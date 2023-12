Elárulta a Szamos, mi van valójában a szaloncukorban: "Nem fogjuk kicserélni"

A koronavírus-járvány után az infláció és a kialakult gazdasági helyzet minden szektorra rányomta bélyegét, nem volt ez másként az édességgyártó cégek esetében sem. Most az ünnepek előtt a Szamos Marcipán Édesipari Termelő és Kereskedelmi Kft.-t kérdeztük arról, hogy készülnek az ünnepekre: milyen szaloncukrok alkotják az idei palettát, milyen újdonságokra számíthatnak a vásárlók. A gyártó képviseletében Syrjänen-Barkóczy Eleonóra, a vállalat operatív igazgatója válaszolt a HelloVidék kérdéseire.

HelloVidék: Hogyan alakult a szaloncukrok iránti kereslet az elmúlt években?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A szaloncukor az ünnepek elmaradhatatlan édessége. A gyártók is kiemelt figyelmet fordítanak a szaloncukorra és próbál mindenki újabb ízekkel megjelenni a Vevők felé. Az elmúlt években folyamatosan növekedett a kereslet, viszont most azt tapasztaljuk, hogy a 2022 évhez képest a kereslet kis mértékben, de csökkent. Átlagosan egy kilogramm szaloncukrot vásárol egy magyar háztartás évente.

HelloVidék: Hogyan hatott a rezsiemelkedés, infláció, alapanyagdrágulás a tevékenységükre? Hogyan készülnek a következő időszakra gazdasági tekintetben?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: A korábbi nagyon magas és hektikusan mozgó energiaárak stabilizálódni látszanak, és azt tapasztaljuk, hogy észszerű keretek között lehet szerződést kötni az energiaszolgáltatókkal, ezen a területen, tehát van előrelépés és további okunk a reménykedésre. Eddig is tudatosan odafigyeltünk az energiafelhasználásunkra. Jobban igyekszünk megszervezni a termelést, a raktározást és a logisztikát is. Kevesebb terméket raktározunk be. Mindenképpen az alapanyagok, illetve a csomagolóanyagok árainak drasztikus emelkedése okozta a legnagyobb kihívást. Elsősorban a cukor, kakaó, csokoládé, dió drágulása a legmeghatározóbb, 40-50%-al emelkedtek az árak. Igazából minden alapvető alapanyag beszerzési ára emelkedett, ami nélkül nem készíthető minőségi szaloncukor és édesség. Ezenkívül a rekordnagyságú infláció miatt pedig a munkavállalók bérének növelése és a munkahelyek megtartása szintén nehéz terhet jelentett a cépcsoportnak. Átlagban 10%-os áremelést voltunk kénytelenek eszközölni, de vannak olyan termékek, ahol magasabb, 15%-20% áremelést hajtottunk végre az alapanyag költségek drasztikus emelkedése miatt.

HelloVidék: Milyen szaloncukrokat értékesítenek? Melyekből fogy a legtöbb? Mi számít slágerterméknek?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Továbbra is a zselés szaloncukrok a vásárlók nagy kedvencei, de mellett népszerű a kókuszos, a karamellás, a marcipános, csokoládés, pisztáciás. Idén 19 féle ízű szaloncukor található meg a Szamos kínálatában. A legnépszerűbbek a natúr marcipán és a töltött marcipán szaloncukrok számítanak. A dobogóról nem lehet letaszítani az örök kedvencet, a zselés szaloncukrot, amely ebben az évben elnyerte a legjobb zselés szaloncukor díjat. Népszerű íz lett az elmúlt években az édes-sós ízpárosítású, karamellás ízjegyek. Az idei évben öt új ízzel készültünk, így megtalálható kínálatunkban a mézeskalács, a mogyorókrémes, a sós-karamell, a málnás és a dobos ízű szaloncukor. Büszkék vagyunk arra, hogy az idén két szaloncukrunk is elnyerte az év legjobb szaloncukráért járó díjat, igy a málnás zselés szaloncukor és a feketeribizlis krémmel töltött marcipán szaloncukrunk lett a legjobb marcipános szaloncukor.

HelloVidék: Vannak speciális termékeik, illetve készülnek-e újdonságokkal erre az évre?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Minden karácsonyi asztal elmaradhatatlan édessége a bejgli. Több, mint 60 ezer rúd bejglit készítünk a karácsonyi szezonban, nagyságrendileg 4 tonna mák és 8 tonna dió felhasználásával. Három féle ízesítésben kaphatóak cukrászdáinkban, a klasszikus diós és mákos mellett megtalálható a narancsos marcipán ízesítésű is, illetve cukormentes változatban is elérhetőek. Újdonság kínálatunk az ünnepi ’special edition’ táblás csokoládénk, illetve a díszdobozos szaloncukor válogatásunk, amelyben a legkedveltebb ízek találhatóak. Megújult az alakos tortakínálatunk, amely nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is, hisz ki tud ellenállni párizsikrémes, marcipános süteménynek és az aranyos rénszarvas, hóember, pingvin, mézeskalács, télapó formáknak.

HelloVidék: Milyen áron mozognak a termékek?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Mindenképpen az alapanyagok, illetve a csomagolóanyagok árainak drasztikus emelkedése okozta a legnagyobb kihívást. Elsősorban a cukor, kakaó, csokoládé, dió drágulása a legmeghatározóbb, 40-50%-al emelkedtek az árak. Átlagban 10%-os áremelést voltunk kénytelenek eszközölni, de vannak olyan termékek, ahol magasabb, 15%-20% áremelést hajtottunk végre az alapanyag költségek drasztikus emelkedése miatt. Ennek ellenére a megpróbáltuk a legalacsonyabb áremelést eszközölni ezeknél a termékeknél. A szaloncukor lédig kilós ára 9900 Ft üzleteinkben. Ugyanakkor egyre népszerűek az üzletláncok sajátmárkás termékei. A Szamos által gyártott szaloncukorral is találkozhatnak nagy nemzetközi láncokban, mint saját márkás termék, alacsonyabb árkategóriában.

HelloVidék: Mi az, amit mindenképp vegyünk figyelembe vásárlás előtt? Mitől lesz minőségi egy termék? Alapanyagok, ízek alapján kiszűrhetjük, milyen minőséggel van dolgunk?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Már a szezon előtt rengeteg cikk jelent meg, hogy bizonyos szaloncukrokat vissza kellett hívni a piacról, bizonyos minőségi problémák miatt. Ezért is fontos, hogy a Vevők odafigyeljenek ne csak az árra, hanem a minőségre és az összetevőkre is. Mi azt tapasztaljuk, hogy a vásárlók sokkal tudatosabban vásárolnak, és inkább kevesebbet vesznek, de azt a minőségi termékekből. Tudják, hogy az olcsó, tömeggyártott szaloncukor cukormasszából, és ízesített aromákból áll és többféle tartósítószert tartalmaznak. A Szamosnál viszont mi egy dologból nem engedünk, az a minőségi alapanyagok felhasználása. Nem fogjuk kicserélni olcsóbb alapanyagokra az édességek összetevőit, még ha ez egy egyszerű megoldásnak tűnne. Hiszünk abban, hogy a Vevők ezt meghálálják. A minőségi, prémium szaloncukor nem tartalmaz hozzáadott mesterséges tartósítószert.

HelloVidék: Történt fejlesztés az elmúlt években?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Folyamatos innováció jellemzi a cégcsoportot.

HelloVidék: Milyen célokat tűztek ki a következő évre?

Syrjänen-Barkóczy Eleonóra: Továbbra is csak a minőség elfogadható a Szamosnál. Hiszünk abban, hogy a minőségi alapanyagokból készült termékek gyártása a garancia a fennmaradáshoz. Az idei év új termékét, a jégkrémünket továbbfejlesztjük és nagyobb kiszerelésben is elérhető lesz. Fejlesztőink kiemelt prioritásként kezelik az alkalmi tortaválasztékunk megújítását és a különböző mentes sütemények fejlesztését. Húsvéti szortimentünkben is újdonságokkal fognak találkozni vevőink, illetve a díszdobozos csomagolt desszertjeink és a kasszazónás termékeink is folyamatos megújulásban vannak.

Címlapkép: Getty Images