illetve adjunk jeget a kész italhoz.

